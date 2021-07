Ripple ottiene un’altra piccola vittoria nella causa della US Securities and Exchange Commission Autore: CoinQuora

Ripple ottiene un’altra piccola vittoria nella causa della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti



Nella lotta in corso con la Securities and Exchange Commission statunitense, è stata ottenuta un’altra piccola vittoria.

Il giudice ha respinto la mozione della SEC e ha chiesto a William Hinman della SEC di vietare la testimonianza.

Ancora più importante, il giudice ha ordinato a Hinman di sedersi e testimoniare.

La società di tecnologia finanziaria con sede a San Francisco Ripple (XRP) ha ottenuto un’altra piccola vittoria nella sua battaglia in corso con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Giovedì, il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Sarah Netburn ha respinto una mozione della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per vietare l’ex direttore del dipartimento di finanza aziendale della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, William Hinman. Il giudice Sarah ha ordinato a Hinman di testimoniare in tribunale. Ha detto che come alto funzionario a capo di un dipartimento della SEC, “ha un potere significativo in un’agenzia federale molto importante”.

Si può ricordare che nel giugno 2018, Hinman ha dichiarato in un discorso che secondo la sua interpretazione, “l’attuale quotazione e vendita di Ether non è una transazione di titoli”. Attualmente, il regolatore finanziario sostiene di non parlare attraverso il suo personale oi singoli commissari, ma solo attraverso azioni esecutive. Pertanto, qualsiasi Hinm…

