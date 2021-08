Se c’è “volontà definitiva”, Gove sosterrà il referendum sull’indipendenza scozzese

Il ministro del Gabinetto Michael Gove ha dichiarato che se c’è “determinata volontà” di sostenere un altro voto, il governo britannico non ostacolerà il secondo referendum sull’indipendenza scozzese, poiché continuano le tensioni tra Londra ed Edimburgo sul futuro dei sindacati.

Nell’intervista Posta della domenicaGove ha affermato che, sebbene questo non sia il momento giusto per sollevare la questione dell’indipendenza, ritiene che in “circostanze appropriate”, il governo di Westminster non impedirà al pubblico scozzese di commentare la questione.

“C’è un principio secondo cui il popolo scozzese può sollevare nuovamente questo problema in circostanze appropriate”, ha detto al giornale. “Semplicemente non penso che questo sia corretto, e il pubblico non pensa che sia corretto sollevare questo problema ora. Se c’è una chiara volontà di sostenere il referendum, allora il referendum avrà luogo”.

Le osservazioni di Gove arrivano mentre il governo scozzese ha aumentato la pressione politica sull’indipendenza.

Durante le elezioni amministrative di maggio, il primo ministro, Nicola Sturgeon, ha vinto per la quarta volta consecutiva: il manifesto elettorale prometteva di tenere un secondo referendum entro la fine del 2023.

Il mese successivo, Gove, responsabile del rafforzamento dell’alleanza 313 nel Regno Unito, Dire Ritiene improbabile che il governo britannico approvi il referendum prima delle elezioni del 2024.

“Penso che sia stupido parlare di referendum ora, ci stiamo riprendendo dal Covid”, ha detto all’epoca. “Secondo me, quando le persone si aspettano che lavoriamo insieme per affrontare queste sfide, cercare di spostare il dialogo verso le divisioni costituzionali è imprudente dal lato positivo e stupido dal lato negativo”.

Questi commenti hanno attirato una forte confutazione da Sturgeon, che ha descritto come “Sogghigno, arrogante condiscendenza“Crede inoltre che la posizione del governo britannico non farà altro che aumentare il sostegno all’indipendenza.

Già nel 2014 c’erano 2 milioni di persone—— 55,3% ha votato sì Mantieni parte del Regno Unito e il 44,7% del pubblico scozzese ha votato per l’indipendenza.

Sturgeon e i suoi alleati ritengono che il sostegno al secondo referendum sia in aumento, e il voto è ora”Una questione di tempo, non se“.

Un sondaggio Orari della domenica Panelbase ha rilevato a giugno che, oltre a “non so”, il 48% delle persone è favorevole all’indipendenza. Ma questo è un calo di quattro punti percentuali dai sondaggi condotti all’inizio di aprile.

In risposta agli ultimi commenti di Gove, il deputato Ian Blackford, leader di Westminster dello Scottish National Party, ha espresso dubbi e ha avvertito che il pubblico scozzese non può fidarsi del Partito conservatore per proteggere la Scozia e che il paese deve affrontare “un’altra austerità conservatrice”. .

Blackford ha dichiarato: “Il punto fondamentale che Michael Gove ha mancato è che quando il popolo scozzese ha eletto una maggioranza di sostenitori indipendenti per il Parlamento scozzese più di due mesi fa, aveva già espresso ed espresso la sua ferma volontà di indire un referendum”.

Sebbene lo Scottish National Party avesse un seggio in meno rispetto alla maggioranza nelle elezioni di maggio, il partito indipendentista controllava 72 dei 129 seggi del Parlamento di Edimburgo.

Blackford ha aggiunto: “Se Boris Johnson continua a ignorare il mandato dato dal popolo scozzese di tenere un referendum, allora continuerà a dire al popolo scozzese che le sue opinioni non sono importanti. Ciò promuoverà solo il sostegno all’indipendenza”.