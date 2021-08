Robinhood Bull vede un modo per far aumentare le azioni del 40%

dimensione del font

Mercato di Robinhood

Un analista ha scritto in un rapporto pubblicato martedì che man mano che gli utenti depositano più fondi sulla piattaforma e iniziano ad avventurarsi in nuovi prodotti e mercati, il titolo potrebbe aumentare di quasi il 40%.

L’analista di Redburn Charles Bendit ha avviato la copertura del titolo con una raccomandazione di acquisto e un valore equo di $ 65,35. Pochi altri analisti sono stati coinvolti, perché la banca che ha lavorato con Robinhood (codice titolo: HOOD) è stata limitata a poche settimane nella sua offerta pubblica iniziale il mese scorso per commentare il titolo.

Informazioni sulle azioni di Robinhood Ha superato $ 65 nella seconda settimana di tradingMa da allora RifiutareMartedì è sceso dell’1,1% per chiudere a 46,67 dollari USA.

Uno dei principali dibattiti su Robinhood è se si tratti di un account di “valuta virtuale” che le persone usano per scommettere su azioni e criptovalute a lungo termine o un account principale che le persone utilizzeranno per costruire le loro vite finanziarie.

Bendit preferisce il secondo. Prevede che man mano che i clienti aziendali diventano più ricchi e Robinhood si espande in aree come i conti pensionistici, i beni depositati sulla piattaforma Robinhood cresceranno rapidamente nei prossimi anni. Sebbene i titolari di conti Robinhood abbiano ora una media di $ 4.500 nei loro conti – questa è solo una piccola parte della dimensione media del conto di altri broker – Bendit prevede che questo numero aumenterà man mano che i millennial diventeranno più ricchi. Questa generazione ora possiede circa il 5% della ricchezza del paese, ma si prevede che ne possiederà il 16% entro il 2030.

Nel tempo, la raccolta netta di Robinhood è andata aumentando: per quei clienti che hanno iniziato a investire tra il 2017 e il 2020, la raccolta netta media cumulata dei clienti è aumentata di 4,1 volte in due anni. C’è anche un enorme mercato irrisolto che consente a Robinhood di continuare a crescere al ritmo attuale. Circa il 60% degli americani non ha investimenti al di fuori dei propri conti pensionistici e il 68% dei giovani tra i 18 ei 29 anni non ha soldi sul mercato. Secondo Bendit, questo è un grande gruppo di persone che possono essere attratte dal mercato.

Bendit prevede che Robinhood inizierà a ottenere profitti normali nel 2022 dopo aver perso denaro quest’anno. Ma crede che il reddito sia il modo migliore per valutare il valore delle azioni. Usando un metodo per confrontare il flusso di cassa e il reddito di Robinhood con il suo valore aziendale, è arrivato a una valutazione di $ 65.

L’analisi presuppone che la rapida crescita di Robinhood continui, sebbene il ritmo non sia così veloce come all’inizio di quest’anno. Bendit ritiene che la base di clienti di Robinhood possa crescere da 22,5 milioni alla fine del secondo trimestre a 38 milioni e il suo saldo medio di clienti aumenterà a $ 8.100 entro il 2025. Allo stesso tempo, secondo i suoi calcoli, il suo patrimonio in custodia dovrebbe aumentare da 102 miliardi di dollari a 308 miliardi di dollari. Si aspetta che le entrate raggiungano i 4,6 miliardi di dollari per allora, di cui le transazioni rappresentano ancora il 78% di esso e il reddito da interessi netto rappresenta il 16%.

Bendit ha sottolineato che il modello di business di Robinhood si basa molto su una fonte di finanziamento che è attualmente minacciata dalle autorità di regolamentazione. Circa tre quarti delle entrate di Robinhood provengono dai pagamenti del flusso degli ordini, ovvero i pagamenti che riceve per inviare le transazioni dei clienti ai market maker. Il Congresso e la Securities and Exchange Commission stanno ora studiando attentamente questa pratica, vietata in alcune parti d’Europa, per paura che crei un conflitto di interessi che possa danneggiare i clienti. Bendit si aspetta alcuni cambiamenti nelle regole di pagamento del flusso degli ordini, ma niente di particolarmente drastico comprimerà il modello di business di Robinhood.

Scrivi ad Avi Salzman avi.salzman@barrons.com