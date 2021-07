Riuscirà Gareth Southgate a ottenere sia la vittoria che il patriottismo progressista?

La prospettiva che l’Inghilterra possa vincere un importante torneo di calcio per la prima volta in 55 anni sconvolgerà il paese nella prossima settimana. Più di 26 milioni di persone, quasi la metà della popolazione inglese, Attenzione Guarda la vittoria contro l’Ucraina sabato. L’umore isterico è in costante aumento prima delle semifinali di mercoledì e delle possibili finali nel fine settimana.

Per l’amministrazione Johnson, il significato simbolico della vittoria dell’Inghilterra appena sei mesi dopo la Brexit sarà piacevole. Finora, il Primo Ministro ha resistito alla tentazione di stabilire una tale connessione, ma alcuni dei suoi alleati non sono stati così trattenuti. Dopo che l’Inghilterra sconfisse la Germania, l’ex assistente di Johnson, Lord Moylan, Affollato: “Poveri tedeschi, questa non è la narrativa sulla Brexit che i loro media hanno instillato in loro, vero?”

Ma qualsiasi sforzo per integrare la squadra inglese nella narrativa del ringiovanimento nazionale post-Brexit deve affrontare un grosso problema. Il team manager Gareth Southgate (Gareth Southgate) sembra giocare per l’altro lato della guerra culturale inglese.

Southgate è chiaramente un rimanente. Nel documentario televisivo del 2018 ha parlato di “Origine etnica” Si sentiva circondato dal movimento Brexit.Più o meno nello stesso momento, lui discussione La Brexit ha diviso il Paese tra i giovani che si identificano con l’Europa e “vogliono girare il mondo” e le generazioni più anziane “vogliono qualcosa che non esiste più”.

Questi interventi politici di basso profilo non sono casuali. Ciò che è insolito per un allenatore di calcio è che i preparativi di Southgate per la Coppa dei Campioni del 2020 includono la scrittura di un lungo articolo sulla natura del patriottismo. Il titolo di questo articolo pubblicato all’inizio di questo mese è: “Cara Gran Bretagna”.

In esso, Southgate ha delicatamente allontanato lo sciovinismo della squadra inglese da alcuni dei suoi sostenitori. Tommy Robinson Un noto attivista di estrema destra è stato arrestato durante una partita inglese in Portogallo l’anno scorso. I fan inglesi cantano spesso canzoni sulla seconda guerra mondiale. (Ho sentito i fan urlare “Dieci bombardieri tedeschi” Nel bar dello stadio di Wembley prima della partita con l’Inghilterra la scorsa settimana). Southgate ha sottolineato che suo nonno era “un avido patriota e un orgoglioso soldato che ha prestato servizio durante la seconda guerra mondiale”. Ha sottolineato il suo orgoglio per la regina e il paese. Ma ha continuato aggiungendo: “Su quest’isola, siamo desiderosi di proteggere i nostri valori e le nostre tradizioni – dovremmo farlo – ma non dovrebbe essere a scapito della riflessione e del progresso”.

Alla vigilia della partita, la squadra inglese è stata fischiata da alcuni tifosi per essersi “inginocchiata” prima della partita per protestare contro l’ingiustizia razziale. Lee Anderson, Un deputato conservatore ha affermato di essere così infastidito da questo gesto che avrebbe smesso di guardare la squadra inglese in segno di protesta. (Alcune persone vogliono sapere se la sua determinazione viene scossa mentre la squadra inglese migliora nel gioco?) Il ministro degli Interni Priti Patel ha accusato i giocatori di indulgere in Politica della postura.

Southgate non solo sostiene la decisione della sua squadra di inginocchiarsi su un ginocchio. Nel suo articolo patriottico, ha inoltre affermato che “hanno la responsabilità di continuare a interagire con il pubblico su questioni di uguaglianza, inclusività e ingiustizia razziale”.

Ancor prima che l’Inghilterra iniziasse a vincere l’Europeo, l’importanza della posizione di Southgate ha attirato l’attenzione della classe politica. Il leader del partito laburista Keir Starmer (Keir Starmer), Retweet L’articolo di Southgate sul patriottismo aggiungeva: “Questa è l’Inghilterra”. Alcuni simpatizzanti laburisti si sono lamentati del fatto che l’allenatore dell’Inghilterra abbia espresso “patriottismo progressista” più chiaramente dello stesso Stammer.

I sostenitori del Partito Conservatore e di Johnson sono meno entusiasti. Alcune persone sembrano pensare che Southgate stia diventando uno strumento per un profondo risveglio: uno stratega del Partito Conservatore mi ha detto che il saggio patriottico dell’allenatore dell’Inghilterra è stato “scritto in modo sospetto”.

Se l’Inghilterra vincerà davvero la partita alla fine di questa settimana, Southgate e i suoi giocatori diventeranno eroi nazionali, più popolari di Boris Johnson. La squadra inglese e il suo allenatore saranno in una posizione politica forte e hanno mostrato la volontà di accettare la loro piattaforma. Marcus Rashford, L’attaccante del Manchester United (principalmente un sostituto di questo gioco finora) ha guidato la campagna contro la fame infantile nell’ultimo anno, che ha costretto il governo a cambiare la sua politica. Raheem SterlingLa stella della squadra ha sottolineato il razzismo nei media. Harry KaneIl capitano indossa una fascia arcobaleno per commemorare il mese dell’orgoglio.

Ma prima che qualcuno si entusiasmi troppo per il risveglio del vincitore in Inghilterra, è necessario un controllo della realtà. Non c’è dubbio che lo sport sia riuscito a creare una memoria nazionale comune. Ma la sua capacità di ottenere un cambiamento politico duraturo è ancora più dubbia. Dopo che la Francia ha vinto la Coppa del Mondo nel 1998, la squadra multietnica è stata descritta come “Nero, bianco, arabo”, Alcuni ipotizzano che il paese ora accetterà la sua identità multietnica. Ma negli anni successivi, l’estrema destra ha continuato a crescere. Quando la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra ha celebrato l’immigrazione e il servizio sanitario nazionale, la sinistra britannica ha elogiato questo momento come simbolo del nuovo status progressista del paese. Quattro anni dopo, la Gran Bretagna ha votato per la Brexit.

La verità è che gli sport sono bravissimi a creare fugaci momenti di euforia. Un cambiamento sociale o politico duraturo è un requisito più grande.

