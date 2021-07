Santander impedisce ai clienti delle banche britanniche di effettuare pagamenti a Binance

Dopo che il regolatore finanziario britannico ha emesso un avvertimento sugli scambi internazionali di criptovalute, Santander è entrata a far parte della Barclays Bank, diventando l’ultima banca britannica a impedire ai clienti al dettaglio di inviare denaro a Binance.

La banca ha informato i clienti che interromperà i pagamenti a Binance dai loro conti “per quanto possibile” a partire da giovedì, ma consentirà loro comunque di prelevare contanti dall’exchange.

“Garantire la sicurezza dei clienti è una priorità assoluta, quindi dopo che la FCA ha emesso un avvertimento ai consumatori, abbiamo deciso di bloccare i pagamenti a Binance”, ha affermato Santander. “Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un aumento significativo del numero di clienti del Regno Unito vittime di frodi sulle criptovalute”.

Questa decisione interrompe un altro collegamento tra le istituzioni finanziarie tradizionali e gli scambi internazionali di criptovaluta, che stanno affrontando dubbi da parte dei regolatori. Standard di conformità.

Binance ha dichiarato di essere “deluso” dalla decisione di Santander e ha preso “molto seriamente” i suoi obblighi di conformità e la sicurezza dei fondi degli utenti.

In una lettera aperta pubblicata mercoledì, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha dichiarato di ritenere “più regolamentazione [as] È un segnale positivo che un’industria sta maturando” e spera di “riaffermare il nostro impegno a collaborare con i regolatori”.

Lo scambio è anche sotto pressione da parte delle autorità di tutto il mondo a causa della sua enorme attività di crittografia, compresi i procedimenti penali in Thailandia e la revisione normativa in Canada, Giappone e Isole Cayman.

Binance ha detto martedì che lo farà Non può più A causa di “eventi fuori dal nostro controllo”, depositiamo fondi attraverso l’Area Unica dei Pagamenti in Euro (​​Sepa), una delle principali reti di pagamento europee.Binance ha anche smesso di offrire depositi in GBP attraverso i seguenti metodi Ampia rete di pagamento nel Regno Unito, Faster Payments, fornisce trasferimenti veloci tra banche nazionali.

Il mese scorso la Financial Conduct Authority (FCA) ha emesso un avvertimento formale per i consumatori su Binance, vietandogli di intraprendere attività finanziarie regolamentate, come l’organizzazione di transazioni di investimento tradizionali, e ha dichiarato di non avere il diritto di condurre operazioni crittografiche nel Regno Unito.

Barclays Interrompi il pagamento a Binance Lunedì è stato citato l’avvertimento della Fca. NatWest ha dichiarato la scorsa settimana di aver bloccato i pagamenti a “alcune società di asset di criptovaluta in cui abbiamo riscontrato che i nostri clienti hanno subito danni particolarmente gravi legati alla frode”, ma non ha menzionato Binance.

I clienti della banca hanno dichiarato al Financial Times che non potevano inviare denaro allo scambio.