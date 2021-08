Riepilogo settimanale: i deflussi di Bitcoin dagli scambi sono scesi ai minimi storici e l’hard fork di Londra di Ethereum è stato in gran parte un successo Autore: BTC Peers

I deflussi di bitcoin dagli scambi centralizzati sono saliti a un livello record e la cifra nell’ultimo mese è salita a circa 3,85 miliardi di dollari. Il servizio Bitcoin di Cash App ha generato 2,72 miliardi di dollari per Square nel secondo trimestre. La società di investimento SkyBridge Capital ha acquistato circa 38.436 tonnellate di crediti di carbonio per compensare le sue partecipazioni in Bitcoin. Il gigante dell’esplorazione petrolifera Saudi Aramco (SE: 2222 ) ha respinto l’affermazione secondo cui era impegnata in attività di estrazione di Bitcoin. Banca d’America (NYSE: BAC ) Fornisce diversi motivi per cui la decisione di El Salvador di utilizzare Bitcoin come moneta a corso legale può essere vantaggiosa per il paese. Victory Capital sta cercando di lanciare un ETF Bitcoin negli Stati Uniti. La società di investimento ha presentato una domanda alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. La filiale di Xiaomi in Portogallo ha abilitato il supporto per i pagamenti Bitcoin. Melanion Capital ha lanciato il primo ETF Bitcoin regolamentato dall’Unione Europea. Ethereum I primi cinque pool di mining di Ethereum hanno generato $ 192 milioni di entrate in una settimana. Il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha elogiato l’hard fork di Londra lanciato di recente e ha espresso la sua fiducia nel futuro della rete. Allo stesso tempo, nelle prime 24 ore dopo il London fork, sono stati bruciati circa 12 milioni di dollari di ETH. Ethereum ha recuperato il suo benchmark da $ 3.000 la scorsa settimana perché l’intero mercato delle criptovalute è entrato in una fase “avido”. In altre notizie, c’è molta polemica intorno all’ultimo US Infrastructure Act, che mira a imporre pesanti tasse agli utenti di criptovalute. Innanzitutto, tre senatori che supportano la criptovaluta hanno presentato emendamenti al disegno di legge. Gli altri due senatori hanno ribattuto proponendo emendamenti all’ultimo minuto. Il disegno di legge ha suscitato molte critiche da parte della comunità cripto e celebrità come Elon Musk si sono espresse a favore della lotta. Sempre nella leggenda del disegno di legge sulle infrastrutture, il segretario al Tesoro Janet Yellen è stato accusato di aver esercitato pressioni sui senatori affinché votassero contro gli emendamenti cripto-friendly proposti dal senatore Ron Wyden dell’Oregon, Cynthia Lummis del Wyoming e Pat Toomey della Pennsylvania. ShuttleOne, una società di tecnologia finanziaria basata su blockchain, ha lanciato il suo piano di liquidità mensile di ricompensa. Secondo i rapporti, gli investitori al dettaglio hanno un ritorno sull’investimento del 45% prima dell’IPO su Airbnb. Secondo i rapporti, l’app Raison consente a chiunque abbia 100 euro di diventare un venture capitalist, democratizzando così il mercato del venture capital. Dopo che il presidente della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti Gary Gensler ha chiesto nuove normative, l’industria delle criptovalute potrebbe dover affrontare una serie di nuove restrizioni negli Stati Uniti. I legislatori uruguaiani hanno proposto un disegno di legge per legalizzare l’uso della criptovaluta per le transazioni. Dopo essere stato accusato di attività illegali, l’FSC della Corea del Sud chiuderà circa 12 exchange di criptovalute locali. I regolatori russi stanno promuovendo un’agenda volta a tracciare le transazioni crittografiche e descrivere gli utenti. Gli utenti australiani hanno accolto la prima criptovaluta MasterCard al mondo (codice NYSE: Bene La società di servizi tedesca KYC Solidproof ha raggiunto un accordo di cooperazione con Unicrypt per supportare il suo ingresso nel mercato degli audit degli smart contract. Coinbase supporta Apple (NASDAQ: AAPL ) La società di intelligence di mercato Pay.Crypto Messari ha raccolto 21 milioni di dollari in finanziamenti di serie A. XBroker di XCarnival ha superato l’audit di sicurezza Certik. I nuovi utenti di Binance con sede a Hong Kong non potranno più accedere al mercato dei derivati ​​della piattaforma.La Cina sta pianificando di emettere il suo digitale Yuan Alle Olimpiadi invernali del 2022, i funzionari hanno rivelato che sta considerando tutti i possibili scenari.

