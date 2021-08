Risparmiare e investire: capire le principali differenze

Risparmiare e investire: una panoramica

I termini “risparmio” e “investimento” sono talvolta usati in modo intercambiabile, ma in ultima analisi, dovremmo partecipare a entrambi allo stesso tempo per garantire il nostro futuro finanziario.

Una caratteristica comune del risparmio e dell’investimento è che svolgono il ruolo più importante nella nostra vita. Se non lo fai, allora è il momento di iniziare. Ciò potrebbe richiedere modifiche alla spesa, al monitoraggio e all’utilizzo delle entrate, ma può e deve essere incorporato nel piano. La regola generale è che i risparmi dovrebbero essere a breve termine e gli investimenti dovrebbero essere a lungo termine. Con questo in mente, esaminiamo le differenze. Inoltre, ricorda che quando il rischio si riduce, risparmiando e investendo, fluidità Alzati e viceversa.

Punti chiave Risparmiare denaro di solito significa che è disponibile quando ne abbiamo bisogno e il rischio di perdere valore è basso.

Gli investimenti di solito hanno una prospettiva a lungo termine, come i fondi o le pensioni del college dei nostri figli.

La differenza più grande e più influente tra risparmio e investimento è il rischio.

Salva

Risparmiamo per acquisti ed emergenze. Risparmiare denaro di solito significa che è disponibile quando ne abbiamo bisogno e il rischio di perdere valore è basso. È importante tenere traccia dei tuoi risparmi, impostare scadenze o programmi e raggiungere il valore dei tuoi obiettivi. Ad esempio, se stai risparmiando per una vacanza annuale in famiglia, potresti voler risparmiare $ 3.000 in 9 mesi per ritirarti alla fine dell’anno. Quindi, saprai quanti soldi hai bisogno, quanti soldi puoi risparmiare ogni mese e puoi prelevare questi soldi gratuitamente per spendere quella preziosa vacanza.

Investire

quando Investire, È importante investire con saggezza. Se inizi a investire il prima possibile, otterrai un rendimento migliore. Comprendere i diversi strumenti di investimento, i loro usi e come utilizzarli è una condizione necessaria per il successo. Investiamo in obiettivi a lungo termine, come i fondi per l’università dei nostri figli o la pensione. Utilizziamo strumenti specifici che consentono la crescita.Se i nostri figli hanno più di 10 anni prima di andare all’università, possiamo investire in un’auto ogni mese, ad esempio Conto di risparmio per l’istruzione (ESA) o piano 529. Questi consentono i prelievi quando tuo figlio è al college. Un piano universitario a lungo termine può aiutarti a raggiungere con successo questo obiettivo.

Differenza principale

Innanzitutto, la differenza più grande e più influente tra risparmio e investimento è il rischio.Quando depositi denaro in un conto di risparmio come un conto del mercato monetario, puoi risparmiare, oppure Certificato di deposito (CD). Non ha quasi nessun rischio di perdita di capitale, ma anche i guadagni sono piccoli. Quando depositi denaro, di solito puoi prelevare il denaro quando ne hai bisogno (o dopo un periodo di tempo). Quando investi, potresti ottenere guadagni o rendimenti migliori a lungo termine, ma potresti anche subire perdite.

Il tuo investimento per ottenere rendimenti maggiori è più rischioso, ma anche le tue potenziali perdite possono essere grandi. È importante controllare i tuoi obiettivi per determinare quale opzione è la migliore per tutti, risparmiando o investendo. Un’operazione impropria può causare la perdita di una grande quantità di spese o la perdita del potenziale reddito guadagnato attraverso l’investimento.

Un’altra differenza è l’interesse oi soldi guadagnati. Nell’investimento, speriamo che il nostro investimento ci permetta di fare soldi, e l’obiettivo del risparmio è di mantenere i nostri soldi al sicuro con poco ritorno.

Il CD è un popolare strumento di salvataggio. Questo strumento può essere relativamente a breve termine, da pochi mesi a molti (7 anni o più). In CD, i tuoi fondi sono al sicuro e crescono a un tasso di interesse leggermente più alto rispetto a un normale conto di risparmio, ma utilizzarlo prima della fine del termine CD può significare pagare commissioni e multe.assicurarsi Trova il miglior prezzo sul CD Confrontando le scelte di più istituzioni.

È possibile diventare un grande investitore, il tuo 401(k) è cresciuto e possiedi proprietà di investimento, ma non puoi sbarcare il lunario perché non capisci come risparmiare fondi a breve termine. Puoi risparmiare denaro ogni mese, ma a lungo termine questi risparmi non verranno pagati in pensione e molto probabilmente non pagheranno le spese universitarie di tuo figlio, quindi investire è altrettanto importante. Questo dovrebbe ricordarci l’importanza di entrambi, specialmente se fatti insieme.

articoli di attenzione speciale

In generale, il breve termine è inferiore a 7 anni e il lungo termine è superiore a 7 anni, ma in termini di risparmio e investimento, queste cifre sono più basate sulle circostanze specifiche del target. Ricorda quando hai bisogno di finanziamenti, qual è il tuo piano di finanziamento e la sicurezza/i rischi associati ai tuoi obiettivi.

Infine, non aspettare per risparmiare o investire. Il tempo è la migliore opportunità per aumentare i soldi e raggiungere gli obiettivi. Con relativamente pochi soldi, puoi iniziare a investire e risparmiare e intraprendere il percorso per raggiungere tutti i tuoi obiettivi finanziari.