Scegli tra costo in dollari e valore medio

Come investitori, spesso affrontiamo il dilemma di volere un prezzo delle azioni alto quando vendiamo e non volere un prezzo delle azioni quando acquistiamo. A volte, questo dilemma farà sì che gli investitori attendano che il prezzo scenda, il che potrebbe perdere l’opportunità di continuare a salire.Questo è il motivo per cui gli investitori sono tentati di lasciare il mercato e cadere in un declino Tempi di mercato, Questo è indesiderabile per le strategie di investimento a lungo termine.

In questo articolo, studieremo due pratiche di investimento che mirano a compensare la nostra naturale tendenza al market timing compensando alcuni dei rischi coinvolti: Costo medio in dollari (DCA) e Valore medio (VA).

Comprendi il costo medio in dollari

DCA è una pratica in cui gli investitori allocano una certa quantità di fondi su base regolare, di solito meno di un anno (mensile o trimestrale). Il DCA viene solitamente utilizzato per investimenti volatili, come azioni o fondi comuni di investimento, piuttosto che obbligazioni o CD.In un senso più ampio, DCA può includere automatico Deduzione Inserisci il piano pensionistico dal tuo stipendio. Tuttavia, ai fini di questo articolo, ci concentreremo sul primo tipo di DCA.

DCA è una buona strategia per gli investitori con investimenti inferiori Tolleranza al rischioSe hai un investimento una tantum e lo metti sul mercato alla volta, corri il rischio di acquistare nelle ore di punta, il che potrebbe essere fastidioso se il prezzo scende.Questa possibilità di caduta dei prezzi si chiama Rischio di tempismoQuesto denaro può essere Mettere sul mercato in piccola quantità Utilizza DCA per ridurre il rischio e l’impatto di eventuali cambiamenti di mercato diversificando gli investimenti nel tempo.

Ad esempio, supponiamo che come parte del piano DCA, investi $ 1.000 al mese per quattro mesi. Se il prezzo alla fine di ogni mese è $ 45, $ 35, $ ​​35, $ ​​40, il costo medio sarà di $ 38,75. Se hai investito l’intero importo all’inizio dell’investimento, il tuo costo sarebbe di $ 45 per azione. Nel piano DCA, puoi evitare questo rischio temporale diversificando i costi di investimento e godere dei vantaggi a basso costo di questa strategia.

Valore medio

Una strategia che sta cominciando a guadagnare popolarità è la media del valore, che mira a Prezzo delle azioni Quando il prezzo delle azioni aumenta, il calo è minore. La media del valore viene eseguita calcolando l’importo predeterminato dell’investimento totale nel periodo futuro e quindi investendo in ciascun periodo futuro per abbinare questi importi.

Ad esempio, supponi di determinare che mentre effettui ulteriori investimenti, il valore del tuo investimento aumenterà di $ 500 ogni trimestre. Nel primo periodo di investimento, investirai $ 500 o $ 10 per azione. Nel prossimo periodo, sei certo che il valore del tuo investimento salirà a $ 1.000.Se prezzo attuale A 12,50 USD per azione, la tua posizione originale vale 625 USD (50 azioni per 12,50 USD) e devi solo investire 375 USD per impostare il valore dell’investimento su 1.000 USD. Fallo fino al raggiungimento del valore finale del portafoglio. Come puoi vedere nell’esempio qui sotto, all’aumentare del prezzo il tuo investimento diminuisce, se il prezzo scende la situazione si capovolge.

Pertanto, la strategia VA non consiste nell’investire un importo fisso in ciascun periodo, ma nell’investire in base alla dimensione totale del portafoglio in ogni punto. Quello che segue è un esempio esteso che confronta le due strategie:

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2020



Il grafico sopra mostra che la maggior parte delle azioni vengono acquistate a prezzi bassi. Quando il prezzo scende e investi più denaro, ti ritrovi con più azioni. (Questo accade anche con DCA, ma in misura minore.) La maggior parte delle azioni vengono acquistate a prezzi molto bassi, quindi puoi massimizzare i tuoi rendimenti quando vengono vendute. Se l’investimento è ragionevole, VA aumenterà il tuo rendimento, superando il costo medio in dollari nello stesso periodo (e con un livello di rischio inferiore).

In alcuni casi, come un aumento improvviso Valore di mercato Per le tue azioni o fondi, il valore medio potrebbe anche richiedere la vendita di alcune azioni (vendi a un prezzo alto e acquista a un prezzo basso). In generale, il valore medio è un market timing semplice e meccanico che aiuta a minimizzare alcuni rischi di timing.

Scegli tra strategie DCA e VA

Quando si utilizza DCA, gli investitori effettuano sempre lo stesso investimento regolare. L’unico motivo per cui acquistano più azioni quando il prezzo è inferiore è perché il costo delle azioni è inferiore. Al contrario, gli investitori in VA acquistano più azioni a causa dei prezzi più bassi e questa strategia garantisce che la maggior parte dell’investimento venga utilizzata per acquistare azioni a prezzi inferiori. Il VA richiede più soldi da investire quando il prezzo delle azioni è basso e limita gli investimenti quando il prezzo delle azioni è alto, il che significa che di solito produce rendimenti di investimento significativamente più alti a lungo termine.

Tutte le strategie di riduzione del rischio hanno il loro scambio, DCA non fa eccezione. Innanzitutto, se l’investimento continua ad aumentare dopo il primo periodo di investimento, potresti perdere un rendimento più elevato. Inoltre, se lo condividi tutto in una volta, i soldi in attesa di essere investiti semplicemente seduti lì non otterranno molto ritorno.Tuttavia, l’improvviso calo del prezzo non influirà sul tuo cartella Proprio come investi una volta.

Alcuni investitori che si impegnano in DCA fermeranno le perdite e ridurranno le perdite dopo il crollo; tuttavia, questi investitori hanno effettivamente perso il vantaggio principale del DCA – acquistare più azioni (più azioni) in un mercato in calo – e quindi aumentare i loro guadagni quando il mercato sale . Quando si utilizza una strategia DCA, è importante determinare se le ragioni alla base del declino hanno un impatto significativo sulle ragioni dell’investimento.In caso contrario, dovresti restare fedele alla tua pistola e acquistare le azioni a un prezzo migliore Valutazione.

Un altro problema con DCA è determinare il periodo di tempo in cui utilizzare questa strategia.Se vuoi diversificare una grossa somma di denaro, potresti volerlo diversificare per uno o due anni, ma più tempo ci vuole, potrebbe far perdere l’ascesa generale del mercato, perché L’inflazione indebolisce il valore reale della liquidità.

Per VA, un potenziale problema è Strategia di investimento In un mercato fiacco, gli investitori possono effettivamente esaurire i fondi per effettuare investimenti più grandi prima che le cose migliorino.Dopo che il portafoglio diventa più grande, questo problema sarà amplificato, quando Prelievo I conti di investimento possono richiedere una grande quantità di investimenti per aderire alla strategia VA.

Linea di fondo

Il vantaggio del metodo DCA è che è molto semplice da implementare e da seguire, il che è difficile da battere. Il DCA è interessante anche per gli investitori insoddisfatti dei maggiori contributi agli investimenti a volte richiesti dalle strategie VA. Per gli investitori che cercano il massimo rendimento, è preferibile la strategia VA.

Il motivo per l’utilizzo di DCA e VA dipende dalla tua strategia di investimento.Se Investimento passivo L’aspetto DCA è molto interessante, quindi trova un portafoglio con cui ti senti a tuo agio e investi la stessa quantità di denaro ogni mese o ogni trimestre.Se si desidera emettere un pagamento forfettario, potrebbe essere necessario versare denaro inutilizzato Conto del mercato monetario O qualche altro investimento redditizio.Al contrario, se hai abbastanza ambizione per partecipare un po’ Investimento attivo Ogni trimestre o giù di lì, la media del valore potrebbe essere una scelta migliore.

In entrambe le strategie, assumiamo un metodo buy-and-hold: trovi un titolo o un fondo con cui ti senti a tuo agio e ne acquisti il ​​più possibile nel corso degli anni, solo quando il prezzo è troppo alto Appena venduto.

leggendario Investitore di valore Warren Buffett Hanno suggerito il meglio Periodo di detenzione È per sempre. Se vuoi comprare basso e vendere alto nel mercato breve termine Vai oltre Giorno di negoziazione Aspetta, quindi DCA e valore medio potrebbero non essere la migliore strategia di investimento. Tuttavia, se adotti un approccio di investimento conservativo, potrebbe fornire solo i vantaggi necessari per raggiungere i tuoi obiettivi.