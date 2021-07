Sale a 24 il bilancio delle vittime del crollo di un appartamento in Florida, e la demolizione dell’edificio avverrà già domenica – shareandstocks.com

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Le autorità della Florida hanno accelerato i piani per demolire un condominio di 12 piani parzialmente crollato a Surfside perché si teme che il vento della tempesta tropicale Elsa possa abbattere gli edifici rimanenti perché le squadre di ricerca e soccorso stanno cercando tra le macerie, sperando che decine di residenti sono stati trovati ancora dispersi.

Il sindaco di Miami-Dade, Daniela Levin Cava, ha dichiarato sabato che gli esperti stanno attualmente esaminando la struttura in loco e hanno firmato un contratto per demolire i resti della Champlain South Tower il prima possibile.

Levine Cava (Levine Cava) ha dichiarato: “Speriamo sinceramente che i lavori di demolizione possano essere completati in sicurezza prima della tempesta, in modo da poter guidare i lavori di demolizione”. “Questa demolizione proteggerà e conserverà le prove e consentirà la massima attività di ricerca e soccorso per continuare. andare avanti.”

A partire da sabato mattina, il bilancio delle vittime nel condominio crollato è salito a 24 e 124 persone risultano disperse. Nessuno è stato salvato dalle prime ore dopo il crollo del 24 giugno.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha affermato che una volta che il piano definitivo sarà stato messo a punto, l’edificio potrà essere demolito entro 36 ore. Il sindaco di Surfside Charles Burkett (Charles Burkett) ha affermato che i lavori di demolizione potrebbero aver luogo già domenica.

Burkert ha dichiarato: “Siamo preoccupati che l’uragano possa distruggere gli edifici per noi e demolirli nella direzione sbagliata in cima alle pile delle nostre vittime”, ha detto Burkert, riferendosi a Elsa, che è stata declassata a tempesta tropicale. .

Sabato mattina, Levine Cava ha firmato lo stato di emergenza locale per Elsa. Ha detto al briefing: “Per prudente considerazione, ci stiamo assicurando di mobilitare tutto ciò di cui la contea ha bisogno per prepararsi a qualsiasi possibile impatto”.

La traiettoria delle previsioni a lungo termine mostra che Elsa si dirigerà verso la Florida sotto forma di tempesta tropicale martedì mattina, ma alcuni modelli la porteranno nel Golfo del Messico o sulla costa atlantica.

Secondo Levine Cava, una volta che l’ingegnere firmerà il prossimo piano, l’edificio sarà demolito.Questo piano accelerato è stato presentato un giorno dopo e questo processo potrebbe richiedere diverse settimane. I funzionari hanno accesso limitato ad alcune aree dell’edificio che minacciano la salute e la sicurezza pubblica.

Tuttavia, Levin Kava ha affermato che venerdì sera un esperto di demolizioni si è fatto avanti e le sue azioni sono state più rapide di quanto originariamente previsto. Levine Cava ha affermato che gli ingegneri e le autorità statali, locali e federali hanno esaminato il piano e hanno convenuto che questo è il modo migliore per procedere.

“La demolizione proposta questa volta ha un ingombro molto ridotto, quindi non prenderemo in considerazione un impatto significativo sull’area o un’ulteriore evacuazione”, ha affermato Levenkava. “Siamo ancora in fase di due diligence”.

Temendo che gli edifici rimanenti potessero crollare, le operazioni di ricerca e soccorso sono state interrotte per gran parte di giovedì, quindi si è deciso di demolire la parte dell’edificio ancora esistente.

Non è chiaro il motivo del crollo dell’edificio.Una società di ingegneria ha recensito il condominio nel 2018, quasi tre anni prima che crollasse, e Pubblicato un rapporto È stato riscontrato che il fallimento dell’impermeabilizzazione sotto la piscina dell’edificio ha provocato “gravi danni strutturali”.

Il rapporto afferma: “Se il materiale impermeabile non verrà sostituito nel prossimo futuro, il deterioramento del calcestruzzo aumenterà in modo esponenziale”.

L’Istituto nazionale di standard e tecnologia ha lIndagine completa sul crollo E darà suggerimenti su come migliorare la sicurezza degli edifici.

Levine Cava ha ordinato un audit di 30 giorni degli edifici nella contea di Miami-Dade che hanno 40 anni o più.Questi edifici hanno cinque piani o più e non hanno ancora completato il processo di ricertificazione. La contea sta esaminando 14 di questi edifici e 10 edifici che hanno recentemente iniziato la ricertificazione.

Un complesso di appartamenti a North Miami Beach è Chiuso venerdì, evacuati più di 300 residenti Dopo l’audit e i rapporti di ispezione degli edifici, è stato riscontrato che le condizioni strutturali ed elettriche non erano sicure.