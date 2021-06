Sabato riprenderanno i negoziati sul nucleare iraniano

Gli Stati Uniti hanno dichiarato giovedì di aver revocato le sanzioni nei confronti di tre ex funzionari iraniani e di due società che in precedenza commerciavano prodotti petrolchimici iraniani. Funzionari statunitensi hanno affermato che si trattava di una questione di routine, ma ciò potrebbe indicare che gli Stati Uniti sono pronti ad allentare le sanzioni con giustificati motivi.

Allo stesso tempo, Saeed Khatibzadeh, portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, ha affermato che la mossa degli Stati Uniti di revocare le sanzioni contro tre ex funzionari iraniani non era un segno di buona fede.

