Ricompense per le scommesse sulle criptovalute e loro tassazione iniqua negli Stati Uniti Autore: Cointelegraph

Nel 2014, l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti ha dichiarato nelle FAQ dell’IRS Announcement 2014-21 che le attività minerarie risultato In totale reddito imponibile. È importante notare che le notifiche dell’IRS sono solo linee guida, non leggi. L’IRS ha concluso che l’estrazione mineraria è un commercio o un’attività e il valore equo di mercato delle monete estratte viene immediatamente tassato come reddito ordinario e soggetto all’imposta sul lavoro autonomo (un ulteriore 15,3%). Tuttavia, questa guida è limitata ai minatori Proof of Work (PoW) ed è stata rilasciata solo nel 2014 molto prima che lo staking diventasse mainstream. La sua applicabilità allo staking è particolarmente fuorviante e inapplicabile.

L’Internal Revenue Service (IRS) ha ampliato le sue regole fiscali per adattarsi al suo programma di criptovaluta. Nella storia della tassazione, la pura creazione non è mai stata un evento tassabile. Tuttavia, l’IRS ha cercato di tassare il nuovo token come reddito quando è stato creato. Ciò viola i tradizionali principi di tassazione ed è problematico per una serie di motivi.

