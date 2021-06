Santander cerca di entrare nel business dell’investment banking europeo

Santander ha puntato a diventare una forza importante nel settore bancario di investimento europeo, sfidando i giganti di Wall Street che hanno dominato il settore.

Questa ambizione è un chiaro allontanamento dalla più grande banca al dettaglio d’Europa, che ha Quattro decenni Costruisci un impero bancario al consumo in 20 paesi, dal mercato interno spagnolo alla Polonia e agli Stati Uniti.

Ha inoltre evidenziato la pressione di Santander per eliminare l’impatto dei bassi tassi di interesse, che hanno eroso i profitti della sua attività di vendita al dettaglio. Ma poiché i concorrenti europei come Deutsche Bank ridimensionano le loro operazioni di investment banking, Santander vede un’opportunità per capitalizzare su quella che considera una crescente ansia. dominanza Di istituti di credito statunitensi.

“In Europa, è giusto dire che potremmo iniziare dal livello 2 al livello 3. [investment bank]”, ha detto José María Linares (José María Linares), ha reclutato da JPMorgan Chase per espandere la divisione corporate e investment banking di Santander. “Il nostro obiettivo è diventare una delle banche leader in Europa. “

Jose Linares: “Il problema [when I arrived] Non redditività ed efficienza, ma scala”

Nel primo trimestre di quest’anno, l’investment banking ha rappresentato il 15% delle entrate di Santander e il 28% del suo utile ante imposte, ma la maggior parte proveniva da località tradizionali della penisola iberica e dell’America Latina.

Il presidente esecutivo di Santander, Ana Botin, ha presieduto la banca Prima perdita annuale Nei 164 anni di storia della pandemia che ha devastato la sua attività di consumo, la banca d’investimento ha molti piani.Sebbene le prestazioni di Santander siano migliorate la prima stagione, Il prezzo delle azioni della banca è sceso di quasi il 40% negli ultimi quattro anni.

Linares ha riconosciuto che la banca non sarà mai “per tutti”, ma ha affermato di aver compiuto solidi progressi in diversi mercati, scalando le classifiche in aree di relativa forza come il credito di alta qualità.

Secondo i dati del fornitore di dati infrastrutturali Inframation, lo scorso anno è stato il più grande fornitore di finanziamento di progetti al mondo, finanziando grandi infrastrutture e progetti industriali, e si è classificato all’ottavo posto nel 2018.

Secondo i dati di Bloomberg, la banca è passata dal 16° maggiore partecipante al mercato dei capitali di debito investment grade europeo nel 2018 al 5° quest’anno.

Linares, che è entrata a far parte della banca quattro anni fa, spera di integrare le sue capacità di credito stabilendo nuove attività in aree come la consulenza in fusioni e acquisizioni, in particolare con società di private equity.

I concorrenti stanno prendendo sul serio gli sforzi di Santander, ma avvertono che il ridimensionamento è più facile a dirsi che a farsi.

“Non sarai tra i primi tre solo perché hai deciso di farcela”, ha detto il capo dell’investment banking per un concorrente europeo.

Ovviamente è un bene che gli americani possano fornire quotazioni competitive, ma penso che i nostri clienti europei vogliano soprattutto vedere le banche europee lavorare con loro, e noi siamo la scelta

Sebbene il piano di Santander di assumere Andrea Orcel, uno dei più noti affaristi europei, come CEO sia fallito nel 2018, gli sforzi per entrare nelle principali banche di investimento europee continuano.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, l’espansione della banca di investimento faceva parte del piano in 10 punti di Auxer per Santander, ma la sua proposta di nomina si è conclusa con una lite e una battaglia legale in corso.

Santander non è l’unica banca europea che sente l’opportunità. BNP Paribas sta facendo Una spinta simile, ma partendo da una base più ampia, prima della pandemia, il suo settore corporate e investment banking aveva un fatturato annuo di 12 miliardi di euro, mentre il fatturato annuo di Santander era di 5,2 miliardi di euro.

Poiché i concorrenti americani hanno ridotto il loro interesse per le transazioni europee al culmine della pandemia, entrambe le banche ne hanno beneficiato. I dati di Dealogic mostrano che, sebbene BNP Paribas si sia classificata al primo posto in Europa nelle operazioni di prestito sindacato nella prima metà del 2020, Santander è balzata al terzo posto di 15 posizioni, anche se la banca spagnola è uscita dalla top ten quest’anno.

“Non c’è dubbio che l’Europa deve avere un sistema bancario forte e sano”, ha detto Linares. “Ovviamente è un bene che gli americani possano fornire offerte competitive, ma penso che i nostri clienti europei vogliano soprattutto vedere le banche europee lavorare con loro”.

La banca con sede a Madrid scommette anche che un’ondata di transazioni relative alla transizione energetica e alla digitalizzazione dell’UE la aiuterà a raggiungere i suoi obiettivi europei e le relazioni esistenti di Santander con le piccole e medie imprese europee.

Tuttavia, Santander ha anche raggiunto le sue ambizioni senza aumentare significativamente il numero di dipendenti. Il numero di dipendenti nel corporate e investment banking è passato da 4.350 nel 2018 a 4.550 oggi, un totale che ancora impallidisce rispetto a società come Deutsche Bank e BNP Paribas.

Ma Linares ha insistito sul fatto che questo non era un ostacolo. “Non è cresciuto in modo significativo, ma quello che stai vedendo è un sostanziale aumento della qualità del personale”, ha detto. “Penso che questo sia un settore più importante con alcune persone davvero brave piuttosto che una legione”.