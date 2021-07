Se c’è una “vera sparatoria” negli Stati Uniti, potrebbe essere il risultato di un attacco informatico Reuters

In un discorso a circa 120 dipendenti dell’ODNI e alti funzionari della leadership, Biden ha anche ringraziato i membri dell’agenzia di intelligence degli Stati Uniti, ha sottolineato la sua fiducia nel loro lavoro e ha affermato che non avrebbe esercitato pressioni politiche su di loro. ODNI supervisiona 17 agenzie di intelligence americane.

La Casa Bianca ha dichiarato che da allora, i membri senior della squadra di sicurezza nazionale dell’amministrazione Biden sono stati in contatto con i membri senior del Cremlino per quanto riguarda gli attacchi informatici contro gli Stati Uniti.

“Penso che molto probabilmente finiremo. Se finiamo in una guerra, un vero scontro a fuoco con le maggiori potenze, sarà il risultato di gravi danni informatici, e sta crescendo in modo esponenziale. “Ha detto Biden in mezz’ora discorso durante una visita all’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI).

Dopo una serie di attacchi di alto profilo a entità come la società di gestione della rete SolarWinds, Colonial Pipeline, la società di lavorazione della carne JBS e la società di software Kaseya, la sicurezza della rete è salita in cima all’agenda del governo Biden. Alcuni di questi attacchi hanno colpito le forniture di carburante e cibo in alcune parti degli Stati Uniti.

