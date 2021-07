RR cinese ricorda che l’economia è ancora fragile Reuters

© Reuters. Immagine del file: la sede della Banca popolare cinese (PBOC) scattata il 28 settembre 2018 a Pechino, in Cina. REUTERS/Jason Lee/Foto d’archivio



Autori: Mark Jones e Tom Arnold

LONDRA (Reuters) – La decisione della Cina di venerdì di fornire 1.000 miliardi di yuan (154 miliardi di dollari) in finanziamenti alla sua economia ricorda agli investitori che anche la più grande economia potrebbe aver bisogno di tirarsi su di tanto in tanto durante la pandemia di coronavirus.

Venerdì sera, in una delle mosse fondamentali, la People’s Bank of China (PBOC) ha abbassato il coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) di 50 punti base (bps).

Questo è il primo passo dalla rapida diffusione del COVID in tutto il mondo nell’aprile dello scorso anno. Altrettanto importante, pone fine alla politica di inasprimento graduale di nove mesi delle autorità, desiderose di prevenire una crescita sfrenata del credito.

“Pensiamo che questo sia un segno di un passaggio da un inasprimento anticiclico a tendenze di allentamento”, Morgan Stanley (NYSE:) ha dichiarato: “Alla luce della recente recrudescenza del Covid, delle interruzioni della catena di approvvigionamento e di un ulteriore rallentamento dei consumi interni, la crescita si è arrestata”.

Manik Narain, capo della strategia per i mercati emergenti di UBS, ha affermato che la mossa è una messa a punto, non una svolta brusca per la Banca popolare cinese. Circa 400 miliardi di yuan del valore stimato della riserva di deposito di 1.000 miliardi di yuan potrebbero essere utilizzati per rimborsare i fondi esistenti di “prestiti a medio termine” della Banca popolare cinese e i 70-750 miliardi di yuan di tassazione scadranno presto.

Tuttavia, da una prospettiva globale, questo è un forte promemoria che per chiunque, adottare misure di supporto COVID non sarà una navigazione tranquilla.

“La Cina è prima ad entrare, prima a uscire (con il supporto della politica COVID)”, ha affermato Narain. “Quindi, se si considera l’importanza globale, il messaggio qui potrebbe essere che la Banca popolare cinese indica che l’economia è in qualche modo fragile e che è improbabile che l’inflazione causi molti danni a medio termine”.

La mossa della People’s Bank of China è stata effettuata nel mezzo della rapida riaccelerazione dei casi globali di COVID.

Ma allo stesso tempo, la Fed sta valutando quando ridurre la scala degli acquisti di asset e il tasso di interesse vicino allo zero implementato lo scorso anno, mentre pesi massimi dei mercati emergenti come Brasile, Messico e Russia stanno già alzando i tassi di interesse per far fronte all’impennata inflazione.

Il mercato obbligazionario sembra rispondere al cambiamento del ciclo dei tassi di interesse in Cina prezzando tassi di interesse più bassi a medio termine. Anche prima dell’annuncio del coefficiente di riserva sui depositi, all’inizio di questa settimana c’erano segnali che i tassi di interesse stavano per essere tagliati, causando il rendimento dei titoli del Tesoro cinese a 10 anni per raggiungere il suo più grande calo settimanale quest’anno.

Molti osservatori cinesi ritengono che la domanda COVID repressa abbia ora raggiunto il picco e che il suo tasso di crescita rallenterà, trascinato dalle deboli esportazioni, dall’aumento dell’inflazione dei prezzi alla produzione e dalla continua repressione del mercato immobiliare da parte di Pechino.

Si prevede che l’economia continuerà a crescere di oltre l’8% quest’anno, ma rispetto all’obiettivo di crescita moderata del governo di oltre il 6%, mostra che c’è poca pressione per stringere l’allentamento.

Gustavo Medeiros, vice capo della ricerca presso Ashmore Group, ha dichiarato: “Ci aspettiamo che la politica fiscale continui a concentrarsi su settori specifici che sono più colpiti dalla pandemia, come le piccole imprese. Prevediamo inoltre che l’austerità prudente macro del mercato immobiliare continuerà esistere.”

Narain di UBS ha affermato che un altro vantaggio dalla mossa di venerdì è che altri grandi mercati emergenti potrebbero vederlo come un segno che la propria economia sta per emergere.

“Se sono il governatore della banca centrale del Messico o del Brasile e sto già alzando i tassi di interesse, questo mi dice anche che il ciclo di rialzo dei tassi (di interesse) potrebbe essere molto superficiale”.

(1$ = 6,4795 renminbi)

