Quali sono i rischi di investire in arte e oggetti da collezione?

Collezione È un Investimenti alternativi, il che significa che non lo sono azione, Legame, immobiliare, o contanti. Alcuni investitori si lanciano in oggetti da collezione con entrambi i piedi, presumendo di poter fare fortuna in un mondo pieno di cospirazioni, truffatori e frodi.

Comprendere questo mercato significa riconoscere queste minacce. Puoi fare una fortuna comprando e vendendo oggetti da collezione, ma poche persone lo fanno.Se pensi di avere la capacità di identificare queste minacce e trovare un affare che può essere venduto in una data futura, fallo; ma ricorda, ci sono molti svantaggi in questo Incassi da investimento.

Comprendi i rischi di investire in arte e oggetti da collezione

Costi e spese

Sentirai sempre storie su qualcuno che spende qualche dollaro in una vendita di garage, o trova qualcosa in soffitta e lo vende per una grossa somma di denaro. Questo accadrà, ma è improbabile che accada a te. Se vuoi davvero guadagnare con gli oggetti da collezione, dovrai spendere soldi per acquistare oggetti di valore.

Punti chiave I collezionabili sono un investimento più difficile da comprendere rispetto agli investimenti ordinari, perché comportano molti rischi che gli investimenti tradizionali non comportano.

I principali rischi associati agli oggetti da collezione includono costi e spese elevati; mancanza di reddito da investimenti o dividendi prima della vendita; prevalgono merci contraffatte e il rischio di distruzione dei beni è superiore alla media.

È sbagliato pensare che gli oggetti da collezione non siano influenzati dall’andamento del mercato finanziario più ampio: in generale, migliore è il mercato complessivo, migliore è il mercato degli oggetti da collezione.

Se hai intenzione di tenere questi oggetti per molto tempo, potrebbero apprezzare, ma “forse” non è garantito. Potresti ancora spendere molti soldi e non vedere mai un ritorno.

Inoltre, se devi pagare per l’elaborazione, l’archiviazione e i costi di marketing, e l’assicurazione, Pagherai commissioni elevate.In molti casi devi anche pagare Manutenzione e riparazione.

Se vuoi davvero essere bravo a comprare e vendere oggetti da collezione, potresti dover prima perdere denaro. Non c’è sostituto per l’esperienza, e la migliore esperienza è prova ed errore.

Obblighi fiscali e mancanza di reddito o dividendi

Questo Imposta sulle plusvalenze Nella vendita di oggetti da collezione, se apprezza, arriverà al 28%.Se vendi un oggetto da collezione in meno di un anno, sarà tassato come Reddito ordinario.

A differenza di altri tipi di investimenti, non verrai pagato per investire in oggetti da collezione. Prima che la merce venga venduta, dal punto di vista monetario, non riceverai mai nulla.

Mancanza di informazioni e Comps difficili

Quando scambi azioni e obbligazioni, merceE valuta, puoi accedere a molte informazioni per aiutarti a muoverti nella giusta direzione. Sebbene ci siano ancora informazioni sugli oggetti da collezione, le informazioni dettagliate che puoi apprendere sugli oggetti da collezione sono limitate rispetto al trading di qualsiasi cosa sul mercato aperto.

L’importante è guardare truccoMa se un oggetto d’antiquariato paragonabile è Valutazione 10.000 dollari USA, questo non significa che il tuo oggetto d’antiquariato sarà valutato per lo stesso importo. Molto dipende dalle condizioni della collezione.

Possibilità di liquidità insufficiente, contraffazione e atti vandalici

La vendita di oggetti da collezione può essere difficile perché spesso è difficile trovare acquirenti.

Il mercato del collezionismo è pieno di falsi. Prendi tutte le precauzioni per assicurarti di non cadere in questa trappola.

Se c’è un incendio o un’inondazione nella tua casa, il valore della tua collezione potrebbe scendere a $ 0. Ci sono molte altre situazioni che possono portare alla distruzione delle collezioni. Pianifica di conseguenza.

Andamento del mercato azionario

Leggerai spesso che gli oggetti da collezione non hanno nulla a che fare con le prestazioni del prodotto mercato azionarioQuesto è corretto in una certa misura, ma non del tutto corretto.Quando il mercato azionario sale, gli investitori hanno di più Reddito disponibile, Che ha portato ad un aumento dell’acquisto di oggetti da collezione.

Quando il mercato azionario scende, il reddito disponibile degli investitori diminuisce, il che Impatto negativo sul mercato del collezionismo.