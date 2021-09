Scommesse ribassiste: 2 titoli a bassa capitalizzazione che dovresti considerare di vendere allo scoperto questa settimana

Share it

settimanalmente Serie di tre vittorie consecutive Identifica i nomi che sembrano ribassisti e possono fornire interessanti opportunità di investimento sul lato corto.

Usa l’analisi tecnica di questi grafici azionari e usa le azioni e le valutazioni recenti di TheStreet quando appropriato Valutazione quantitativa, Abbiamo azzerato i cinque nomi.

Sebbene non soppeseremo l’analisi fondamentale, speriamo che questo articolo dia agli investitori interessati al calo delle azioni un buon punto di partenza per fare ulteriori compiti su questi nomi.

span

OneSpan Company (OSPN) È stato recentemente declassato a Vendere Classificato D+ da TheStreet Valutazione quantitativa.

Questo fornitore di tecnologia antifrode e di transazione digitale mostra un sentimento ribassista da diversi mesi; controlla il flusso di fondi in questa descrizione. Vediamo che il Relative Strength Index (RSI) sta per ribaltarsi e quell’enorme divario agisce come un’enorme resistenza.

La nuvola è rossa e il triangolo creato non è rialzista; invece, qui dovrebbe essere vista una rottura al ribasso, che significherà uno spostamento verso l’area $ 12-13.

Se vai short qui, imposta uno stop loss aggressivo a $ 23.

Servizio del giacimento petrolifero Liberty

Società di servizi petroliferi Liberty (binario leggero) È stato recentemente declassato a Vendere Classificato D+ da TheStreet Valutazione quantitativa.

I fornitori di servizi di fratturazione idraulica e di servizi via cavo sono stati duramente colpiti di recente e stanno lavorando per riprendersi. Tuttavia, il recente rally è stato dovuto allo scarso volume di scambi. È solo questione di tempo prima che il nome riappaia.

Poiché il mercato è a un nuovo massimo, le azioni dovrebbero avvicinarsi ai minimi? Se è in nome del denaro, non lo farà, il che chiaramente non è il caso qui.

L’RSI è bloccato al livello 50 e le nuvole potrebbero essere rosse e ancora in espansione. Tutto è negativo per la libertà; breve come una sola cifra, ma con uno stop loss di $ 13,50.

Questa recensione è estratta da “5 Bearish Bets”, una funzione inviata ogni settimana agli abbonati alle azioni Trifecta.Clicca su qui Ulteriori informazioni su questo portafoglio, idee di trading e prodotti di commento del mercato.

Vuoi conoscere altri titoli che riteniamo essere short questa settimana e come gestirli? clicca qui Prova ad iscriverti a Trifecta Stocks e ricevi “scommesse sui cuscinetti” ogni settimana!

— Bob Lang e Chris Versace sono gestori di portafoglio congiunti di Trifecta Stocks.

