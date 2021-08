Saudi Aramco smentisce il rapporto sul piano di mining di Bitcoin

Secondo i rapporti, Saudi Aramco, la terza azienda al mondo per capitalizzazione di mercato, ha negato qualsiasi notizia secondo cui avrebbe utilizzato l’energia della torcia a gas naturale per avviare un’attività di mining di bitcoin.

Il gigante petrolifero saudita ha confutato i recenti resoconti dei media e ha negato di essere coinvolto nel business del mining di Bitcoin.

“Riferendosi a recenti rapporti che affermano che la società svolgerà attività di mining di Bitcoin, Saudi Aramco conferma che queste affermazioni sono completamente false e imprecise”.

Locale medio Rapporto La società è la terza società più grande al mondo per capitalizzazione di mercato e ha rilasciato una dichiarazione lunedì dopo che diverse notizie hanno affermato che avrebbe avviato le operazioni di mining.

Collegamenti Brasile

Secondo alcuni di loro Rapporto, l’uomo d’affari brasiliano Reina Ser ha detto che sta lavorando con Arabia Saudita di Bitcoin estrazione. Investing.com Brasile ha riferito che l’eccesso di gas naturale generato nella produzione di petrolio sarà utilizzato per alimentare le operazioni minerarie.

Secondo la traduzione della conversazione sul canale Bitconheiros locale su YouTube, Ray Nasser, capo del mining di Wise & Trust e managing partner di MesaBTC, ha dichiarato [translation]:

“Siamo in trattative con Saudi Aramco. Tutto nero liquido [oil] Ciò che è uscito dal deserto apparteneva a questa compagnia. Tutto il gas in fiamme che non hanno usato Questa è un’informazione pubblica e posso dirvi che questo è sufficiente per “avviare” metà della rete Bitcoin oggi, solo questa società. “

Indipendentemente dalle false affermazioni, gli Stati Uniti utilizzano l’energia della torcia a gas naturale per l’estrazione di BTC, quindi è molto adatto a qualsiasi grande produttore di petrolio che vuole trarre profitto dall’energia sprecata.

L’industria della trivellazione petrolifera di solito trova il gas naturale nei pozzi e molte aziende non hanno l’infrastruttura per vendere il gas naturale, quindi lo bruciano in un processo chiamato combustione.Questo gas di torcia può essere utilizzato per generare elettricità per l’industria mineraria, fornendo ulteriore Sicurezza Utilizzato nella rete Bitcoin per generare crediti di carbonio per l’azienda allo stesso tempo.

Estrazione di bitcoin L’operazione è fattibile solo per la vicinanza del sito di estrazione del gas, in quanto possono essere facilmente installati in loco.

Il business del mining di Bitcoin verde continua a crescere

A giugno, situato in Colorado Crusoe Energy inizia ad estrarre energia dal gas della torcia Patch in olio e usalo per estrarre Bitcoin. La società è diventata uno dei più grandi minatori di BTC in Nord America e ha attirato investimenti da Coinbase Ventures e dai gemelli Winklevoss.

monopolio energetico russo Gazprom L’anno scorso è stato anche lanciato un piano per allocare i sottoprodotti dell’estrazione di petrolio e gas naturale all’estrazione di BTC.

Secondo i dati dell’Università di Cambridge, quasi il 17% del mining di BTC viene ora effettuato in Nord America e almeno il 50% di esse utilizza energia rinnovabile. Secondo le statistiche, la precedente quota cinese di torte di hashish di oltre il 65% è scesa al 46%. Dati diffusi ad aprile, E da allora è diminuito ancora di più.