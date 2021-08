Robinhood ha annunciato i suoi guadagni mercoledì. Questo è ciò che può spostare il titolo.

Rilascerà i suoi guadagni del secondo trimestre dopo la chiusura del mercato di mercoledì, ma è improbabile che i numeri contino.

Ci sono due ragioni per questo. Il principale è Robinhood (codice stock: HOOD) Il rapporto è stato visualizzato in anteprima, e spiega quanti nuovi clienti aggiunge. Pertanto, il più grande punto di forza del titolo – l’azienda sta aumentando gli utenti molto più velocemente di altri broker – si è riflesso nel prezzo delle azioni. Robinhood ha affermato che alla fine del secondo trimestre aveva 22,5 milioni di conti di finanziamento, rispetto ai 18 milioni alla fine del primo trimestre e ai 12,5 milioni all’inizio dell’anno.

Le previsioni della società mostrano chiaramente che Robinhood non è stato redditizio nel secondo trimestre, con una perdita da 487 milioni di dollari a 537 milioni di dollari e un fatturato da 546 milioni di dollari a 574 milioni di dollari. Robinhood ha anche affermato che il volume degli scambi di azioni sulla sua app è diminuito di anno in anno, il che è un segnale inquietante per un’azienda che fa affidamento sulle transazioni per la maggior parte delle sue entrate.

Un altro motivo per cui gli investitori possono trascurare i dettagli finanziari del secondo trimestre dell’azienda è Il titolo è ora scambiato in base al sentimento e alla motivazioneDall’inizio delle negoziazioni il 29 luglio, Robinhood non è stata quasi colpita da nessuna notizia.

Il titolo è in un tiro alla fune tra orsi e tori.E come La mania del meme stock ha mostrato, I titoli che fanno parte del push and pull non reagiranno alle notizie sul dollaro USA e sui centesimi in modo prevedibile.

Le azioni di Robinhood sono scese il primo giorno di negoziazione, ma Con poche notizie, la settimana successiva è aumentataDa allora, il suo trading è stato altamente volatile e ha attirato molta azione nel mercato delle opzioni. Lunedì il titolo ha chiuso in ribasso del 6,8% a 47,19 dollari.

Tuttavia, i rapporti sugli utili potrebbero ancora influenzare i prezzi delle azioni, soprattutto se la società rilascerà una guida per il terzo e il quarto trimestre. Robinhood il mese scorso ha previsto che le entrate del terzo trimestre saranno inferiori alle entrate del secondo trimestre, in parte a causa del previsto rallentamento del commercio di criptovalute. Ma sarà interessante vedere se il recente rimbalzo dei prezzi delle criptovalute ha portato più persone a scambiare criptovalute su Robinhood.

Interessante anche la conference call post-guadagno della società prevista per le 17:00 ora orientale. Robinhood consente agli investitori di “piccole persone” di inviare domande tramite un’app chiamata Say Technologies. Robinhood è solo Accettato di acquisire per 140 milioni di dollariL’azienda determinerà quali domande verranno poste in base al numero di voti che queste domande hanno ricevuto sull’app. In questo caso, è simile agli upvotes di Reddit, che è un sistema di punteggio familiare a molti giovani investitori.

La domanda più votata sull’app è “Robinhood pagherà dividendi in futuro?” La società ha risposto a questa domanda nel suo prospetto, dicendo “Non ci aspettiamo di dichiarare o pagare dividendi in contanti nel prossimo futuro”.

La seconda domanda più votata è “Robinhood ha ottenuto un portafoglio crittografato?” Attualmente, gli utenti di Robinhood non hanno i propri portafogli digitali crittografati che consentono loro di trasferire questi fondi dall’app.Vlad Tenev marzo ha detto Robinhood sta lavorando duramente per consentire agli utenti di ottenere questa opzione “il prima possibile”.

La terza domanda più popolare è “Quali sono i piani di Robinhood per i conti IRA, 401(k) e HSA? Qualcuno (o tutti) è possibile in futuro e, in caso affermativo, quanto presto?” Questo sarà un problema chiave per la compagnia. I concorrenti di Robinhood come Fidelity e Charles Schwab (SCHW) stanno aprendo la strada nella fornitura di tali servizi.Se Robinhood riesce a convincere i suoi clienti ad aprire anche tali conti, si opporrà a una delle critiche chiave della società: il flusso di entrate è basato troppo su un volume di transazioni elevato.

Non è chiaro quante domande permetterà a Robinhood. Se ne consente più di uno, può ottenerne alcuni speciali unici.

La quinta domanda più popolare al momento è “Come investitori iniziali, possiamo ottenere un cappello e una felpa con cappuccio Robin Hood”?

La diciannovesima domanda più popolare riguarda uno degli eventi più controversi nella storia di Robinhood: quando… Smetti di comprare azioni popolari immagine

Arresto del gioco

(GME) a ​​fine gennaio. “Quando ci sarà una situazione di tipo GameStop in futuro, quali misure devi prendere per non smettere di fare trading? Quando non ci saranno condizioni di parità, non democratizzerà le finanze di tutti”, ha chiesto l’interrogante.

Scrivi ad Avi Salzman avi.salzman@barrons.com