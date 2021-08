Ruote sugli autobus durante la pandemia portano la scuola agli studenti di Nuova Delhi Reuters

L’ONG spera di espandere la sua portata in altre dieci località in diversi stati, ma questi piani sono stati accantonati a causa della riallocazione di fondi e risorse durante la pandemia.

“Ci vogliono circa sei mesi per stabilire il nostro piano in un unico posto”, ha detto.

“È molto difficile per i bambini comprendere il valore dell’istruzione, quindi dobbiamo prima lavorare con le famiglie per costruire molta consapevolezza in tutti questi luoghi”, ha affermato Marlo Philip, fondatore di TejasAsia.

Anche per i bambini degli slum che frequentavano le scuole ordinarie prima della pandemia, le loro famiglie erano spesso troppo povere per permettersi i telefoni o altre attrezzature necessarie per l’apprendimento online.

Secondo i dati dell’UNICEF, nell’ultimo anno, al fine di frenare la diffusione di COVID-19, le scuole in tutto il paese sono state chiuse e si tengono lezioni online per frenare la diffusione di COVID-19, colpendo quasi 2,47 da 1,5 milioni di scuole Miliardi bambini indiani.

Questi “autobus della speranza” dell’organizzazione no-profit TejasAsia sono una delle numerose iniziative di base in India per aiutare a colmare il divario educativo causato dalla pandemia di coronavirus. Un’altra iniziativa di questo tipo è quella di fornire lezioni ai bambini delle aree rurali attraverso gli oratori.

Ogni autobus va in due località ogni giorno, con un’aula a bordo allestita per fornire corsi di base di matematica, parti del corpo, inglese e hindi, nonché pasti giornalieri per circa 50 bambini alla volta. L’età varia dai 3 ai 13 anni e alcuni corsi basati su attività si svolgono all’esterno.

New Delhi (Reuters)-Quattro autobus vanno ogni giorno lavorativo verso gli slum di Nuova Delhi, offrendo a migranti, lavoratori, spazzini e figli di spazzini l’opportunità di ricevere un’istruzione che potrebbero non essere in grado di ricevere.

