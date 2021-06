Rupert Murdoch scrive il valore di The Sun a zero

Rupert Murdoch ha ridotto a zero il valore del quotidiano The Sun, riconoscendo che il marchio scandalistico che ha contribuito a costruire il suo impero mediatico globale era diventato una risorsa senza valore.

Quando la pandemia ha colpito la pubblicità e la circolazione su carta, il “Sun”, i cui conti sono stati pubblicati venerdì, è stato duramente colpito e il suo fatturato è sceso di oltre un quinto a 324 milioni di sterline per l’anno fiscale conclusosi a giugno 2020. .

Un anno cupo ha permesso ai giornali della News Corporation di Murdoch di gestire il Sun e il The Sun. Anche dopo aver tagliato i costi e il marketing, la perdita al lordo delle imposte è stata ancora di 201 milioni di sterline.

Le gravi prospettive a medio termine per i ricavi della stampa hanno permesso all’azienda di passare il suo periodo di massimo splendore, costringendo la società a svalutare le proprie attività di 84 milioni di sterline, portando a zero il valore contabile del marchio The Sun.

La stima del valore patrimoniale di The Sun si basa sul presupposto che, secondo le stime di bilancio del management, questi titoli non torneranno a crescere in modo positivo.

Altre spese una tantum includono 80 milioni di sterline in spese legali relative allo scandalo delle intercettazioni telefoniche, inclusi 52 milioni di sterline in tasse e danni pagati ai ricorrenti civili. Le spese legali totali nel 2019 sono 54 milioni di sterline.

Questi resoconti segnano uno degli anni peggiori nella storia del The Sun. Il quotidiano è diventato il quotidiano più venduto nel Regno Unito sotto la guida di Murdoch. Ha una forte influenza politica e ha una tiratura di quasi 500 copie a metà degli anni ’90. picco.

Dopo 42 anni come quotidiano più venduto nel Regno Unito, il Sun ha perso il titolo di “Daily Mail” lo scorso anno e la sua tiratura, non più pubblica, ha avuto una media di 1 milione di copie al giorno. NewsUK ha dichiarato che il marchio “Sun” ha raggiunto 36,5 milioni di adulti nel Regno Unito attraverso le sue stampe e il suo sito web.

The Sun ha provato vari modelli di business digitale per compensare il declino del suo core business, incluso il lancio di un paywall online per due anni, che è stato poi cancellato nel 2015. NewsUK, la società operativa del business britannico di Murdoch, ha cercato di espandere il marchio The Sun all’audio, ai giochi e ai giochi.

La società ha dichiarato nei suoi conti: “La nostra priorità è mantenere la nostra leadership di mercato come il più grande marchio di notizie del Regno Unito, assicurando che questa proposta rimanga rilevante per i lettori e ha sottolineato che Sun Online continua ad essere un “punto di crescita chiave”.”. la zona”.

Ha aggiunto: “Sebbene si prevede che i cambiamenti negativi causati da Covid-19 continueranno a influenzare le prestazioni dell’azienda nell’anno fiscale 2021, la velocità e l’entità dell’impatto dovrebbero gradualmente rallentare”.

NewsUK ha rifiutato di commentare.