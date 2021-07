RNLI promette di continuare i soccorsi in mare, anche se la prigione è preoccupata di raccogliere migranti

Sebbene ci siano disposizioni nella bozza di legge secondo cui la principale organizzazione benefica per il salvataggio in mare della Gran Bretagna ha promesso di continuare a salvare chiunque sia in pericolo in mare, gli avvocati hanno affermato che queste disposizioni potrebbero minacciare i volontari di affrontare l’ergastolo per aver accettato i richiedenti asilo.

La Royal National Lifeboat Association ha rilasciato una dichiarazione dopo che un avvocato specializzato in immigrazione ha avvertito che l’articolo 38 del Nationality and Borders Act annunciato martedì potrebbe criminalizzare il salvataggio dei richiedenti asilo se si ritiene che costituiscano un atto per “facilitare” il loro arrivo nel Regno Unito.

“Siamo un ente di beneficenza salvavita. Secondo la legge marittima e la sicurezza della vita in mare (Solas), il nostro equipaggio di scialuppe di salvataggio volontario aiuterà sempre coloro che sono in pericolo in mare”, ha affermato.

Questa dichiarazione segna la seconda volta in una settimana che la RNLI, gestita da volontari, è coinvolta in una disputa sul funzionamento della Manica.La RNLI rientra nella giurisdizione della Guardia Costiera HM.

L’organizzazione ha dichiarato il 5 luglio “Estremamente orgoglioso” Sebbene il Daily Mail e l’ex leader dell’Ukip Nigel Farage abbiano criticato il suo lavoro di salvataggio, quest’ultimo ha affermato che stava fornendo “servizi di taxi per gli immigrati illegali”.

L’articolo 38 modifica il reato di assistenza ai richiedenti asilo ai sensi dell’Immigration Act del 1971. La clausola ha aumentato la pena massima da 14 anni all’ergastolo e ha cancellato il termine “a scopo di lucro”, che in precedenza era limitato al perseguimento dei contrabbandieri pagati.

Le organizzazioni umanitarie incaricate di aiutare i richiedenti asilo, come Care 4 Calais, continueranno a godere della protezione di esenzioni specifiche nell’Atto del 1971.

Un avvocato specializzato in immigrazione, Colin Yeo, ha scritto Su Twitter, crede che il crimine rivisto criminalizzi l’RNLI o “chiunque conduca soccorso in mare” che non sia specificamente dedicato ad aiutare i richiedenti asilo.

George Peretz QC ha affermato che le operazioni di salvataggio di tipo RNLI che coinvolgono richiedenti asilo sembrano adattarsi alla definizione del disegno di legge di “facilitare” l’arrivo dei richiedenti asilo nel Regno Unito. “Sembra che un gruppo come RNLI commetterà questo tipo di crimine”, ha detto.

Il ministero dell’Interno insiste sul fatto che il disegno di legge è rivolto a “bande criminali implacabili” e che organizzazioni e individui potranno continuare a soccorrere persone in difficoltà in mare.

Tuttavia, Peretz ha respinto questa spiegazione perché non spiegava come il dipartimento eviterà di criminalizzare i soccorritori.

“Solo affermare non risolve il problema”, ha detto. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite per la salvaguardia della vita umana in mare, tutti i marittimi hanno l’obbligo di aiutare le persone in difficoltà che incontrano.

“Penso che non sia solo RNLI”, ha aggiunto Peretz. “Penso che l’intero settore marittimo sarà interessato a questo”.

Anche l’Organizzazione marittima internazionale, l’agenzia di diritto marittimo delle Nazioni Unite, ha espresso preoccupazione, affermando che dovrebbe essere evitata qualsiasi situazione che aumenti il ​​rischio di vittime in mare.

Il problema del salvataggio è uno dei tanti problemi emersi dalla pubblicazione del disegno di legge.

Mercoledì l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati avvertimento Il disegno di legge potrebbe violare gli obblighi della Gran Bretagna come firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati.

Associazione dentistica britannica essere attaccato I funzionari dell’immigrazione usano i raggi X dentali per controllare le normative sull’età dell’immigrazione: l’organizzazione ha definito questo metodo “impreciso, inappropriato e non etico”.

In risposta alle domande su questi temi, il ministero dell’Interno ha dichiarato che non escluderà alcuna opzione che possa ridurre “l’immigrazione illegale” e alleviare la pressione sul suo cosiddetto “sistema di asilo rotto”.