San Francisco e New Orleans impongono la vaccinazione di palestre e bar Reuters

Autori: Gabriella Borter e Sharon Bernstein

(Reuters) – Le città di San Francisco e New Orleans hanno ordinato ai clienti giovedì di produrre prove della vaccinazione COVID-19 per entrare in ristoranti, palestre e altri luoghi per unirsi ai ranghi di New York nel tentativo di frenare la rapida diffusione della variante Delta.

La mossa delle due città liberali è avvenuta lo stesso giorno in cui i membri del consiglio scolastico di Houston hanno votato affinché il governatore distrettuale richiedesse agli studenti di indossare maschere nelle aule e negli scuolabus.

Judith Cruz, membro dello Houston School Board, ha affermato di sostenere anche l’obbligo per i bambini di essere vaccinati. La proposta non è stata formalmente considerata giovedì.

L’ordine delle maschere a Houston ha scatenato un potenziale conflitto tra i funzionari locali e il governatore repubblicano Greg Abbott, che ha vietato tali autorizzazioni.

Poiché l’inizio dell’anno scolastico ha coinciso con un aumento delle infezioni da COVID-19 associate alla variante Delta, le scuole sono diventate il fulcro di un dibattito nazionale sul potere dei governi statali, federali e locali di ordinare mascherine e vaccini.

Secondo le statistiche Reuters, il numero di infezioni giornaliere a livello nazionale è raddoppiato nelle ultime due settimane, raggiungendo un picco di sei mesi. Nello stesso periodo, il bilancio delle vittime medio giornaliero è aumentato dell’85%.

In Virginia, alcuni funzionari del distretto scolastico hanno affermato che non avrebbero richiesto agli studenti di indossare maschere e giovedì il governatore democratico Ralph Northam ha emesso un ordine per richiedere agli studenti di indossare maschere.

Il governatore della Florida e il repubblicano Ron DeSantis hanno minacciato di trattenere gli stipendi dei funzionari scolastici che hanno chiesto agli studenti di indossare mascherine, ignorando l’amministrazione del presidente democratico Joe Biden.

Se DeSantis, considerato il candidato presidenziale del 2024, manterrà la sua minaccia, la Casa Bianca sta valutando di fornire un risarcimento ai funzionari scolastici in Florida.

Secondo i dati dell’American Recovery Tracker dell’Oxford Institute for Economic Research, dopo un rimbalzo nella prima metà del 2021, la variabile Delta sembra rallentare il ritmo della ripresa economica statunitense.

‘esausto’

Oren Krachkin, capo economista americano dell’Università di Oxford, ha dichiarato: “Il forte deterioramento della salute è la ragione principale per cui la ripresa economica nel sud sta perdendo slancio”.

Le aree più gravi della nuova epidemia di polmonite da corona negli Stati Uniti sono concentrate nel sud, tra cui Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi e Texas, dove le unità di terapia intensiva sono già sopraffatte. La Florida ha chiesto a Washington di inviare più ventilatori allo stato ignorando le raccomandazioni federali sulle maschere.

Mary Mayhew, presidente della Florida Hospital Association, ha dichiarato martedì in una dichiarazione: “I nostri eroi sanitari in prima linea si sono trovati esausti e l’esaurimento fisico e mentale sta causando perdite”.

La nuova autorizzazione al vaccino di San Francisco per le aziende indoor si applica a dipendenti e clienti. L’ordinanza ha stabilito che i dipendenti di ristoranti, palestre e altri luoghi devono mostrare la prova della vaccinazione completa entro il 13 ottobre.

I partecipanti che partecipano ad attività indoor con 1.000 o più persone sono inoltre tenuti a fornire la prova della vaccinazione.

San Francisco ha iniziato ad applicarlo il 20 agosto, richiedendo la prova della vaccinazione completa. Gli ordini igienico-sanitari a New York e New Orleans richiedono solo una dose.

Questi due Pfizer (Borsa di New York:) e Moderno (Nasdaq:) Il vaccino richiede due dosi a distanza di diverse settimane. Johnson & Johnson ha un vaccino monodose.

California, Illinois, Kentucky e New Jersey sono tutti guidati da governatori democratici, che richiedono a tutte le scuole di indossare maschere.

Giovedì, Becky Pringle, presidente della National Education Association, che guida il più grande sindacato degli insegnanti del paese, ha dichiarato di sostenere la vaccinazione degli insegnanti. La sua dichiarazione è arrivata dopo un sostegno simile da parte del presidente della Federazione americana degli insegnanti all’inizio di questa settimana.