Scelte di carriera finanziaria per i professionisti

Una carriera nella finanza non è solo questione di soldi, anche se è iniziata lì. Per i laureati in economia, l’ottenimento di una laurea è solo l’inizio.Non resta che studiare attentamente le opzioni di carriera disponibili e poi misurare quali Settore industriale I nuovi professionisti sono più bisognosi. È anche importante considerare i tuoi interessi e i tuoi punti di forza quando distingui i tipi di lavoro che ti piacciono e in cui sei bravo.

Industria dei servizi finanziari

Questo Servizi finanziari Il settore è multiforme e offre una varietà di posizioni che soddisfano competenze e interessi diversi, nonché sottosettori che contengono opportunità di nicchia. La ricerca delle possibilità dei servizi finanziari ti aiuterà a trovare un lavoro che meglio si adatta ai tuoi interessi e alle tue capacità. Questo vale anche per i professionisti che cercano un cambiamento di carriera e vogliono provare nuovi campi. I seguenti settori rappresentano alcuni dei percorsi di carriera più comuni nel settore dei servizi finanziari.

Piano finanziario

Pianificatore finanziario Aiuta le persone a fare piani Ciò garantirà la loro stabilità finanziaria ora e in futuro. Di solito, riesamineranno gli obiettivi finanziari del cliente e formuleranno appropriati piani di risparmio e investimento che si adattano alle esigenze individuali del cliente.Il piano può concentrarsi sulla conservazione della ricchezza o sulla crescita degli investimenti e può anche includere proprietà immobiliari e Pianificazione fiscale.

La maggior parte dei pianificatori finanziari lavora in grandi gruppi nazionali o in piccole aziende locali.Alcuni pianificatori addebitano una tariffa fissa, mentre altri addebitano una percentuale della commissione del cliente Patrimonio in gestione (AUM), Ottengono commissioni dai prodotti che vendono, come Fondo comune.

In generale, i pianificatori finanziari Pianificatore finanziario certificato (CFP) La designazione è più necessaria perché la loro formazione è rigorosa.Devono acquisire 6.000 ore di esperienza di pianificazione finanziaria, superare diversi esami, incluso un esame di studio di casi di due giorni e 10 ore, e soddisfare Formazione continua (CE) Richiesta.

Entrare nel settore finanziario?Il vicepresidente esecutivo ha alcuni suggerimenti

Finanziamento aziendale

Il lavoro di finanza aziendale implica lavorare per un’azienda per trovare e gestire capitale Necessario per la gestione di un’impresa.Questo viene fatto massimizzando il valore aziendale e riducendo le spese finanziarie rischio.

Nel dipartimento di finanza aziendale dell’azienda è possibile:

Formulare la strategia finanziaria complessiva dell’azienda

previsione profitti e perdite

Negoziare il limite di credito

Preparare rendiconti finanziari financial

Coordinamento con revisori esterni

Compiti finanziari aziendali più complessi possono comportare Fusioni e acquisizioni (M&A) Attività, come calcolare il valore di un obiettivo di acquisizione o misurare la saggezza di un obiettivo di acquisizione spin off Un reparto specifico dell’azienda. Le posizioni di finanza aziendale esistono in aziende di tutte le dimensioni, dalle grandi entità internazionali alle piccole start-up.Analisti finanziari, tesorieri e Revisore interno Appartiene anche alla categoria dei finanziamenti alle imprese.

Banca commerciale

Banca commerciale Dalle grandi entità alle istituzioni locali, fornendo una vasta gamma di servizi finanziari, dai conti correnti e di risparmio a Conto pensionistico individuale (IRA) E prestiti.Le posizioni nel settore bancario commerciale includono cassiere di banca, funzionario di prestito, operazioni, marketing e Direttore della filiale.

Professionisti di talento possono essere promossi da posti di lavoro in filiali locali a posizioni in banche sede centrale, Tali attività promozionali ti esporranno ad altre aree delle banche commerciali, come Finanza internazionale.

investimento bancario

Alcune delle carriere finanziarie più affascinanti e stressanti sono i lavori nell’investment banking. Lavori in banca d’investimento promuovere Nuova versione Imprese Titoli E spingerlo sul mercato per l’acquisto da parte degli investitori. Le banche di investimento negoziano anche titoli e forniscono consulenza a società e investitori privati ​​facoltosi.

In generale, le società di banche di investimento hanno molti dipartimenti e gruppi con obiettivi e responsabilità diversi. Lavorare in una banca di investimento tradizionale ti consente di interagire con emittenti di titoli e professionisti di M&A.puoi anche Trading desk, Negoziazione di azioni, obbligazioni e altri titoli Mercato secondarioOppure puoi diventare Analista di ricerca qualitativa Nella ricerca azionaria, obbligazioni societarie o altro Titoli a reddito fisso.

Hedge Fund

Gli hedge fund sono in gran parte non regolamentati Fondo di investimento privato I suoi gestori possono acquistare e vendere vari asset e prodotti finanziari. A causa del mistero che circonda questa entità, Lavoro di hedge fund È anche considerato un po’ affascinante da molte persone.

Il lavoro tipico degli hedge fund include:

Private equity, capitale di rischio

Proprietà privata I professionisti aiutano le aziende a trovare finanziamenti per l’espansione e le operazioni in corso.Forniscono anche finanziamenti per molte transazioni aziendali, come la gestione Acquisto con Riorganizzazione.

A volte, il lavoro di private equity può comportare il servizio come dirigente temporaneo in un’azienda in difficoltà, dove il tuo successo aiuta a determinare il destino dell’azienda.

Capitale di rischio (VC) I professionisti trascorrono la maggior parte del loro tempo in startup o piccole aziende in rapida crescita. Le società di capitale di rischio valutano le promozioni dei fondatori e dei leader di piccole imprese per determinare se l’azienda investirà. A volte chiamato “Avvoltoio capitalista“Come tutti sappiamo, il capitale di rischio organizzerà transazioni vantaggiose per gli investitori, non le società utili per ottenere capitale.

La speranza delle società di venture capital è che le società finanziate un giorno diventino pubbliche, ovvero le loro azioni vengano vendute sul mercato azionario pubblico. Il business del venture capital è difficile: il tasso di fallimento è alto, ma se realizzato, le ricompense possono essere enormi.

Assicurazione

I lavori nel settore assicurativo possono comportare l’aiuto ad aziende e individui a prevedere potenziali rischi e quindi a cercare di proteggersi dalle perdite. La maggior parte dei lavori assicurativi lavora in grandi compagnie assicurative.potresti Inizia una carriera in questo campo In qualità di rappresentante di vendita che vende polizze assicurative, as assistenza clienti I rappresentanti lavorano con i clienti esistenti o agiscono come Attuario Calcola il rischio e il tasso di premio in base alla probabilità basata su set di dati quantitativi storici.

Contabilità pubblica

La contabilità pubblica è un campo ampio con molte opportunità. Dottore Commercialista (CPA) Aiuta le aziende e gli individui a monitorare il loro stato finanziario Principi contabili generalmente accettati (GAAP)I contabili pubblici registrano le transazioni commerciali e aiutano a preparare Bilancio d’esercizio, verifica i registri finanziari, prepara le dichiarazioni dei redditi e fornisce servizi di consulenza correlati.

Contabile Di solito lavorano in partnershipLa più grande partnership si chiama I quattro grandi (In precedenza l’ottavo e il sesto), tra cui Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young e KPMG. Tuttavia, molte aziende più piccole hanno anche molti posti di lavoro. In genere, i nuovi dipendenti iniziano come contabili del personale, quindi promuovono i responsabili della revisione contabile, quindi i responsabili delle imposte e infine, se riescono a mantenere un programma di duro lavoro per molti anni, diventano partner dell’azienda.

Fai la scelta giusta

Al fine di perseguire efficacemente il lavoro con la più alta probabilità di successo, è necessario misurare la domanda per quella posizione. Fai prima la tua ricerca per scoprire le tue opzioni. Il tempo necessario per scoprire le possibilità più interessanti può far risparmiare tempo in lavori non idonei.

Lavori finanziari diversi richiedono competenze diverse e presentano un ambiente di lavoro completamente diverso, quindi scegline uno In linea con i tuoi interessi e le tue capacità a lungo termine. Ci sono sostenitori capacità di comunicazioneAd esempio, come consulente finanziarioE quelli a cui piace avere a che fare con i numeri possono fare meglio nella contabilità pubblica.

In cerca di opportunità di lavoro

I lavori finanziari esistono in quasi tutte le aziende in quasi tutti i settori. Ci sono due modi per trovare posizioni vacanti, online e offline, ed è meglio usare entrambi i metodi contemporaneamente. Ricorda, il lavoro finanziario è altamente specializzato, quindi i comitati di lavoro generali non sono il posto migliore per trovare tali posizioni.Durante la visualizzazione offline, professionale Reclutatori amministrativi (cacciatori di teste) Può essere un’ottima risorsa per ottenere opportunità di lavoro finanziarie e consigli di carriera.Anche l’associazione degli ex studenti della tua università può aiutarti a rimanere in contatto con il settore Insider con Alumni della Business School Chi è disposto a fornire intuizioni e talvolta è disposto a fornire indizi per lavorare.

Incontri di settore e altro Attività sociali È anche un buon posto per trovare un lavoro finanziario. Per quanto riguarda Internet, non dimenticare mai il valore dell’interazione personale: tutti quelli che incontri potrebbero conoscere qualcuno che conosce un posto di lavoro vacante. Mantieni aperti i canali di comunicazione seguendo ogni contatto in modo professionale ma personalizzato: scrivi un’e-mail di ringraziamento o inoltra un articolo di interesse comune.