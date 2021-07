Robinhood cerca una valutazione IPO fino a 35 miliardi di dollari USA

Share it

La società di brokeraggio online Robinhood sta cercando una valutazione fino a $ 35 miliardi nella sua offerta pubblica iniziale, che è una delle quotazioni azionarie più attese quest’anno.

La società ha dichiarato lunedì in un deposito presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti che Robinhood emetterà circa 55 milioni di azioni ordinarie di classe A a un prezzo compreso tra 38 e 42 dollari statunitensi per cercare di raccogliere più di 2,3 miliardi di dollari di finanziamenti. Il fondatore e direttore finanziario emetterà circa 2,6 milioni di azioni.

La società ha affermato che il 35% delle azioni IPO della società sarà fornito ai commercianti al dettaglio. Robinhood intende quotarsi al Nasdaq con il simbolo “HOOD”.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Citigroup sono le banche sottoscrittrici di questa transazione.

Bay Area Broker diventa Recente impennata degli investimenti al dettaglio Commerciante diurno. Dall’inizio del 2021, i suoi utenti registrati sono raddoppiati a 31 milioni.

Le entrate totali di Robinhood sono aumentate del 245% su base annua nel 2020, raggiungendo i 959 milioni di dollari. Secondo la US Securities and Exchange Commission, la società ha anche registrato un utile netto di 7 milioni di dollari USA e una perdita netta di 107 milioni di dollari USA nel 2019. La società stima che alla fine di giugno avesse 22,5 milioni di conti di fondi relativi a conti bancari, in aumento rispetto ai 18 milioni alla fine del primo trimestre.

La missione di Robinhood è “democratizzare la finanza per tutti”, senza commissioni e con un’interfaccia facile da usare, attirando sul mercato nuovi gruppi di giovani investitori. L’età media degli utenti è di 31 anni, più giovane dei broker statunitensi rivali come Charles Schwab o TD Ameritrade. La società ha affermato che più della metà dei suoi clienti sono investitori per la prima volta.

Rispettati

Robinhood, che fornisce azioni, derivati ​​e trading di criptovalute, è stato anche esaminato dai regolatori. Legislatori e regolatori Come diventa sempre più popolare. È dovuto a cose come “Pagamento del flusso dell’ordine“La maggior parte delle entrate di Robinhood deriva da questo e investe nel gioco in un’esperienza simile al “casinò”.

Alla fine di giugno, l’agenzia di regolamentazione del settore finanziario degli Stati Uniti ha imposto Multa di 70 milioni di dollari Opporsi a Robinhood perché ha causato i cosiddetti “danni estesi e significativi” ai clienti.

La valutazione dell’IPO è particolarmente importante per gli investitori che hanno acquistato obbligazioni convertibili emesse a febbraio, quando Robinhood ha dovuto Raccogliere fondi di emergenza Adempiere ai suoi obblighi nei confronti della stanza di compensazione al culmine della frenesia commerciale di GameStop.

Tali titoli saranno convertiti in azioni con uno sconto di almeno il 30% del prezzo di emissione. Per la maggior parte dei detentori di debito senior, il limite di valutazione per la conversione è di circa 30 miliardi di dollari USA.