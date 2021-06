Rifiutare l’offerta di una società privata di nuova costituzione

La quotazione in borsa può fornire a un’azienda molti vantaggi. Consente loro di ottenere fondi per finanziare la ricerca e gli investimenti e consente loro di promuovere i propri prodotti e servizi. Tuttavia, nel caso opposto, cosa succede se l’azienda sceglie di diventare privata dopo una transazione pubblica?

Se sei un azionista di una società che sta per essere privatizzata, dovresti sapere alcune cose.Di seguito, descriveremo come una società pubblica diventa una società privata e se rifiuti Opa Utilizzato per acquisire le tue azioni.

Punti chiave A volte, le aziende pubbliche vogliono diventare private. Ci sono molte ragioni per questo, incluso il miglioramento della redditività o il recupero del controllo dell’azienda.

Per essere privatizzate, le società quotate devono riacquistare le proprie azioni in circolazione dagli azionisti attraverso le cosiddette offerte pubbliche di acquisto.

In qualità di azionista di minoranza, il rifiuto di fare un’offerta è solitamente inutile, perché è necessaria la maggioranza dei voti per realizzare tali azioni societarie.

I principali azionisti che si rifiutano di fare un’offerta possono impedire alla società di privatizzare, ma possono anche innescare un’azione legale da parte dell’emittente.

Quando una società pubblica viene privatizzata

Da quando è passato Sarbanes-Oxley Act, Un gran numero di società quotate scelgono di privatizzare. Le ragioni per cui le aziende fanno questa scelta sono diverse quanto l’azienda stessa.

La direzione della società o la società di private equity può decidere di acquisire la società. Durante il periodo di pianificazione, il nuovo capo dell’azienda potrebbe decidere di delistarla e privatizzarla. Altri potrebbero pensare che la privatizzazione sia il modo migliore per perseguire la crescita e maggiori profitti. In altri casi, questo potrebbe essere un modo per sbarazzarsi di alcuni azionisti, compresi quegli attivisti.

Nella maggior parte dei casi, privatizzare significa risparmiare denaro.Costo dell’esistenza Quotata in Borsa E deve rispettare Securities and Exchange Commission I regolamenti sono spesso citati come motivo per la privatizzazione. Le aziende private non devono pagare per i commercialisti che devono presentare documenti periodici alla SEC.

Qual è il prezzo dell’offerta?

Un’offerta pubblica è di solito per l’acquisto di alcune o tutte le azioni degli azionisti della società.Queste offerte di solito arrivano Premium A giudicare dal prezzo corrente delle azioni. Se sei un azionista di una società che sta per essere privatizzata e le tue azioni vengono offerte per l’acquisizione, potresti ottenere molti proventi dalla vendita delle azioni.

Sebbene non sia previsto che gli acquirenti che desiderano privatizzare la società debbano pagare un certo premio, gli azionisti possono ragionevolmente aspettarsi di ricevere un premio del 10%. Prezzo di mercato Vendendo le loro azioni all’offerente. A volte può essere di più.

Rifiuta l’offerta

A meno che tu non detenga un gran numero di azioni di potenziali clienti compagnia privataDi azioni, potrebbe non essere saggio rifiutare l’offerta pubblica. Senza un gran numero di azioni, a dir poco, la tua influenza sulla gestione è trascurabile.

Inoltre, man mano che il mercato delle azioni delle società di trading si assottiglia, la liquidità delle tue azioni diminuirà. Come unico azionista con una posizione relativamente piccola, l’impatto su di te è quasi certamente difficile da vendere azioni.

Alla fine, le azioni potrebbero diventare così Liquidità insufficiente Quando fai un’offerta pubblica di acquisto, puoi eventualmente accettare qualsiasi offerta di vendita delle tue azioni dopo aver cercato un prezzo più alto.

Se sei davvero arrabbiato per l’imminente privatizzazione della società in cui investi, puoi scegliere di contestare l’operazione proposta in tribunale. Ma devi avere un motivo ragionevole per contestare. Naturalmente, l’onere finanziario di presentare un ricorso al tribunale dipende dagli azionisti che non sono d’accordo. Se gli avvocati della società pensano di poter mettere in difficoltà finanziariamente il dissidente, possono scegliere di trascinare la sfida in tribunale. Ricorda, le commissioni addebitate dagli avvocati aziendali e dai contabili aziendali sono molto alte.

C’è questa scena. Anche se rifiuti l’offerta, l’acquirente potrebbe comunque esercitare una certa influenza. Se l’acquirente riesce ad acquistare la maggior parte delle azioni in circolazione, può costringere gli azionisti rimanenti a vendere tutto ciò che possiedono e portare la società privata. Quindi i risultati del tuo lavoro potrebbero non essere così grandi.

Linea di fondo

La privatizzazione delle società quotate non è rara. Ma dovresti sapere quali sono i tuoi diritti come azionista. Hai il diritto di accettare o rifiutare l’offerta, purché tu sappia le conseguenze. La maggior parte delle persone non ha azioni sufficienti per rifiutare efficacemente l’offerta e quindi non avrà un impatto significativo sulla reazione del management della società. Alla fine, potresti persino essere costretto a vendere le tue azioni. Ma ricorda, consulta il tuo consulente finanziario o broker per capire come la tua situazione specifica si applica a questa situazione e qual è la tua migliore opzione.