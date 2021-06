Scopri la storia dei portafogli moderni

Quando si parla di investimento portafoglio, Poche persone sono confuse da questa parola. Un portafoglio è una raccolta di attività generatrici di reddito acquistate per raggiungere obiettivi finanziari. Tuttavia, se riporti la macchina del tempo a 50 anni fa, nessuno saprà di cosa stai parlando. Sorprendentemente, non è stato fino alla fine degli anni ’60 che esisteva una cosa così basilare come un portafoglio di investimenti. L’idea dei portafogli è così radicata, non possiamo immaginare un mondo senza di loro, ma non è sempre così.

In questo articolo esploreremo l’evoluzione del portfolio moderno, dalla sua umile e in gran parte ignorata tesi di dottorato al suo attuale dominio. Sembra che quasi tutti sappiano cosa intendi. “Sei migliore Diversifica il tuo portafoglio di investimenti.”

Punti chiave Il portafoglio di investimento si riferisce a un insieme di attività finanziarie acquistate dagli investitori per generare reddito e raggiungere obiettivi finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime, valute e fondi.

Il moderno portafoglio di investimenti come lo conosciamo si è evoluto grazie agli sforzi di vari economisti che hanno proposto diverse teorie di investimento.

Nel 1938, il libro di John Burr Williams, Teoria del valore dell’investimento, Si raccomanda che il valore del titolo sia uguale al valore attuale dei suoi dividendi futuri.

Harry Markowitz è un economista premio Nobel che è stato elogiato per aver sviluppato la moderna teoria del portafoglio nel 1952.

Markowitz ha ideato un metodo per abbinare matematicamente la tolleranza al rischio degli investitori e le aspettative di rendimento per creare un portafoglio di investimento ideale che si concentra sulla diversificazione delle classi di attività e dei titoli.

L’inizio della teoria del portafoglio

Negli anni ’30, prima dell’avvento della teoria del portafoglio, le persone avevano ancora un “portafoglio”. Tuttavia, le loro opinioni sui portafogli di investimento sono molto diverse, così come i principali metodi di strutturazione dei portafogli di investimento. Nel 1938, John Burr Williams scrisse un libro intitolato Teoria del valore dell’investimento Afferrando i pensieri in quel momento: Modello di sconto sui dividendiL’obiettivo della maggior parte degli investitori è trovare un buon titolo e acquistarlo al miglior prezzo.

Non importa quale sia l’intenzione dell’investitore, investire è scommettere sulle azioni che ritieni siano il prezzo migliore. Durante questo periodo, le informazioni stanno ancora arrivando lentamente, Ticker Non ho raccontato tutta la storia.La via libera del mercato, nonostante il successivo inasprimento delle norme contabili Grande Depressione, Aumentando la percezione che l’investimento sia una forma di gioco d’azzardo, le persone che sono troppo ricche o troppo arroganti per fare un’apparizione in pista.

In questo deserto, manager professionisti come Benjamin Graham Ottenendo prima informazioni accurate e poi prendendo decisioni di investimento attraverso un’analisi corretta, sono stati compiuti enormi progressi.I gestori di denaro di successo sono i primi a prestare attenzione all’azienda Fondamenti Quando prendono una decisione, ma la loro motivazione deriva dalla motivazione di base per trovare buone aziende a buon mercato. Non è stato fino a quando un poco conosciuto studente universitario di 25 anni ha cambiato il mondo della finanza che ha iniziato a prestare attenzione al rischio.

Harry Markowitz e la moderna teoria del portafoglio (MPT)

La storia è così Harry Markowitz, All’epoca era uno studente laureato in ricerca operativa e cercava un argomento per la sua tesi di dottorato. Un incontro casuale con un agente di cambio nella sala d’attesa lo ha portato a scrivere articoli sul mercato.Quando Markowitz ha letto il libro di John Burr Williams, è rimasto sorpreso di non aver considerato Rischi di investimenti specifici.

Questo lo ha ispirato a scrivere “Portfolio Selection”, che è stato pubblicato per la prima volta nel marzo 1952 Rivista finanziaria. Quest’opera non fece scalpore in tutto il mondo finanziario, ma per dieci anni fu accantonata sugli scaffali polverosi delle biblioteche prima di essere riscoperta.

Uno dei motivi per cui la “selezione del portfolio” non ha suscitato immediatamente una reazione è stata che solo 4 delle 14 pagine contenevano testo o discussione. Il resto è basato su grafici e graffiti digitali. Questo articolo ha dimostrato matematicamente due vecchi assiomi: “Nessun rischio, nessun guadagno” e “Non mettere tutte le uova nello stesso paniere”.

Investitori e tolleranza al rischio

L’interpretazione dell’articolo porta le persone a concludere che il rischio, non il miglior prezzo, dovrebbe essere la chiave di qualsiasi portafoglio di investimenti.Inoltre, una volta che l’investitore Tolleranza al rischio Stabilito, costruire un portafoglio è un esercizio di inserimento degli investimenti nelle formule.

La “selezione del portafoglio” è solitamente la stessa del punto di vista di Newton Principi matematici della filosofia naturale-Altri alla fine ci penseranno, ma potrebbe non farlo con grazia.

Come funziona la moderna teoria del portafoglio

Il lavoro di Markowitz ha formalizzato i compromessi degli investitori. Alla fine degli investimenti, ci sono alcuni strumenti di investimento, come le azioni ad alto rischio e ad alto rendimento.Dall’altra parte c’è problema del debito Come a breve termine Buoni del tesoro È un investimento a basso rischio e basso rendimento. Cercando di bilanciare nel mezzo sono tutti gli investitori che vogliono il maggior profitto con il minor rischio. Markowitz ha creato un metodo che abbina matematicamente la tolleranza al rischio degli investitori e le aspettative di rendimento per creare un portafoglio di investimento ideale.

Ha scelto l’alfabeto greco Beta Rappresenta la volatilità del portafoglio azionario rispetto all’indice di mercato. Se il beta del portafoglio è basso, significa che si muove con il mercato.maggior parte Investimento passivo Il coefficiente beta del portafoglio Couch Potato è relativamente basso. Se il portafoglio ha un beta alto, significa che è più volatile del mercato.

Sebbene il significato della parola Volatile, Ciò non è necessariamente una cattiva cosa. Quando il mercato sale, i portafogli di investimento più volatili possono guadagnare più reddito. Allo stesso tempo, quando il mercato scende, lo stesso portafoglio di investimento volatile potrebbe perdere di più. Questo stile non è né buono né cattivo, è solo vittima di una maggiore volatilità.

L’influenza della moderna teoria del portafoglio

Questa teoria dà agli investitori il diritto di richiedere un portafoglio che si adatti al loro profilo di rischio/rendimento senza dover accettare nulla dal broker. I rialzisti possono scegliere più rischi, gli orsi possono scegliere di meno. A causa di questi requisiti, Capital Asset Pricing Model (CAPM) è diventato uno strumento importante per creare un portafoglio di investimenti equilibrato.Insieme ad altre idee che si stavano consolidando all’epoca, sono stati creati CAPM e beta Teoria del portafoglio moderna (MPT).

Linea di fondo

L’influenza del MPT ha travolto Wall Street in una serie di ondate. I gestori a cui piace il loro “trading intuitivo” e lo “stile di investimento a doppia arma” sono ostili agli investitori che vogliono diluire i loro rendimenti riducendo al minimo il rischio.

Le masse, da investitore aziendale Come un fondo pensione, alla fine ha vinto. Oggi, anche il money manager più accanito deve considerare la beta del portafoglio prima di effettuare una transazione. Inoltre, MPT ha creato un gateway per l’indicizzazione e gli investimenti passivi a Wall Street.