Robinhood ha iniziato a fare trading ed è rapidamente sceso del 10%

La controversa piattaforma di trading ha aperto giovedì a $ 38, in linea con il suo prezzo di offerta pubblica iniziale.Ciò dimostra che il prezzo dell’IPO da parte dei banchieri di Wall Street è corretto, ma La domanda è tiepida.

Robinhood è rapidamente scesa al di sotto del prezzo dell’IPO e il prezzo delle sue azioni è recentemente sceso di circa il 10%.

La società commerciale in rapida crescita non è riuscita a raccogliere i fondi previsti. IPO di Robinhoodhood $ 38 per azione , Il limite inferiore dell’intervallo previsto.

Tuttavia, Robinhood non è riuscito a raggiungere la sua valutazione da sogno di $ 35 miliardi.

L’IPO ha raccolto 2,1 miliardi di dollari e si prevede che Robinhood inizi a negoziare sul Nasdaq giovedì con il simbolo “HOOD”.

Per un’azienda che ha aperto la strada alle transazioni a zero commissioni e sta godendo di una crescita esplosiva, questa transazione è una pietra miliare importante.

Giovedì, il CEO di Robinhood, Vlad Tenev, ha dichiarato a Julia Chatterley della CNN: “È vergognoso”. in New York.

“È davvero surreale tornare qui sei anni dopo il lancio di Robinhood”, ha detto Tenev.

Le entrate di Robinhood aumentano Con la crescita degli utenti e l’impennata del volume delle transazioni, lo scorso anno è aumentato del 245%, raggiungendo i 959 milioni di dollari.

“Questo business è sempre stato un maestro. Hanno una buona piattaforma da costruire”, ha affermato David Wilder, ex vicepresidente del Nasdaq e attuale CEO della banca di investimenti Wilder.

“Sembra ricco”

Gli investitori stanno pagando un premio per la crescita di Robinhood.

Secondo i dati di Renaissance Capital, la transazione ha valutato Robinhood a circa 21 volte le sue entrate passate in base al prezzo dell’IPO. Al contrario, il multiplo di Charles Schwab è solo 5 ( Visto Ovest ), un concorrente a espansione più lenta.

“Sembra ricco, a meno che l’azienda non riesca a mantenere questa crescita elevata”, ha affermato Catherine Smith, a capo di Renaissance Capital, che gestisce l’ETF IPO Renaissance. Elencato ).

Robin Hood Completamente interrotto Creato un’industria di brokeraggio online con transazioni senza commissioni. Poiché la società ha attirato nuovi e vecchi investitori per unirsi alla sua piattaforma, i concorrenti sono stati costretti ad abolire le commissioni di transazione e unire le forze per sopravvivere.

Ora Robinhood sta interrompendo il processo di IPO. La società consente ai suoi utenti di acquistare la maggior parte delle sue azioni IPO, fino a un terzo, prima di iniziare a negoziare sul Nasdaq. Di solito, solo gli addetti ai lavori e le istituzioni potenti possono ottenere questi ambiti titoli.

Rivelata una nuova indagine normativa

Proprio questa settimana, Robinhood ha rivelato che i regolatori stanno indagando sui seguenti fatti: Il CEO Vlad Tenev non è autorizzato da FINRA , il potente autoregolatore di Wall Street. (Robinhood sostiene che Tenev non ha bisogno di una licenza perché è l’amministratore delegato della società madre, non il suo dipartimento di broker-dealer.)

Quando gli è stato chiesto dalla CNN se voleva sostenere l’esame FINRA solo per “zittire tutti”, Tenev ha detto che Robinhood pensava che “non fosse necessario in questo momento”. Quando è stato chiesto se il CEO di Square Jack Dorsey avrebbe fatto questo quando si è registrato con FINRA, Tenev ha detto: “Forse”.

Anche la Financial Industry Regulatory Authority e la Securities and Exchange Commission stanno indagando se i dipendenti di Robinhood hanno scambiato GameStop ( Organismi geneticamente modificati ), AMC ( centro di controllo ) E altri titoli “memetici” prima delle famigerate restrizioni commerciali sulle piattaforme di trading di gennaio.

Il mese scorso, l’agenzia di regolamentazione del settore finanziario degli Stati Uniti ha sanzionato la società di brokeraggio con le sanzioni più severe della sua storia e ha accusato la società di danneggiare milioni di clienti e fornire agli investitori “informazioni false o fuorvianti”. FINRA fa riferimento in parte al nucleo del programma di trading di opzioni Causa intentata da membri della famiglia che si sono recentemente sistemati Un commerciante di Robinhood di 20 anni Suicidio l’anno scorso.

Robinhood non ha ammesso né negato le accuse della FINRA.

Quando è stato chiesto se Robinhood è abbastanza maturo per diventare una società pubblica, Tenev ha indicato i progressi nella leadership, nell’assistenza clienti, nell’infrastruttura e nella tecnologia.

“Puoi vedere quanto è cresciuta l’azienda”, ha detto alla CNN.

Weld, un ex dirigente del Nasdaq, ha affermato che le lotte di Robinhood possono solo aumentare la consapevolezza pubblica dell’azienda – ironia della sorte, può aiutare l’azienda. Ha paragonato questa situazione alle sfide che AOL ha dovuto affrontare durante la sua rapida espansione negli anni ’90.

“Tutto ciò che ha fatto è stato aumentare la loro visibilità e la consapevolezza del marchio”, ha detto Wilde.

“Queste non sono app gratuite”

Ma la lotta di Robinhood ha anche portato alla luce il controverso modello di business del pagamento del flusso degli ordini dell’azienda. Come alcune altre società di brokeraggio online, Robinhood guadagna la maggior parte delle sue entrate vendendo il flusso degli ordini al dettaglio a società di trading ad alta velocità come Citadel Securities.

Robinhood ritiene che questa strategia sia vantaggiosa per gli investitori di tutti i giorni perché apre la strada al trading senza commissioni. Ma altri hanno affermato che il vero vantaggio è la società commerciale ad alta velocità, altrimenti non pagherebbero per il flusso di ordini a Robinhood.

“Queste non sono app gratuite. Sono solo app a zero commissioni. Il costo è nell’esecuzione dell’ordine”, ha detto Gensler ai legislatori.

Se la SEC vieta il pagamento per il flusso degli ordini, colpirà Robinhood e costringerà l’azienda a trovare nuove fonti di reddito.

Sfruttare la prosperità del mercato

Robinhood non solo affronta la concorrenza di broker online maturi, ma affronta anche la concorrenza di Upstart come Public.com E il fatto del mercato Invstr è che non vendono il flusso degli ordini al dettaglio ai trader ad alta velocità.

Il dirigente di Renaissance Capital Smith ha affermato che un altro rischio è la stretta connessione tra i profitti di Robinhood e il destino di un mercato in forte espansione.

“E se il mercato ha un numero negativo? Se perdi denaro, le persone possono essere facilmente respinte”, ha detto Smith. “Questa società sfrutta così tanto i mercati azionari e delle criptovalute. La crisi economica sta danneggiando Robinhood più di Charles Schwab.”