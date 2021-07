Risposta al COVID condotta sottoterra in Myanmar sotto il governo militare Reuters

4/4 © Reuters. Il 13 luglio 2021, Mandalay, Myanmar, a seguito dell’ondata di casi di malattia da coronavirus (COVID-19), un volontario fa rifornimento di ossigeno a una bombola. La foto è stata scattata il 13 luglio 2021. Phoe Thar tramite Reuters



2/4

(Reuters)-Per una settimana, la studentessa 21enne Phoe Thar è uscita prima dell’alba per raccogliere bombole di ossigeno dalle case dei pazienti affetti da coronavirus a Mandalay, la seconda città più grande del Myanmar.

Lui e altri volontari hanno allineato serbatoi di carburante fuori dall’organizzazione benefica per il riempimento e la restituzione, cercando di trovare un paese in cui il sistema sanitario è praticamente crollato dal colpo di stato del 1 febbraio e ora sta affrontando la peggiore ondata di infezioni da COVID-19.

Finanziato da donatori sui social media, Phoe Thar e il suo team fanno parte di un crescente sforzo di base per aggirare le autorità e fare eco al modo in cui il popolo birmano ha risposto alle crisi negli ultimi decenni di governo militare.

“A causa del gran numero di persone che hanno bisogno di bombole di ossigeno, questa è una grande sfida per noi”, ha detto Phoe Thar a Reuters per telefono a Mandalay.

I dati del Ministero della Salute hanno mostrato che il numero di decessi dovuti a COVID-19 in Myanmar sabato ha raggiunto il record di 233, ma il personale medico e i servizi funebri hanno affermato che il bilancio delle vittime effettivo era molto più alto e il crematorio era sovraccarico.

Con la diffusione della variante Delta, il bilancio delle vittime ufficiale totale questo mese è aumentato di oltre il 40% a 4.769 e il virus è aumentato anche in altre parti del sud-est asiatico.

Reuters non è stata in grado di raggiungere un portavoce del Ministero della Salute o del governo militare per commentare l’epidemia e la risposta pubblica. Un portavoce del governo militare ha dichiarato la scorsa settimana che ci sono difficoltà nel combattere l’epidemia e ha esortato le persone a cooperare con il governo.

Il “Global New Light” del Myanmar, gestito dallo stato, ha dichiarato che il ministro della Salute Thet Khaing Win ha tenuto un incontro sabato per “accelerare la risposta al COVID-19”, anche aumentando la fornitura di ossigeno.

I critici del governo militare affermano che ha imposto restrizioni ad alcuni fornitori privati ​​di ossigeno in nome dell’interruzione dell’accaparramento, con conseguente perdita di vite umane.

Poiché molti operatori sanitari si sono uniti alla campagna di disobbedienza civile contro il governo militare, un sistema sanitario già più debole nella regione è crollato dopo il colpo di stato. La vaccinazione contro il COVID-19, i test e le misure preventive sono tutte bloccate.

“L’ospedale non può fare nulla”

Un medico clandestino che di recente si è offerto volontario sui social media ha affermato di aver ricevuto centinaia di richieste. Quando è venuto in visita, ha scoperto che quasi tutti i pazienti avevano sintomi di coronavirus e la maggior parte delle persone aveva livelli di ossigeno molto bassi.

“La situazione è grave”, ha detto il medico che ha lavorato a nome di Pudge. “L’ospedale non può fare nulla… non posso semplicemente sedermi e guardare il paziente diventare impotente.”

Ha confrontato questa situazione con le due precedenti ondate di coronavirus, quest’ultima controllata principalmente dal governo della leader eletta Aung San Suu Kyi, che ora è stata rimossa ed è sotto processo con una serie di accuse.

Il vantaggio del governo di Aung San Suu Kyi è che ci sono volontari che lavorano nel centro di quarantena e di test e aiutano a sostenere parte del fardello degli ospedali pubblici.

Tuttavia, dopo essere stato accusato di frode nella schiacciante elezione del partito di Aung San Suu Kyi lo scorso anno, il governo militare deve ancora affrontare proteste quotidiane contro la sua presa del potere, ma poche persone si alzano per aiutare il governo militare.

Phoe Thar ha affermato che la maggior parte dei volontari infettati dalla prima e dalla seconda ondata di coronavirus a Mandalay sono scomparsi.

Invece, gruppi come lui si stanno organizzando, in modo simile al modo in cui i birmani si aiutavano a vicenda nei disastri, specialmente dopo la risposta limitata dell’ex governo militare al devastante uragano Nargis nel 2008.

Un gruppo di amici nella città principale di Yangon ha detto a Reuters che si stanno riunendo per cercare di importare bombole di ossigeno dalla vicina Thailandia.

I residenti di Khaolin Township nella regione occidentale di Sagaing stanno cercando di raccogliere almeno 30.000 dollari per importare i propri generatori di ossigeno dalla Cina.

“Ora stiamo soffrendo per la terza ondata del nuovo virus corona. Non sappiamo quante altre ondate ci saranno”, ha detto per telefono a Reuters uno degli organizzatori, rifiutando di essere nominato per paura di ritorsioni. “Dobbiamo agire ora come se non avessimo alcun governo”.