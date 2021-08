Rivedere il flusso di cassa operativo

Che cos’è il flusso di cassa operativo?

Il flusso di cassa operativo si riferisce al denaro generato durante il normale funzionamento di un’impresa.La capacità dell’azienda di generare continuamente flussi di cassa positivi da essa Operazioni commerciali quotidiane Molto apprezzato dagli investitori. in particolare, Flusso di cassa operativo Può rivelare la vera redditività dell’azienda. Questa è una delle misure più pure dell’origine e dell’uso del denaro.

Lo scopo di redigere una copia Rendiconto di cassa Serve a controllare la fonte di cassa dell’azienda e l’utilizzo in un periodo di tempo specifico.Il rendiconto finanziario è tradizionalmente considerato meno importante del conto economico Bilancio, Ma può essere usato per capire l’andamento della performance di un’azienda, impossibile da capire attraverso gli altri due Bilancio d’esercizio.

Sebbene il rendiconto finanziario sia considerato il meno importante dei tre rendiconti finanziari, gli investitori trovano che il rendiconto finanziario sia il più importante trasparenteQuesto è il motivo per cui si basano su di esso più di qualsiasi altro rendiconto finanziario quando prendono decisioni di investimento.

Punti chiave Il flusso di cassa operativo è il denaro generato durante la normale attività di un’impresa, che può essere trovato nel rendiconto finanziario.

Il rendiconto finanziario è il rendiconto finanziario meno importante, ma è anche il più trasparente.

Il rendiconto finanziario è suddiviso in tre categorie: attività operative, attività di investimento e attività di finanziamento.

Il flusso di cassa è calcolato utilizzando il metodo diretto (utilizzando i proventi e gli oneri finanziari derivanti dall’attività operativa per estrarre i dati di conto economico) o il metodo indiretto (partendo dall’utile netto e convertendolo in flusso di cassa operativo).

OCF aiuta gli investitori a misurare ciò che sta accadendo dietro le quinte ed è un indicatore di redditività migliore rispetto al reddito netto.

Rendiconto di cassa

Il flusso di cassa operativo può essere trovato nel rendiconto finanziario, che riporta le controparti statiche: conto economico, stato patrimoniale e Patrimonio netto dichiarazione.è anche chiamato Flusso di cassa operativo (CFO), che segnala in modo specifico dove viene utilizzato e generato il denaro in un determinato periodo di tempo, collegando tra loro i report statici.

Estraendo l’utile netto nel conto economico e adeguandolo per riflettere Capitale circolante Conti in bilancio (crediti, è possibile pagare per questi account, disponibile) E altre spese non monetarie La sezione relativa al flusso di cassa operativo mostra come è stata generata la liquidità durante il periodo. È questo processo di transizione dalla contabilità per competenza alla contabilità di cassa che rende i rendiconti finanziari operativi così importanti.

Il rendiconto finanziario è suddiviso in tre categorie. Questi sono separati in modo che l’analista abbia una chiara comprensione di tutti i flussi di cassa generati dalle varie attività dell’azienda:

In alcuni casi è prevista una categoria di attività supplementare. Le informazioni supplementari si riferiscono sostanzialmente a qualsiasi altra informazione non correlata alle altre categorie principali.

L’utile netto si riferisce alle vendite totali meno i costi di vendita e le spese relative a vendite, gestione, operazioni, ammortamento, interessi e tasse.

Dettagli attività

Attività economica È un’attività normale e fondamentale che genera flussi di cassa in entrata e in uscita all’interno di un’impresa. Loro includono:

Tutto Volume delle vendite Il numero di beni e servizi raccolti in un periodo di tempo

Pagamento Fornito a fornitori di beni e servizi utilizzati nella produzione che si sono stabiliti in un periodo di tempo

Pagato a dipendenti o altro Spendere Realizzato in un periodo di tempo

Il flusso di cassa dalle attività operative è tutto ciò che ottiene dalle attività operative.Ciò significa che non include la spesa per Spese in conto capitale, Liquidità utilizzata per investimenti a lungo termine e qualsiasi cassa ricevuta dalla vendita di attività Attività a lungo termineInoltre, non include l’importo pagato agli azionisti come dividendi, l’importo ricevuto attraverso l’emissione di obbligazioni e azioni e i fondi utilizzati per riscattare le obbligazioni.

Le attività di investimento comprendono i pagamenti effettuati per l’acquisto di attività a lungo termine e denaro contante Proventi dalla vendita di beni a lungo termine.Esempi di attività di investimento sono l’acquisto o la vendita Immobilizzazioni O immobili, impianti e macchinari e l’acquisto o la vendita di titoli emessi da un’altra entità.

Le attività di finanziamento includono il cambiamento giusto O prestiti aziendali.Esempi di attività di finanziamento includono la vendita di azioni di una società o Riacquisto Le sue azioni.

Calcola il flusso di cassa

Per comprendere l’importanza dei cambiamenti nel flusso di cassa operativo, è importante capire come viene calcolato il flusso di cassa. Vengono utilizzati due metodi per calcolare il flusso di cassa dalle attività operative ed entrambi producono lo stesso risultato:

Metodo diretto: Questo modo di disegnare Dati nel conto economico Usa contanti Ricevuta e contanti spesa Dalle attività commerciali. Il valore netto di questi due valori è flusso di cassa operativo.

Questo modo di disegnare Dati nel conto economico Usa contanti Ricevuta e contanti spesa Dalle attività commerciali. Il valore netto di questi due valori è flusso di cassa operativo. Metodo indiretto: Questo metodo inizia con Reddito netto E convertirlo in OCF regolando gli elementi che vengono utilizzati per calcolare l’utile netto ma non influiscono sulla liquidità.

Metodo diretto

Questo Metodo diretto Sommare tutti i diversi tipi di pagamenti e ricevute in contanti, inclusi contanti pagati ai fornitori, entrate in contanti dai clienti e contanti pagati agli stipendi. Queste cifre sono calcolate utilizzando i saldi di apertura e chiusura di vari conti aziendali e verificando la diminuzione o l’aumento netto del conto.

La formula esatta utilizzata per calcolare i flussi in entrata e in uscita dai vari conti varia in base al tipo di conto. Tra le formule più utilizzate, crediti Solo per le vendite a credito, tutte le vendite sono in CEDITO.

Se si verificano anche vendite in contanti, è necessario includere anche il reddito delle vendite in contanti per ottenere una cifra accurata del flusso di cassa dalle attività operative.Poiché il metodo diretto non include l’utile netto, deve fornire anche un riconciliazione L’utile netto viene trasformato in liquidità netta fornita dalle attività operative.

Metodo indiretto

sotto Metodo indiretto, Il flusso di cassa dell’attività operativa è calcolato estraendo prima l’utile netto dal conto economico della società.Perché il conto economico della società si basa su Maturazione, Il reddito è solo in fatto soldi Non quando ricevuto.

L’utile netto non può riflettere in modo completo e accurato il flusso di cassa netto generato dalle attività operative, quindi è necessario adeguarsi Guadagno prima di interessi e tasse (EBIT) viene utilizzato per gli elementi che incidono sull’utile netto, anche se non è stato ricevuto o pagato denaro effettivo. Il metodo indiretto rettifica anche le attività non operative che non influiscono sul flusso di cassa operativo della società.

Quale metodo dovresti usare?

Il metodo diretto di calcolo del flusso di cassa delle attività operative di un’azienda è un metodo più diretto, perché rivela le entrate e le spese operative di cassa dell’azienda, ma poiché le informazioni sono difficili da aggregare, il lavoro di preparazione è più impegnativo. Tuttavia, sia che si utilizzi il metodo diretto sia il metodo indiretto per calcolare la cassa generata dalle attività operative, si otterranno gli stessi risultati.

La figura seguente mostra l’attività di flusso di cassa riportata da AT&T (tonnellata) Per il 2012 anno fiscaleTutte le cifre riflesse sono in milioni. Utilizzando il metodo indiretto, ogni elemento non monetario viene aggiunto di nuovo all’utile netto per generare liquidità dalle operazioni. In questo caso, la liquidità operativa è più di cinque volte l’utile netto dichiarato, il che lo rende uno strumento prezioso per gli investitori per valutare la forza finanziaria di AT&T.

Flusso di cassa operativo (OCF)

L’OCF è un prezioso strumento di misurazione perché può aiutare gli investitori a misurare ciò che sta accadendo dietro le quinte.Per molti investitori e analisti, l’OCF è considerato la versione in contanti dell’utile netto perché ripulisce il conto economico Oggetti non in contanti E le spese non in contanti (ammortamento, Ammortamento, Non in contanti Capitale circolante progetto).

OCF è un Un indicatore di redditività più importante dell’utile netto Perché ci sono meno opportunità di manipolare l’OCF per mostrare più o meno redditività.Con il passaggio di rigide norme e regolamenti, riguardanti l’eccessiva innovazione della società nelle pratiche contabili, il cronico Manipolazione dei guadagni È facile da individuare, soprattutto quando si utilizza OCF.Anche questo è un bene agente L’utile netto della società. Ad esempio, un OCF segnalato superiore a NI è considerato un numero positivo perché il reddito è effettivamente sottostimato a causa di una diminuzione degli elementi non monetari.

Linea di fondo

Il flusso di cassa operativo è solo una componente del flusso di cassa dell’azienda, ma è anche uno degli indicatori più preziosi di forza, redditività e prospettive future a lungo termine.È direttamente o indirettamente derivato e misura Flussi di capitale Entrare e uscire dall’azienda durante un periodo specifico.

A differenza del reddito netto, l’OCF non include elementi non monetari come ammortamenti e Ammortamento, Ciò potrebbe falsare l’effettiva situazione finanziaria della società. Questo è un buon segno quando un’azienda ha un forte flusso di cassa operativo e più flussi di cassa in entrata che in uscita. Le aziende con una forte crescita dell’OCF hanno maggiori probabilità di avere un reddito netto più stabile, migliori capacità di pagamento e Aumenta dividendo, E più opportunità per espandersi e resistere alla recessione dell’economia generale o della sua industria.

Se pensi che il denaro sia il re, quando analizzi un’azienda, dovresti concentrarti su un forte flusso di cassa derivante dalle operazioni.