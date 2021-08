Scegli i piani sanitari Bronzo, Argento, Oro e Platino

Come parte di esso Atto di cura a prezzi accessibili (ACA), il mercato dell’assicurazione sanitaria (o “scambio”) ha riaperto il 1 novembre 2015 e nel 2016 è iniziata l’apertura della registrazione per l’assicurazione medica. Marketplace è un’esperienza di acquisto di assicurazioni sanitarie one-stop online progettata per rendere più facile per gli individui e le famiglie il confronto e l’acquisto di assicurazioni. 13 stati hanno i propri mercati; il resto coopera con la Confederazione HealthCare.gov Scambia o gestiscilo.

Per un rapido accesso ai piani nel tuo stato, fai clic su qui E inserisci il nome del tuo stato.Ciascuno di questi mercati offre diversi piani di partecipazione Assicurazione sanitaria società.

Oltre a cercare un’assicurazione sanitaria, puoi anche utilizzare il Marketplace per scoprire se hai diritto al risparmio federale sussidio, Includere Condivisione dei costi ridotta, che può ridurre le tue spese vive e I crediti d’imposta sui premi avanzati possono ridurre i premi mensili.

Questi sussidi sono disponibili solo sul Marketplace e possono avere un impatto significativo sul tipo di assicurazione che potresti permetterti. Durante il periodo di registrazione aperto dal 1 novembre al 15 dicembre 2020, puoi aprire un conto nel mercato nel tuo stato e compilare una domanda online per visualizzare le opzioni di assicurazione sanitaria disponibili e scoprire se hai diritto ai sussidi.

Il 28 gennaio 2021, il presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo (prorogato a marzo) per attuare un periodo di registrazione speciale e riaprire il mercato assicurativo federale (Healthcare.gov) dal 15 febbraio al 15 agosto 2021.

Indipendentemente da dove vivi, tutti i piani nel Marketplace sono divisi in quattro livelli “metallici”: Bronzo, Argento, Oro e Platino, in base a come tu e il piano potete aspettarvi di dividere i costi dell’assistenza sanitaria. Qui spieghiamo le diverse coperture e definiamo alcuni termini chiave per aiutarti a scegliere tra piani di assicurazione sanitaria Bronze, Silver, Gold e Platinum.di

Capire le spese vive

Alta qualità

Quando acquisti un’assicurazione sanitaria, viene chiamato l’importo dell’assicurazione che paghi ogni mese Alta qualitàSia che tu vada da un medico, sia che tu vada in un ospedale o acquisti farmaci da prescrizione, devi pagare questa tassa. Quando e se ricevi assistenza sanitaria, le tue spese (più e più premi) dipendono dalle franchigie, dai copagamenti, dalla coassicurazione e dai massimali del tuo piano. Per fare una scelta informata quando si confrontano e si acquistano piani sanitari, è importante comprendere il significato di questi termini.

Franchigia

Una specie di Franchigia È l’importo che devi pagare per i servizi coperti prima che la tua assicurazione inizi a pagare. Ad esempio, se hai una franchigia di $ 2.000, pagherai il 100% delle spese mediche fino a quando l’importo che paghi non raggiunge $ 2.000. Dopo aver raggiunto la franchigia, alcuni servizi possono essere coperti al 100%, mentre altri servizi richiedono il pagamento della coassicurazione (vedi sotto per maggiori dettagli).

Copay

Una specie di Copay (A volte chiamato “co-pagamento”) è un importo fisso che paghi per determinati servizi sanitari. Generalmente, hai diversi copagamenti per diversi tipi di servizi, come un ticket di $ 25 per una visita in studio medico o un ticket di $ 250 per una visita al pronto soccorso. Nella maggior parte dei casi, eventuali copagamenti che paghi non contano per la franchigia.

Coassicurazione

La tua parte del costo dei servizi sanitari si chiama CoassicurazioneIn genere, questa viene calcolata come una percentuale fissa del costo totale del servizio, ad esempio 15% o 30%. Una volta raggiunta la franchigia, la coassicurazione diventa effettiva. Ad esempio, supponi di aver pagato una franchigia di $ 2.000 e il tuo piano ha una coassicurazione del 15%. Se i tuoi costi di ospedalizzazione sono $ 1.000, la tua parte del costo è $ 150 (15% di $ 1.000). Se la tua coassicurazione è del 30%, la tua quota sarà di $ 300.

Massime spese vive

Un piano Massime spese vive (O limite di tasca) è l’importo massimo che puoi pagare durante il periodo di polizza (di solito un anno) prima che il tuo piano inizi a pagare il 100% dell’importo consentito. Paghi per i premi e le cure mediche che non sono coperti dal piano (come la chirurgia elettiva) che non contano per il tuo massimo di tasca.

A seconda del piano, la franchigia, il co-pagamento e/o la coassicurazione possono essere applicati alle spese vive massime. Diversi piani di assistenza sanitaria hanno diversi massimali per le spese vive; tuttavia, secondo la riforma sanitaria, il limite del 2021 è di 8.550 USD per gli individui e di 17.100 USD per le famiglie.

Un nuovo importante vantaggio nel 2016 e oltre è che anche se il limite del piano familiare è più alto, quando le spese mediche di un singolo membro della famiglia raggiungono un massimo personale di $ 8.550 nel 2021, un gran numero di piani assicurativi deve iniziare a pagare. In precedenza, potevano rifiutarsi di pagare fino a quando l’intera spesa familiare non avesse raggiunto un limite familiare più elevato.

Questa politica è chiamata “restrizioni alle spese vive incorporate”. A partire dal piano 2016, i piani per l’autofinanziamento non del nonno e per i grandi gruppi devono seguire questa politica per qualsiasi individuo in un piano familiare il cui limite di tasca sia superiore al limite personale (8.550 $ nel 2021). La Human Resource Management Association fornisce una spiegazione più dettagliata.

Benefici per la salute di base

Per le compagnie assicurative che partecipano al Marketplace, deve fornire almeno piani Silver e Gold.Non importa quale piano scegli – bronzo, argento, oro o platino – lo stesso set Benefici per la salute di base Coprirà:

Trattamento delle dipendenze

Servizio ambulatoriale

Controllo delle nascite e allattamento al seno

Prenditi cura di neonati e bambini

Servizio di emergenza

essere ricoverato

Servizi di laboratorio

Assistenza ostetrica

Servizi di salute mentale

Terapia occupazionale e fisica

prescrizione

Servizi di prevenzione e salute (come vaccini e screening oncologici)

Le prestazioni coperte sono servizi sanitari che la tua compagnia assicurativa paga nell’ambito del tuo piano. Potrebbe comunque essere necessario pagare un ticket o una coassicurazione, ma il tuo piano riconosce il servizio.Al contrario, se un servizio è no All’interno della copertura (come chirurgia elettiva o trattamento chiropratico), sarai responsabile del 100% delle relative spese.

I benefici per la salute di base sono al limite più basso I requisiti di tutti i piani sul mercato; alcuni piani forniscono una protezione aggiuntiva, ma nessun piano può fornire una protezione inferiore.

Valore attuariale

I quattro livelli dei piani sanitari – bronzo, argento, oro e platino – differiscono in base alle loro differenze. Valore attuariale: La percentuale media dei costi sanitari che il piano pagherà.Più alto Valore attuariale (vale a dire oro e platino), più si prevede di pagare le bollette, minori sono le franchigie, i co-pagamenti e le spese vive di coassicurazione.

Lo svantaggio dei piani che offrono maggiore protezione è che devi pagare premi più alti ogni mese.

In media, il piano Bronze coprirà il 60% Spese mediche, La tua quota sarà il restante 40%. Il valore attuariale di ciascun piano è mostrato di seguito:

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Una volta raggiunta la franchigia, i costi che condividi possono apparire sotto forma di grandi franchigie e bassa coassicurazione. Un altro piano potrebbe fornire una franchigia più bassa e una coassicurazione più alta. Ad esempio, Silver Plan A (che di solito paga il 70% dei costi sanitari) offre un’elevata franchigia di $ 2.000 e una bassa coassicurazione del 15%. D’altra parte, la franchigia per Silver Plan B è di $ 250, ma la coassicurazione è del 30%.

Quanto costerà?

Per qualsiasi piano, il tuo premio mensile sarà basato sui seguenti fattori:

della tua età

Fumi (in alcuni stati, se sei un fumatore, pagherai un “supplemento”)

dove vivi

Quante persone si sono registrate con te (coniuge e/o figli)

La tua compagnia di assicurazioni

Poiché il mercato nel tuo stato consente a varie compagnie assicurative private di fornire piani, il costo del piano Silver di una società può essere superiore o inferiore allo stesso piano offerto da altre compagnie assicurative. Tuttavia, il piano fornito dalla stessa società aumenterà all’aumentare del valore attuariale e dell’importo del pagamento del piano.

Come accennato in precedenza, il limite federale per le spese vive annuali individuali (esclusi i premi assicurativi mensili) è di US $ 8.550; il limite per il nucleo familiare è di US $ 17.100. Alcuni piani possono avere limiti alle spese vive inferiori.

Determina il piano migliore per te

Confrontare i piani e sceglierne uno può essere una sfida. Devi considerare la tua salute e la tua situazione finanziaria. In generale, se desideri sottoporti a più visite mediche o hai bisogno di prescrizioni regolari, puoi scegliere un piano oro o platino che paga una percentuale più alta. D’altra parte, se sei generalmente sano e non vuoi avere molte bollette, allora potresti essere felice di scegliere un piano bronzo o argento.

di certo, Anche le persone sane possono avere incidenti o ammalarsi E finisci per pagare un sacco di spese mediche, quindi devi considerare La tua tolleranza al rischio così come. Ha anche senso controllare quali ospedali e medici sono inclusi nel piano scelto.

Se il tuo reddito è compreso tra il 100% e il 250% Linea federale della povertà (A partire dal 2021, da $ 12.880 a $ 32.200 per gli individui), potresti avere diritto a un sussidio per la riduzione della condivisione dei costi, che aiuta a ridurre le franchigie, i copagamenti e la coassicurazione.

Per ricevere lo sgravio della condivisione dei costi, è necessario acquistare il piano Silver sul Marketplace. Hai ancora una varietà di piani tra cui scegliere, ma devi essere Silver per utilizzare la condivisione dei costi per ridurre i sussidi.

Molte persone avranno diritto al credito d’imposta sul premio premium, che è un sussidio che riduce il premio mensile.

Se il tuo reddito è compreso tra il 100% e il 400% del livello di povertà federale (da $ 12,880 a $ 51,040 per gli individui), potresti avere diritto a questo sussidio.

Linea di fondo

Quando si sceglie un piano, è utile ricordare tutti i piani (Bronzo, Argento, Oro e Platino)Copri gli stessi benefici per la salute di base.Se scegli un piano di livello superiore, come Gold o Platinum, il tuo premio mensile di assicurazione sanitaria sarà più alto. Tuttavia, ogni volta che visiti un operatore sanitario o ottieni una prescrizione, pagherai anche di meno. Al contrario, se scegli un piano Bronze o Silver, il tuo premio mensile sarà inferiore, ma pagherai di più ogni volta che visiti un medico, utilizzi prescrizioni o servizi sanitari.

Gli sgravi da compartecipazione ai costi e le sovvenzioni del credito d’imposta sui premi non sono automatici: devi fare domanda nel mercato dell’assicurazione sanitaria.di

Trovare un equilibrio tra copertura e costo può essere difficile. A partire dal 1 novembre, puoi confrontare i piani per il 2022 sul Marketplace per trovare l’assicurazione più adatta alla tua situazione finanziaria e alle tue esigenze sanitarie. Puoi anche richiedere sussidi federali che aiutano a ridurre i costi.