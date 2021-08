Scioccato dalle accuse di violenza sessuale, Alibaba ha avviato un’indagine e sospeso diversi dipendenti

Shanghai: il gigante cinese dell’e-commerce Alibaba Group Holdings Co., Ltd. ha dichiarato domenica che la società ha sospeso diversi dipendenti dopo che un dipendente l’ha accusata di essere stata aggredita sessualmente da un capo e da un cliente sulla intranet dell’azienda.

L’account della donna è stato pubblicato in un PDF di 11 pagine e poi diffuso ampiamente online, innescando una tempesta sui social media su Weibo, un sito Weibo simile a Twitter in Cina. La polizia di Jinan ha detto domenica mattina che stanno indagando sull’incidente.

“Il Gruppo Alibaba adotta una politica di tolleranza zero per la cattiva condotta sessuale e garantire un posto di lavoro sicuro per tutti i dipendenti è la massima priorità di Alibaba”, ha affermato un portavoce in una nota.

“Abbiamo sospeso le parti interessate sospettate di violare le nostre politiche e i nostri valori e istituito uno speciale gruppo di lavoro interno per indagare su questa questione e supportare le indagini in corso della polizia”.

Sabato scorso, la descrizione di una dipendente di Alibaba di quello che le è successo durante un viaggio d’affari è diventata virale sui social media cinesi.A partire da domenica mattina, la risposta del suo account è diventata uno degli articoli più popolari su Weibo.

La donna non identificata ha affermato che il suo capo l’ha costretta a viaggiare con lui per incontrare un cliente della sua squadra a Jinan, a circa 900 chilometri (560 miglia) dal quartier generale di Alibaba a Hangzhou.

Secondo la donna, il cliente l’ha baciata la sera del 27 luglio. Dopo aver bevuto, si è svegliata nella stanza d’albergo il giorno dopo, i suoi vestiti erano stati tolti e non aveva memoria di quello che era successo la notte prima.

Ha aggiunto che i filmati delle telecamere di sorveglianza che ha ottenuto dall’hotel hanno mostrato che il suo capo è entrato nella stanza quattro volte di notte.

Dopo essere tornata a Hangzhou, ha detto di aver segnalato l’incidente alle risorse umane e al senior management il 2 agosto e ha chiesto di licenziare il suo capo e chiedere un permesso. Ha detto che, sebbene il dipartimento delle risorse umane inizialmente fosse d’accordo, alla fine non ha resistito.

Secondo una persona che ha visto il post, il CEO di Alibaba Zhang Yong ha risposto al trambusto sulla bacheca interna dell’azienda nella tarda serata di sabato, anche se la società non ha rivelato formalmente il materiale pubblicato sulla sua intranet.

“Non è solo il dipartimento delle risorse umane a doversi scusare. Anche i responsabili dei dipartimenti aziendali competenti sono responsabili e dovrebbero scusarsi per il loro silenzio e la mancata risposta in tempo”, ha scritto Zhang.

“A partire da me, dal management, dalle risorse umane, tutti in Alibaba devono entrare in empatia, riflettere e agire”.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, Alibaba ha annunciato sulla intranet che il supervisore della donna, i suoi contatti delle risorse umane e la gestione diretta di queste persone sono stati sospesi.

Il mese scorso, un altro scandalo sessuale ha scioccato la Cina: la cantante pop cinese-canadese Wu Yifan è stata pubblicamente accusata da uno studente cinese di 18 anni di aver indotto lei e altre ragazze (alcune delle quali hanno meno di 18 anni) a fare sesso con lui.

Questo incidente ha rinnovato la discussione sul movimento #MeToo in Cina e la polizia di Pechino ha successivamente arrestato Wu, che ha negato le accuse.

(Segnalazione di Josh Horwitz a Shanghai e Hallie Gu a Pechino; montaggio di Simon Cameron-Moore)

