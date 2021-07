Robinhood ha tenuto un roadshow IPO prima dell’accordo Nasdaq il 29 luglio

cosa è successo: Intermediazione online Robin Hood Sabato 24 luglio si è tenuto un roadshow per l’IPO, piuttosto che il tradizionale processo di vendita di se stessi agli investitori in una riunione a porte chiuse. L’evento dal vivo includeva il fondatore e CEO Vlad Tenev, il co-fondatore Baiju Bhatt, il direttore finanziario Jason Warnick, il direttore legale Dan Gallagher, il direttore operativo Gretchen Howard, il direttore marketing e comunicazioni Christina Smedley e il direttore prodotto Aparna Chennapragada. I funzionari dell’azienda hanno dichiarato che Robinhood avrà quattro priorità fondamentali: la sicurezza prima di tutto, la partecipazione è forza, l’attenzione aggressiva al cliente e il pensiero dei primi principi. Il direttore finanziario di Robinhood, Jason Warnick, ha affermato che le entrate dell’azienda nel 2020 sono aumentate del 245% su base annua e che il 40% degli utenti attivi mensili interagiscono con l’app ogni giorno. Il direttore operativo Gretchen Howard ha dichiarato che il numero di dipendenti della società è aumentato da 289 il 31 dicembre 2018 a circa 2.100 il 31 marzo 2021. Ha detto che Robinhood si aspetta che “il numero di dipendenti continuerà a crescere rapidamente nel prossimo futuro”. Nella sessione di domande e risposte dell’evento, Tenev ha dichiarato che Robinhood prevede di espandersi a livello internazionale e diventare una “società globale”. Ha anche parlato della crescita degli investimenti in criptovalute, affermando che la società sta fornendo una vasta gamma di strumenti educativi per aiutare i nuovi investitori a diventare “investitori capaci a lungo termine”. Perché è importante: Robinhood ha visto un aumento sostanziale di 18 milioni di conti e 80 miliardi di dollari di asset a marzo di quest’anno, superiore ai 7,2 milioni di account e 19,2 miliardi di dollari di asset a marzo 2020. I funzionari di Robinhood hanno affermato che più della metà dei loro clienti sono investitori per la prima volta. Anche i broker online hanno attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione.Autorità di regolamentazione del settore finanziario di recente Bello Robin Hood Le numerose interruzioni di corrente della società lo scorso anno hanno causato danni record per 70 milioni di dollari. Qual è il prossimo: Durante il roadshow IPO di Robinhood, Tenev ha dichiarato che la società prevede di lasciare Robinhood “L’applicazione della moneta unica del futuro.” La società prevede di negoziare sul Nasdaq il 29 luglio con il simbolo “HOOD”. Prevede di fissare il prezzo delle azioni tra US $ 38 e US $ 42, che equivale a una valutazione potenziale di circa US $ 35 miliardi.

