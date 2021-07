Scarlett Johansson fa causa a Disney Reuters per l’uscita in streaming di “Black Widow”

Altri studi cinematografici, tra cui la Warner Bros. di AT&T (NYSE:), hanno negoziato per pagare attori e altre persone coinvolte nei film.Questi film erano originariamente previsti solo per essere proiettati nelle sale, ma anche durante la pandemia.Fornire servizi di streaming.

“Black Widow” è la storia di un assassino russo che si è trasformato in un vendicatore. Gli incassi al botteghino negli Stati Uniti e in Canada durante il suo primo weekend sono stati di $ 80 milioni. Disney ha affermato che il film ha anche generato $ 60 milioni di entrate attraverso l’acquisto di Disney+.

La causa di Johnson ha affermato che la Disney spera di indirizzare gli spettatori su Disney+, “dove può trattenere le entrate per se stessa aumentando la sua base di utenti, il che è un modo efficace per aumentare il prezzo delle azioni Disney”.

