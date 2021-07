Sale a 28 il bilancio delle vittime causate dal crollo di un edificio in Florida, con 117 ancora dispersi Reuters

In una città di mare vicino a Miami Beach, in Florida, nessuno è stato salvato da pile di cemento polveroso, legno sminuzzato e metallo contorto sin dalle prime ore del disastro.

Il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniela Levin Kava, ha dichiarato in una conferenza stampa che ciò consente alle squadre di soccorso di perquisire l’intera area sotto l’edificio. In precedenza, per motivi di sicurezza, in alcune aree era vietato l’accesso.

Nella notte di domenica, le ricerche delle vittime sono state sospese per controllare la demolizione di metà degli edifici ancora in piedi. I funzionari hanno deciso di demolire gli edifici instabili rimanenti perché rappresentavano una minaccia per i soccorritori.

Dopo il crollo di un edificio residenziale di 12 piani a Surfside, in Florida, altre 117 persone erano ancora disperse per 11 giorni, spingendo da allora gli sforzi di ricerca e soccorso quasi 24 ore su 24.

