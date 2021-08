Rifinanziamento in contanti FHA: chi ha diritto?

Ami la tua casa, ma sei stanco dei soffitti popcorn e vuoi sostituirli. O forse tuo figlio è appena entrato nella scuola dei suoi sogni e vuoi aiutare a pagare le tasse scolastiche. Indipendentemente dalla situazione, la tua casa può essere una risorsa utile quando hai bisogno di molti soldi. Se il valore della tua casa è superiore al saldo del mutuo, puoi utilizzarlo per ottenere un prestito di rifinanziamento in contanti FHA.

Punti chiave I prestiti di rifinanziamento incassati FHA sono assicurati dalla Federal Housing Administration, ma sono emessi da banche private, cooperative di credito e prestatori online.

Puoi rifinanziare il mutuo che supera l’importo dovuto e ottenere la differenza in contanti.

Il rapporto prestito-valore massimo per i prestiti di rifinanziamento in contanti FHA è dell’80%.

Il tuo punteggio di credito deve essere almeno 500 per poter beneficiare di un prestito, ma maggiore è il punteggio di credito, migliori sono le condizioni.

Come funziona il prestito di rifinanziamento in contanti FHA

Se possiedi una casa e accumuli azioni in essa, significa che il valore della proprietà supera quello che devi mutuo—È possibile utilizzare FHA per incassare il prestito di rifinanziamento per sfruttare l’equità.

in un Rifinanziamento con prelievo di contanti, richiedi un nuovo mutuo con un importo superiore al mutuo attuale (e poi estinto), e il creditore ti pagherà la differenza in un’unica soluzione. Il denaro può essere utilizzato quanto vuoi; non ci sono restrizioni sul suo utilizzo.

I prestiti di rifinanziamento in contanti FHA sono forniti da Amministrazione federale degli alloggiGrazie al sostegno del governo, potresti avere diritto a tassi di interesse inferiori rispetto ad altri rifinanziamenti ipotecari, anche se il tuo credito è scarso, potresti essere idoneo.

Chi è idoneo per i prestiti di rifinanziamento in contanti FHA?

Se sei interessato a rifinanziare il tuo mutuo, anche se il tuo attuale mutuo per la casa non è un mutuo FHA, puoi comunque utilizzare FHA per incassare il prestito di rifinanziamento.

Tuttavia, è necessario soddisfare alcuni requisiti di idoneità per beneficiare di un prestito:

Tipo di famiglia. I prestiti di rifinanziamento in contanti FHA possono essere utilizzati solo per le residenze primarie occupate dai proprietari. Gli immobili da investimento e le case vacanza non sono ammissibili.

I prestiti di rifinanziamento in contanti FHA possono essere utilizzati solo per le residenze primarie occupate dai proprietari. Gli immobili da investimento e le case vacanza non sono ammissibili. Tempo a casa. Devi possedere e vivere in casa per almeno 12 mesi.

Devi possedere e vivere in casa per almeno 12 mesi. Storico dei pagamenti. Negli ultimi 12 mesi, tutti i tuoi mutui devono essere pagati entro il mese di scadenza.

Negli ultimi 12 mesi, tutti i tuoi mutui devono essere pagati entro il mese di scadenza. Rapporto prestito/valore (LTV). Max Rapporto prestito/valore, o LTV, Il prestito di rifinanziamento per FHA è dell’80%. Ciò significa che l’importo dovuto a un mutuo esistente non può superare l’80% del valore attuale della casa. Ad esempio, se la tua casa vale $ 200.000 e devi $ 170.000 (il rapporto LTV è dell’85%), non sei idoneo per l’opzione di rifinanziamento in contanti.

Max Rapporto prestito/valore, o LTV, Il prestito di rifinanziamento per FHA è dell’80%. Ciò significa che l’importo dovuto a un mutuo esistente non può superare l’80% del valore attuale della casa. Ad esempio, se la tua casa vale $ 200.000 e devi $ 170.000 (il rapporto LTV è dell’85%), non sei idoneo per l’opzione di rifinanziamento in contanti. Punteggio di credito. più basso Punteggio di credito Devi prestare 500 per FHA. Tuttavia, alcuni istituti di credito approvati dalla FHA hanno requisiti di punteggio più elevati. In generale, se hai un buon credito, ovvero un punteggio compreso tra 670 e 850, hai diritto a un tasso di interesse più basso.

Quanto puoi ottenere attraverso il prestito di rifinanziamento in contanti FHA?

Come accennato in precedenza, per beneficiare di un prestito di rifinanziamento in contanti da parte del prestatore approvato dalla FHA, è necessario non più dell’80% del valore della casa. Dopo il rifinanziamento, è inoltre necessario mantenere un’equità del 20% nella casa. Questo limita il numero di asset che puoi “incassare”.

Per stimare quanti soldi puoi ottenere, devi prima determinare il valore attuale della tua casa. Puoi controllare il prezzo di case simili vendute di recente nella tua zona, chiedere a un agente immobiliare locale un preventivo approssimativo o assumere un perito professionista per una stima più precisa. Puoi determinare quanti beni hai guardando la tua dichiarazione del mutuo o la tabella di ammortamento del mutuo, che mostrerà quanto devi ancora.

Ad esempio, supponi che la tua casa valga attualmente $ 250.000 e il tuo mutuo debba $ 150.000. Attraverso il rifinanziamento in contanti, puoi prendere in prestito fino a $ 200.000 (80% del valore attuale della casa), e quindi possiedi ancora il 20% della casa secondo necessità.

Il nuovo mutuo di $ 200.000 ripagherà i restanti $ 150.000 del vecchio mutuo e ti lascerà con $ 50.000 in contanti. Come altri mutui, i prestiti FHA hanno costi di liquidazione, che ridurranno l’importo che porti con te. Ad esempio, se i tuoi costi sono uguali al prestito FHA mediano ($ 6.868), ti rimarranno $ 43.132.

Pro e contro dei prestiti di rifinanziamento in contanti FHA

Prima di richiedere un prestito di rifinanziamento in contanti FHA, è necessario considerare attentamente i potenziali benefici e rischi rispetto ad altri metodi di prestito.

vantaggio

Bassi tassi di interesse. Il tasso di interesse sui prestiti FHA è solitamente molto basso, di solito inferiore al 4%.Rispetto ad altre forme di debito, come prestito personale O carte di credito, che le rendono un modo relativamente economico per prendere in prestito.

Il tasso di interesse sui prestiti FHA è solitamente molto basso, di solito inferiore al 4%.Rispetto ad altre forme di debito, come prestito personale O carte di credito, che le rendono un modo relativamente economico per prendere in prestito. Il punteggio di credito basso è il più basso. Il punteggio di credito minimo dei prestiti FHA è spesso inferiore a molte altre forme di credito. Puoi ottenere un prestito con un punteggio fino a 500.

Il punteggio di credito minimo dei prestiti FHA è spesso inferiore a molte altre forme di credito. Puoi ottenere un prestito con un punteggio fino a 500. Importo del prestito maggiore. Dal momento che prendi in prestito con il capitale della casa, puoi ottenere un rifinanziamento in contanti piuttosto che attraverso prestiti personali o limite di credito.

discordanza

Aumento del debito. Incassando il prestito di rifinanziamento, ottieni più mutui di quanto devi attualmente. Se sei disoccupato o affronti altre difficoltà finanziarie, ciò significherà un pagamento mensile più elevato e un rischio maggiore di rimanere indietro.

Incassando il prestito di rifinanziamento, ottieni più mutui di quanto devi attualmente. Se sei disoccupato o affronti altre difficoltà finanziarie, ciò significherà un pagamento mensile più elevato e un rischio maggiore di rimanere indietro. La tua casa è in pericolo. Come altri tipi di mutui, la tua casa sarà utilizzata come garanzia per il nuovo prestito e il creditore può preclusione Se di default lo farà. Con altri, Prestito chirografario, Come un prestito personale o una carta di credito, la tua casa non può essere utilizzata come garanzia e non sarà a rischio allo stesso modo.

Come altri tipi di mutui, la tua casa sarà utilizzata come garanzia per il nuovo prestito e il creditore può preclusione Se di default lo farà. Con altri, Prestito chirografario, Come un prestito personale o una carta di credito, la tua casa non può essere utilizzata come garanzia e non sarà a rischio allo stesso modo. Costi e spese di transazione. Quando richiedi un prestito di rifinanziamento in contanti FHA, dovrai pagare i costi e le commissioni di liquidazione, il che riduce il tuo denaro disponibile di migliaia di dollari. Altri tipi di oneri finanziari sono inferiori, ma i tassi di interesse possono essere più elevati.

Se sei sicuro che il prestito di rifinanziamento incassato FHA sia adatto a te, puoi utilizzare Database del Dipartimento degli alloggi e dello sviluppo urbano degli Stati Uniti Trova un prestatore approvato dalla FHA nella tua zona.

Che cosa sta incassando il prestito di rifinanziamento FHA? Utilizzando FHA per incassare un prestito di rifinanziamento, puoi stipulare un mutuo più grande per rimborsare il tuo mutuo attuale e ottenere la differenza in contanti. È quindi possibile utilizzare il denaro per qualsiasi scopo.

Quando ha senso per FHA onorare il prestito di rifinanziamento? FHA incassare i prestiti di rifinanziamento è un modo relativamente economico per prendere in prestito denaro per spese importanti (come i lavori di ristrutturazione della casa). Ad esempio, il tasso di interesse attuale sui prestiti FHA è di circa il 4%, che è una piccola parte del debito della carta di credito che devi pagare.

Quali sono i rischi dei prestiti di rifinanziamento FHA cash out? Il rischio principale è che ottenendo un mutuo più grande, si cadrà in un debito più profondo. Se perdi il lavoro o un’altra fonte di reddito, la rata mensile del mutuo sarà più alta e potrebbe diventare insostenibile. Nel peggiore dei casi, il creditore può annullare il pignoramento della tua casa e potresti perderla.