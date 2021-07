Scegli un mercato con titoli 401(k)?cattiva idea

Jack Bogle, Il leggendario investitore e fondatore pioniere, Dando sempre lo stesso consiglio nel corso degli anni: diversifica il tuo patrimonio 401 (k), Acquista fondi indicizzati a basso costo e guarda solo i rapporti mensili fino alla fine dell’anno. Ma è difficile seguire questo consiglio nei periodi buoni, e ancora più difficile quando l’acqua è agitata.

Nel caso ve lo foste perso, le preoccupazioni sull’inflazione nelle ultime settimane hanno reso gli investitori un po’ nervosi.

Il mercato non è ancora crollato, non ancora. Ma il vento della correzione sta soffiando intorno a noi. Non sentiamo queste preoccupazioni da un po’ e i giovani investitori potrebbero provare queste preoccupazioni per la prima volta.

Ma se stai pensando di vendere azioni e ETF Nel tuo account 401 (k), prova a salvare prima che le cose vadano male, ripensaci.

Qualsiasi ragionevole consulente finanziario o pianificatore ti dirà che questo è un grande crimine. La storia recente, gli ultimi 60 anni, lo dimostrerà. Le flessioni del mercato accadranno, ma se vuoi vincere questo gioco a lungo termine, devi essere in grado di tollerarle.

Dati da Soluzioni Airlight, Il monitoraggio dell’attività 401 (k) dei singoli investitori mostra che gli investitori 401 (k) sono trader particolarmente impegnati nel 2020. La percentuale di trasferimenti netti al saldo quell’anno è stata del 3,5%, il livello più alto dal 2008.

Non siamo abbastanza intelligenti o stupidi da prevedere quando finirà questa svendita e quando il titolo riprenderà la sua normale traiettoria.

Nessuno lo è e non fidarti di chi promette il contrario. Ma ricorda, il tuo 401 (k) non è un videogioco o “soldi per l’intrattenimento”. È la tua macchina della pensione e la luce in fondo al tunnel.Se vuoi giocare con azioni o cercare di cogliere le opportunità di mercato, per favore compra Conto di intermediazione Oppure impara nel nostro trading Simulatore di magazzino.

In base alla tua propensione al rischio e agli obiettivi a lungo termine, imposta il tuo 401 (k) con l’asset allocation che fa per te. Va bene ribilanciarlo di tanto in tanto, ma se provi a usarlo per cronometrare il mercato, potresti scavarti in una scappatoia finanziaria di cui non potrai mai liberarti.