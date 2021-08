“Se Cardano lo fa bene, allora possiamo ancora vederlo rimbalzare di qualche centinaio per cento dopo…”

cardanoConosciuta da molti come la blockchain di terza generazione, dovrebbe annunciare la data in cui il suo aggiornamento della mainnet Alonzo Purple sarà presto disponibile sulla rete. Molte persone stanno aspettando con impazienza la preparazione dell’aggiornamento per integrare finalmente i contratti intelligenti nella rete, posizionandolo come la stessa alleanza del principale contratto intelligente Ethereum.

Alonzo Viola Testnet È andato in onda all’inizio di questa settimana e ha suscitato molto entusiasmo nella comunità. Da allora, prima dell’annuncio della mainnet, il valore del token nativo ADA di Cardano è quasi raddoppiato. Solo nell’ultimo giorno, il token è aumentato del 14,6%, è salito alla terza posizione più alta in termini di capitalizzazione di mercato ed è valutato a $ 2,03 al momento della stesura.

Anche come combinatore hard fork [HFC] L’evento non dovrebbe verificarsi a fine agosto o prima di settembre e l’aumento dei prezzi associato alle sue aspettative riflette il rialzo per la rete.

Dati recenti di Github mostrano che Cardano ha la maggiore attività di sviluppo, seguita da altre catene come Polygon e Solana.Sul recente twitter Filo, l’analista di criptovaluta Rack Davis ha sottolineato diversi altri motivi per cui “L’era di Cardano è davvero arrivata da noi”.

Innanzitutto, la rete è stata ripetutamente criticata per il suo basso volume di transazioni. La rete ha solo 83.122 indirizzi attivi nell’ultimo giorno, il che è paragonabile a “Bitcoin 240k, Poligono 4,6 milioni, Ethereum 1,2 milioni. Tuttavia, Davis ha spiegato come risolvere questo problema per la rete il prima possibile.

“Il volume delle transazioni giornaliere di Polygon a gennaio è simile… Quando vengono lanciate app native, se app come Sushi entrano davvero in Cardano perché hanno altre catene, la crescita delle transazioni di Cardano potrebbe seguire una traiettoria simile”.

Oltre a rilasciare applicazioni DeFi native dopo l’integrazione di contratti intelligenti, il pool di mutui di Cardano è anche un segno della sua crescita prevista. Secondo l’analista, 650.000 indirizzi rappresentano il 72% dell’offerta ADA, che secondo lui è “molti utenti possono guidare la rete!”

Crypto Twitter ha anche attaccato in precedenza la rete per aver scelto Haskell come base per il suo linguaggio di calcolo smart contract Plutus. Molte persone affermano che, a causa della complessità di Haskell, nessuno sceglierebbe di creare dApp sul web. Tuttavia, gli analisti hanno affermato che Occam, Cardstarter, Sundae, Liqwid, Ergo, Nami, Defire sono solo alcune delle applicazioni che sono state costruite su Cardano.

Infine, poiché la creazione di token semplici è stata abilitata all’inizio di quest’anno, la rete ha beneficiato notevolmente del mercato NFT. Tuttavia, una volta che i contratti intelligenti lasciano il posto a un mercato decentralizzato, sarà in grado di espandere completamente la sua base di nicchia. Una volta che Alonzo si è aggiornato per consentire la creazione di contratti intelligenti, questa promettente rete ha così tante carte e gli analisti hanno concluso che il futuro di Cardano e ADA è piuttosto ottimista. Lui dice,

“Questo significa che ADA tirerà 50 volte come Matic? No. Solo 6 volte il valore di mercato può dargli lo stesso valore di mercato di Ethereum. Ma se Cardano lo fa bene, allora possiamo ancora vedere che è intelligente Dopo il contratto viene lanciato, rimbalzerà di diverse centinaia percento e gli utenti inizieranno a usarlo!”

Iscriviti alle nostre notizie

leggi di più