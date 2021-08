Rischi di fare esercizio in anticipo

Una strategia popolare tra gli investitori in opzioni è Chiamata di copertura Scrittura: l’investitore acquista 100 azioni e vende 1 azione Opzioni di chiamata, Concedendo ad altri il diritto di acquistare il titolo ad un determinato prezzo, denominato Prezzo di esercizio, Tempo limitato. Di solito, le opzioni sono prive di valore quando scadono e gli investitori conservano i premi delle azioni e delle opzioni.

Tuttavia, a volte il proprietario dell’opzione Esercizio Opzioni. Ciò significa che all’investitore è stato assegnato un avviso di esercizio ed è obbligato a vendere il titolo. Ciò consente di ottenere il massimo profitto disponibile quando si scrivono chiamate di copertura.

Molti investitori si preoccupano di essere distribuire Avviso di quell’esercitazione. Potrebbero pensare che qualcuno li abbia imbrogliati perché il titolo è scambiato a un prezzo più alto del prezzo di esercizio.

In effetti, l’allocazione anticipata può avvantaggiare gli investitori in opzioni, ma in un caso: OEX Opzioni. OEX, in Scambio di opzioni del consiglio di amministrazione di Chicago (CBOE), è il codice azionario utilizzato per identificare le opzioni sull’indice S&P 100.

Come funziona l’esercizio precoce

Questo è un fatto crudele: l’assegnazione di un avviso di esercizio non è altro che un avviso che hai adempiuto agli obblighi che hai accettato in precedenza quando hai venduto il contratto di opzione. Se possiedi azioni che non vuoi vendere in nessun caso, non dovresti scrivere opzioni call garantite.

Se fai trading Stendere (Compra un’opzione e vendi un’altra), quindi ricevere un avviso di esercizio non influirà negativamente sulla tua posizione complessiva. Non perderai nulla.

In effetti, supponendo che il tuo account ne abbia abbastanza profitto Per mantenere una posizione, ricevere un avviso di distribuzione prima della scadenza a volte si trasforma in fondi gratuiti a causa del potenziale di profitto aggiuntivo. In altre parole, se il titolo scende improvvisamente al di sotto del prezzo di esercizio, ogni centesimo che scende al di sotto del prezzo di esercizio è denaro extra in tasca: se si acquistano opzioni call corte invece di azioni, non si potrà guadagnare denaro.

Eccezione OEX

Quanto sopra è una spiegazione piuttosto lunga, perché l’assegnazione di un avviso di esercizio non dovrebbe (quasi) mai essere un problema. Come accennato in precedenza, c’è un’importante eccezione, questo accade quando vendi opzioni OEX.

Queste opzioni sono Liquidazione in contanti, stile americano Opzioni.Tutte le altre opzioni sull’indice negoziate attivamente sono stile europeo E non può essere esercitato prima della data di scadenza.

Perché OEX è un’eccezione? In ogni caso, qual è il problema nell’assegnare un avviso di esercizio prima che scada? Non abbiamo appena imparato che gli investitori non dovrebbero aver paura di un’allocazione anticipata?

quando lo usi giusto Opzione, se sei assegnato alla chiamata, l’opzione verrà annullata e diventerai breve 100 azioni (o perdi 100 azioni che possiedi). Pertanto, il tuo rischio al rialzo rimane lo stesso, ma il tuo potenziale profitto al ribasso aumenta.

Tuttavia, quando vieni assegnato, tutto cambia Presto E l’opzione è liquidata in contanti. Diamo un’occhiata al motivo per cui questo accade:

Quando viene assegnata un’opzione OEX regolata in contanti, sei obbligato a Valore intrinseco(Vedremo come funziona nell’esempio seguente.)

Non sai di essere stato assegnato fino all’apertura del mercato per il trading la mattina successiva.

La tua posizione è cambiata. Non stai più vendendo opzioni allo scoperto perché sei costretto ad acquistarle senza preavviso.

Quando si negoziano opzioni su azioni, le opzioni call short verranno sostituite da azioni short.Dopo l’incarico, un breve Posizione del posizionamento Sostituisci con una scorta lunga.Ma quando assegnato a a Liquidazione in contanti Opzioni, posizioni in opzioni vengono cancellate, non ci sono sostituti.

Questo avviso di distribuzione spesso sorprende i neofiti dell’opzione: non solo non capiscono perché qualcuno eserciti l’opzione prima che scada, ma potrebbero anche non sapere che è possibile esercitare l’opzione in anticipo.

Proteggiti dall’esercizio prematuro

Il seguente è un modo per evitare questa trappola dell’opzione OEX.

Esempio 1-Perdita dello spread dell’opzione put OEX

Supponiamo che tu decida di assumere una posizione rialzista e vendere OEX Metti la diffusione (OEX farà soldi quando rimane al di sopra del prezzo di esercizio delle opzioni vendute). Supponiamo che l’OEX sia attualmente 560.

Esempio 2-Effetto dell’avviso di esercizio

Consideriamo uno scenario diverso. Supponiamo che nel tardo pomeriggio, circa due settimane prima della scadenza di giugno, OEX venga scambiato a un prezzo di 500. Questo non va bene, perché è probabile che entrambe le opzioni siano in the money alla scadenza, costringendoti a sopportare la perdita maggiore.

Ma c’è speranza! Circa due minuti dopo la chiusura del mercato azionario (le opzioni su indici hanno continuato a essere negoziate per 15 minuti), la Fed ha annunciato inaspettatamente un taglio del tasso del 50% Punto base (0,5%).

Questa notizia ha sorpreso tutti.Il titolo ha smesso di essere scambiato alla Borsa di New York lo stesso giorno, ma Trading fuori orario Sta succedendo e il prezzo delle azioni è più alto. Future su indici azionari Il forte aumento indica che il mercato dovrebbe aprire in rialzo domani.

Dal momento che tutti vogliono acquistare, OEX ha affermato che il prezzo è aumentato. Allo stesso modo, le opzioni put sono offerte a prezzi inferiori. Il prezzo di acquisto/vendita dell’opzione cambia, ma il prezzo di chiusura ufficiale di OEX è di $540. I prezzi degli indici ignorano il trading after-hour.

L’opzione put OEX Jun 540 (la tua opzione corta) era di $ 40 prima della notizia, ma ora l’offerta è scesa a $ 28. Nessuno venderà l’opzione a quel prezzo.

Come mai?Chiunque abbia un’opzione put può esercitarla e ottenere l’opzione Valore intrinseco (Prezzo di esecuzione meno il prezzo OEX) o $40.

Quando torni a casa dal lavoro e ascolti notizie sui tassi di interesse, sarai estasiato. Che fortuna per te! Se il rally continua e l’OEX sale sopra 540, trarrai profitto dalla posizione.

il giorno successivo…

La mattina dopo, accendi il computer avidamente. Abbastanza sicuro, i futures Dow erano 250 punti più alti. Tuttavia, quando controlli il tuo conto di intermediazione online, noterai qualcosa di insolito. La tua posizione OEX mostra che sei long 10 Jun OEX 530 opzioni put, ma non c’è posizione nelle opzioni put Jun 540. Non capisci e chiami immediatamente il tuo broker.

Il rappresentante del servizio clienti ti dice di controllare le transazioni di ieri. Sai di non aver effettuato alcuna operazione, ma è proprio di fronte a te: hai acquistato opzioni put OEX 540 del 10 giugno al prezzo di $ 40.

Hai spiegato con attenzione che ci deve essere un errore perché non hai effettuato una transazione. Il rappresentante ti ha detto in quel momento che hai ricevuto un avviso di esercizio che ti chiedeva di riacquistare queste opzioni al valore intrinseco della scorsa notte. Il prezzo di chiusura di OEX è 500 e devi pagare $ 40 per ogni opzione. Il rappresentante del servizio clienti ti ha detto che erano dispiaciuti ma non potevano fare nulla e ti ha chiesto perché non hai esercitato la tua opzione put Jun 530 al momento del comunicato stampa. Ma forse non sai che puoi farcela.

La tua diffusione è andata. Hai solo 10 mesi di opzioni put OEX 530 rimaste. Quando il mercato è stato aperto, l’OEX era 515. Non c’è motivo di scommettere tenendo le opzioni put, quindi non sei felice di vendere le opzioni put OEX Jun 530 per $ 15 ciascuna. Pensi che la perdita massima della transazione sia $ 750 per pip, ma hai pagato $ 25 per chiudere lo spread (paghi 40 e vendi a 15), quindi hai perso $ 2.250 per spread (chiuso $ 2.500 meno te all’inizio, in questo esempio, è $ 250 per spread) o $ 22.500 quando si calcola la posizione totale di 10 contratti. Ahia!

È troppo tardi per fare qualcosa nello scenario immaginato sopra, ma ora che hai compreso il problema, ci sono due buone opzioni:

Non vendere opzioni OEX. Uno degli indici europei in cui le transazioni vengono regolate in contanti.

In questi casi, non puoi ricevere un avviso di esercizio prima della data di scadenza e tali spiacevoli eventi non ti accadranno mai.