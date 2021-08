Risparmi e investimenti per la pensione militare

Il servizio militare sblocca molti vantaggi finanziari, tra cui l’opzione di partecipare al programma di deposito di risparmio (SDP), il pagamento delle tasse universitarie e l’opportunità di ottenere alloggi a prezzi accessibili. Anche il personale militare può beneficiare del piano pensionistico federale. Formulare risparmi per la pensione e strategie di investimento può aiutare il personale di servizio a ottenere il massimo dal proprio reddito professionale.

Punti chiave Il personale militare ha molte opzioni per risparmiare e investire per la pensione.

Il governo federale fornisce due piani pensionistici per il personale di servizio, a seconda di quando si arruola.

I soldati possono anche risparmiare attraverso il piano di deposito di risparmio durante il loro servizio nei teatri idonei.

Oltre all’opzione di risparmio federale, il personale di servizio può anche utilizzare altri conti di risparmio e di investimento per aumentare la ricchezza.

Opzioni del piano pensionistico militare

Il personale militare non può utilizzare i piani 401(k) come i dipendenti del settore privato. Ma hanno più opzioni per risparmiare e investire per la pensione. Queste opzioni includono:

Comprendere come interagiscono queste diverse opzioni di investimento è la chiave per formulare una strategia di risparmio previdenziale.

Benefici per la pensione dei militari federali

Il governo federale offre due opzioni di piani pensionistici per il personale militare. Sono il sistema pensionistico tradizionale (LRS) e il sistema pensionistico misto (BRS). Il piano a cui ti iscrivi e i vantaggi che ricevi dipendono da quando ti sei arruolato.

Il Legacy Retirement System, noto anche come Uniformed Services Retirement System, è per il personale militare che si è arruolato entro il 31 dicembre 2017.Questo è un Piano a reddito fisso Paga ai membri del servizio una rendita mensile a vita al momento del pensionamento. Per ottenere questo vantaggio, è necessario prestare servizio per 20 anni o più. L’importo del pagamento della rendita si basa sulla media del numero di anni di servizio e dei 36 mesi massimi di stipendio base dell’iscritto.

Il sistema pensionistico misto si applica ai membri del servizio arruolati a partire dal 1 gennaio 2018. Se avvii il servizio in tale data o successivamente, entrerai automaticamente a far parte del BRS.Il piano pensionistico militare combina il piano pensionistico a reddito fisso con Piano a contribuzione definitaNello specifico, il piano a contribuzione fissa utilizzato è il Piano di Risparmio Thrift (TSP).

importante Tutti i piani pensionistici militari sono coperti dall’adeguamento del costo della vita (COLA), che viene adeguato annualmente in base a Indice dei prezzi al consumo (IPC).

Piano di risparmio dell’usato

Il Thrift Savings Plan (TSP) è un piano pensionistico federale disponibile per i dipendenti governativi idonei, compreso il personale militare che aderisce al sistema pensionistico ibrido. I conti dei piani di risparmio dell’usato sono simili ai piani 401 (k) perché il personale militare può scegliere di contribuire dal proprio stipendio base. L’opzione minima per i contributi è dell’1% dello stipendio base.

Queste donazioni possono essere effettuate al lordo o al netto delle imposte, a seconda che si scelga un’elezione tradizionale TSP o Roth TSP. I piani di risparmio dell’usato sono soggetti ai limiti dell’IRS sui contributi annuali. Entro il 2021, il personale militare può rinviare fino a $ 19.500 al TSP.Questo Contributo di recupero Il limite per le persone di età pari o superiore a 50 anni è di 6.500 USD.

Conto pensione individuale

Anche i soldati possono usare Conto pensionistico individuale (IRA) Per integrare le loro prestazioni pensionistiche federali e contributi TSP. Entro il 2021, i membri del servizio possono donare fino a $ 6.000 a IRA tradizionali o Roth. Il personale militare di età pari o superiore a 50 anni può pagare ulteriori $ 1.000 come pagamento di riserva.

I contributi IRA tradizionali sono esentasse, mentre Roth IRA offre il vantaggio di prelievi esentasse dopo il pensionamento. Se ha senso scegliere un IRA tradizionale o un Roth dipende dal tuo reddito attuale e dal tuo reddito previsto dopo il pensionamento. Se sei attualmente in uno scaglione fiscale più elevato, potrebbe avere senso utilizzare la tradizionale detrazione dell’IRA. Se si desidera rientrare in una fascia fiscale più elevata quando si va in pensione, il Roth IRA può generare maggiori vantaggi fiscali. Inoltre, Roth significa che non sarai tassato sui soldi che hai guadagnato dai risparmi durante il periodo dell’IRA.

Consiglio Una specie di Coniuge dell’Esercito Repubblicano Irlandese Può essere utilizzato per consentire ai coniugi militari che non hanno un proprio reddito di risparmiare per la pensione sulla base di incentivi fiscali.

Opzioni di risparmio per i soldati

Oltre ai conti pensionistici, il personale militare ha anche altri modi per risparmiare. Queste opzioni includono:

Conto del piano di deposito di risparmio

Conti di risparmio militari in banche/unioni di credito

Conto di investimento imponibile

Piano di deposito a risparmio (SDP)

Il piano di deposito a risparmio è fornito dal Ministero della Difesa Nazionale ad alcuni militari attivi. Per essere ammessi a questo programma, i membri del servizio devono:

Servire nei cinema idonei

Distribuisci per 30 giorni consecutivi o una volta al giorno per tre mesi consecutivi

I membri del servizio possono risparmiare fino a $ 10.000 nei conti del piano di deposito di risparmio. Il tasso di interesse annuo su questi conti raggiunge il 10%, che è persino superiore a quello dei conti di risparmio ad alto rendimento a più alto reddito. Dopo la distribuzione, i fondi nel conto del piano di deposito di risparmio verranno restituiti al membro del servizio.

Appunti I membri del servizio possono prelevare importi superiori a $ 10.000 dai loro conti del piano di deposito di risparmio in anticipo o in caso di emergenza, con l’approvazione del comandante.

Conto di risparmio militare

Le banche e le cooperative di credito possono fornire conti di risparmio, conti del mercato monetario, conti CD e altri conti di deposito progettati per il personale militare e le loro famiglie. Questi conti possono avere vantaggi o regolamenti speciali, come commissioni più basse o tassi di deposito più elevati.

Vantaggi dell’apertura di un conto Conto di risparmio militare Nelle banche o nelle cooperative di credito, di solito ci sono meno restrizioni su quanto puoi risparmiare e quando puoi prelevare denaro. Con il piano di deposito di risparmio, puoi depositare solo $ 10.000 e prelevare fondi in anticipo in circostanze limitate.

Consiglio Quando si apre un conto di risparmio militare presso una banca o una cooperativa di credito, verificare se ci sono restrizioni sui prelievi e se potrebbero esserci commissioni di prelievo eccessive.

Conto di investimento imponibile

Conto di intermediazione Consenti al personale militare di risparmiare e investire senza restrizioni sulle donazioni. Sebbene l’apertura di un conto di investimento imponibile in una società di intermediazione online non riceverà alcun beneficio fiscale, potresti avere più scelte e flessibilità in termini di metodi di investimento.

Ad esempio, un piano di risparmio dell’usato può limitarti a una determinata gamma di opzioni di fondi comuni di investimento o fondi negoziati in borsa. Attraverso un conto di intermediazione, puoi investire in azioni, fondi comuni di investimento, ETF, obbligazioni, opzioni, futures, metalli preziosi e persino criptovalute. Questo aiuta ad aumentare la diversificazione.

È importante ricordare che eventuali guadagni realizzati in un conto di intermediazione tassabile sono soggetti a Imposta sulle plusvalenzeSia che tu paghi Rendimento del capitale a breve o lungo termine Dipende da quanto tempo mantieni l’investimento prima di poter realizzare un profitto. Quando si sceglie un’opzione di intermediazione, è anche importante controllare le commissioni e le altre commissioni che si possono pagare.

Consiglio Raccolta delle perdite fiscali Può aiutare a bilanciare guadagni e perdite e può ridurre al minimo la tua imposta sugli investimenti.

Come fare un piano di risparmio e investimento

Comprendere i diversi modi di risparmiare e investire come soldato è solo una parte di esso. È anche importante considerare la situazione finanziaria più ampia.

Nello specifico, quando si sviluppa un piano finanziario, considerare quanto segue:

Quanti debiti hai, se ce ne sono

Il tuo attuale Strategie per il rimborso del debito

Di quanto potrebbe aumentare o diminuire il tuo reddito nel tempo

Il tuo budget mensile e le spese tipiche

Quando vuoi andare in pensione

Quanti I soldi che vuoi avere in pensione

La tua età attuale e la tua propensione al rischio

Vuoi risparmiare denaro per altri obiettivi finanziari, come pagare l’università o comprare una casa

Inoltre, considera come puoi proteggere i tuoi risparmi e investimenti. Ad esempio, se hai un incidente, l’assicurazione sulla vita può fornire benefici finanziari ai tuoi cari.Potresti essere idoneo per Assicurazione sulla vita di gruppo Attraverso l’amministrazione dei veterani, ma potresti anche voler acquistare un’assicurazione aggiuntiva per garantire che la tua famiglia sia protetta finanziariamente. L’incontro con un consulente finanziario può aiutarti a creare un Piano strategico di risparmio e investimento previdenziale.

Consiglio Se non hai un consulente, potresti aver bisogno di trovare un consulente specializzato nell’aiutare i soldati e le loro famiglie.

Linea di fondo

Il risparmio previdenziale e gli investimenti per il personale militare iniziano con la comprensione delle opzioni di risparmio. Da lì, puoi determinare che diversi conti pensione e di risparmio si adattano alla tua strategia complessiva. Considerare come ripagare i debiti e come dare priorità a diversi obiettivi di risparmio è importante anche per sviluppare un piano finanziario completo.