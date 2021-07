Ripple (XRP): la crescita esplosiva del futuro? Da DailyCoin

Sebbene la SEC abbia scritto per ricordare alla corte che la dichiarazione del Commissario non è una dichiarazione della SEC, gli appassionati di Ripple la stanno aggiungendo alla loro serie di vittorie.

La dichiarazione pubblica rilasciata dai commissari della US Securities and Exchange Commission Hester Pierce ed Elad L. Roisman ha sottolineato che lo stato normativo degli asset digitali non è ancora chiaro: “Sebbene la Commissione abbia fornito alcune indicazioni, un gran numero di fattori ha indebolito il chiarezza dell’intento di guida.”

Al fine di raggiungere l’obiettivo della cooperazione con Tranglo, Ripple ha annunciato in un post che il suo servizio ODL sarà distribuito dai fornitori di rimesse giapponesi SBI Remit Co Ltd, SBI VC Trade e Coins.ph per migliorare i pagamenti delle rimesse dal Giappone al Giappone. filippino.

La società ha precedentemente completato l’acquisizione di una partecipazione del 40% in Tranglo e ha sviluppato piani estesi per acquisire una quota del mercato delle rimesse di quasi 2 miliardi di dollari USA tra il Giappone e le Filippine ogni anno. Ha raggiunto con successo queste imprese in gravi cause legali interne con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Anche di fronte a una lunga e tortuosa controversia legale con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Ripple ha ancora spazio per una crescita esplosiva. Ripple ha esteso i suoi tentacoli al sud-est asiatico, cercando di capitalizzare il crescente mercato delle criptovalute nella regione.

