Rivian completa un finanziamento da 2,5 miliardi di dollari

Rivian ha completato un finanziamento privato di 2,5 miliardi di dollari. Il finanziamento è stato condotto da fondi e conti consultati dal Climate Pledge Fund di Amazon, D1 Capital Partners, Ford Motor Company e T. Rowe Price Associates, Inc.. Questo round di finanziamento include Third Point, Fidelity Management and Research Company, Dragoneer Investment Group e Outerwear.

Il CEO di Rivian RJ Scaringe ha dichiarato: “Mentre ci avviciniamo all’inizio della produzione di automobili, dobbiamo continuare a guardare avanti e guidare la prossima fase di crescita di Rivian”. ., Per espandere la nostra impronta domestica e promuovere la promozione di prodotti internazionali. “

Dan Sundheim, fondatore di D1 Capital Partners, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di aumentare il nostro investimento in Rivian perché ha raggiunto un punto di svolta nella commercializzazione e fornisce ai clienti prodotti che riteniamo saranno eccellenti”.

Ad oggi, Rivian ha raccolto circa 10,5 miliardi di dollari.

A proposito di Livian

Rivian ha sviluppato e integrato verticalmente una piattaforma elettrica connessa che può essere applicata in modo flessibile a una vasta gamma di applicazioni, inclusi i prodotti di avventura dell’azienda e i prodotti B2B, come il camion per le consegne dell’ultimo miglio di Amazon. I prodotti R1T e R1S dell’azienda offrono una combinazione senza precedenti di prestazioni, capacità fuoristrada e praticità. Questi veicoli saranno prodotti nello stabilimento di produzione di Rivian a Normal, nell’Illinois, e la consegna ai clienti dovrebbe iniziare nell’autunno del 2021.Per saperne di più sulla nostra azienda, sui prodotti e sulle professioni, visita Rivian.