Sajid Javid si autoisola dopo essere risultato positivo al Covid

Il nuovo ministro della Sanità britannico Sajid Javid ha dichiarato sabato di essere risultato positivo al coronavirus e di aver mostrato sintomi lievi mentre il Regno Unito si preparava a porre fine all’ultimo blocco.

Javid ha affermato di essere stato sottoposto al test del flusso laterale e di essere in attesa di risultati del test PCR più accurati. “Mi sono sentito un po’ intontito la scorsa notte… quindi mi sto autoisolando a casa con la mia famiglia”, ha detto.

La notizia è stata data 48 ore prima che l’Inghilterra si preparasse a revocare le ultime restrizioni Covid rimanenti.Anche se questa mossa è al terzo posto in qualsiasi paese del mondo, questa mossa ha sollevato preoccupazioni tra alcuni importanti scienziati.

Javid si è detto grato di aver ricevuto due dosi del vaccino contro il Covid-19, quindi i suoi sintomi erano lievi.

Ha detto in un video su Twitter: “Se non hai fatto un poke, per favore vai lì il prima possibile”.

“Se tutti fanno la loro parte, non solo puoi proteggere te stesso e i tuoi cari, ma puoi anche proteggere il SSN e aiutare a proteggere il nostro modo di vivere”.

Javid ha incontrato venerdì il primo ministro Boris Johnson, che probabilmente sarà “avviso” dall’app del SSN Covid, che gli suggerisce di mettersi in auto-quarantena sul suo smartphone per prevenire la diffusione del virus.

Lunedì sarà il cosiddetto “Freedom Day” in Inghilterra, quando le restrizioni finali verranno revocate, segnando la fine del terzo blocco del coronavirus. Questi cambiamenti comporteranno la riapertura di locali notturni e teatri e la fine del distanziamento sociale imposto dalla legge e dell’uso di maschere, sebbene le maschere siano ancora raccomandate in luoghi affollati al chiuso.

Il nuovo ministro della Salute è sempre stato un entusiasta sostenitore della riapertura dell’economia, e nel suo primo discorso alla Camera dei Comuni in quella posizione ha insistito sul fatto che questi cambiamenti sono irreversibili. All’epoca disse: “Qualsiasi data che scegliamo non comporterà alcun rischio per il Covid”. “Non possiamo eliminarla. Al contrario, dobbiamo imparare a conviverci”.

Il procuratore generale del governo Lucy Fraser ha dichiarato venerdì che se il numero di decessi e ricoveri raggiunge nuovamente livelli “inaccettabili”, le restrizioni potrebbero essere nuovamente imposte.

Martedì Javid ha visitato Aashna House, una casa di cura a Londra.

Venerdì, quando il numero di casi giornalieri nel Regno Unito è salito a oltre 50.000, gli esperti di salute globale hanno condannato Johnson per aver rimosso la maggior parte delle restrizioni legali di Covid-19 in Inghilterra lunedì, definendola una “minaccia per il mondo”.

Il Regno Unito ha il terzo maggior numero di casi al mondo – solo Indonesia e Brasile ne hanno di più – e alcuni scienziati temono che possa diventare un focolaio di nuove varianti di Covid.

Poiché il Regno Unito segnala 51.870 casi ogni giorno, che è il numero più alto dal 15 gennaio, gli scienziati sono in “Vertice internazionale di emergenza“Ha esortato l’amministrazione Johnson a “riconsiderare urgentemente le sue azioni proposte”.

Il portavoce della salute del Partito Liberal Democratico Munila Wilson ha affermato che le notizie su Javid mostrano che nessuno è immune da Covid-19.

“Il governo deve riconsiderare il piano sconsiderato di lunedì”, ha detto.

“Rilassando tutte le restrizioni di fronte a un’ondata di casi, stanno sperimentando la vita delle persone. Ora stanno perseguendo la sopravvivenza della strategia più adatta per rendere indifese le persone giovani e clinicamente vulnerabili”.

Jeremy Hunt, presidente del Comitato speciale per la salute della Camera dei Comuni, ha avvertito che se il tasso di ospedalizzazione estiva aumenta troppo velocemente, l’Inghilterra potrebbe dover rientrare in isolamento in autunno.

In segno di disagio del governo, i ministri hanno adeguato il sistema del “semaforo” per i viaggi all’estero in modo che Persone di ritorno dalla Francia Anche se hanno avuto due colpi di Covid, devono comunque autoisolarsi per 10 giorni.