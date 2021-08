Riorganizzare i ministeri per funzioni più organizzate-Cuepacs

Share it

KUALA LUMPUR (21 agosto): L’Unione dei dipendenti pubblici e civili (Cuepacs) spera che il Primo Ministro Datuk Seri Ismail Sabri Jacobs consideri la riorganizzazione di ciascun dipartimento per rendere le sue funzioni più organizzate e coordinate.

Il suo presidente Adnan Mat ha affermato che questa mossa è molto importante per garantire che i vari ministeri possano concentrarsi sulla loro visione e missione mentre rispondono alle sfide poste dalla pandemia di COVID-19.

Ha detto che la nomina di segretari generali o alti funzionari di vari ministeri e commissioni dovrebbe essere basata su qualifiche e capacità e non dovrebbe essere influenzata da fattori politici o favoritismi ministeriali.

Ha dichiarato oggi in una dichiarazione: “La ristrutturazione è molto importante in modo che l’amministrazione governativa guidata dal Primo Ministro possa ricevere la migliore assistenza da funzionari di talento, onesti e capaci per garantire il successo di tutti i programmi del governo”.

Il 61enne Ismail Sabri (Ismail Sabri) alle 2:28 di questo pomeriggio al capo dello stato Agung Sultan Abdullah Ryayatuddin Mustafa Birla Shah Ha prestato giuramento come nono primo ministro della Malesia prima di Raja Pemaisuri Agung Tunku Aziza Amina Maimuna Istana Negara (Istana Negara). .

Adnan ha affermato che i dipendenti pubblici sosterranno sempre il governo sotto la guida di Ismail Sabri, aiuteranno il Paese a muoversi verso l’eccellenza e forniranno servizi efficaci e di alta qualità alle persone e al Paese.

Nonostante il cambio di governo, i dipendenti pubblici rimarranno leali e neutrali nello svolgimento dei loro compiti per salvaguardare il benessere delle persone sotto l’istituzione reale.

Ha detto: “I Cuepac e i dipendenti pubblici continueranno a fornire servizi di alta qualità ed efficaci alla gente e al paese per essere fedeli al capo supremo dello stato Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah”.

Adnan ha affermato che Cuepacs spera anche che la nomina di Ismail Sabri a primo ministro ponga fine alla crisi politica del paese in modo che tutte le parti, compresi i leader di partito, possano lavorare con il popolo e il governo per combattere la pandemia di COVID-19.

