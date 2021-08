Se i cinema non possono risolvere la loro crisi di sopravvivenza, perché falliamo tutti?

Quando ero molto giovane, mia madre iniziò a instillare in me il culto della celluloide.Durante l’amministrazione Carter, in una calda notte d’estate, mi portò a una stazione degli autobus a Macon, in Georgia, per guardare l’edizione del 1933 King Kong.

Poco dopo, quando avevo circa 9 o 10 anni, abbiamo iniziato a passare ogni tanto il sabato sera al cinema di una vicina università, dove vedevamo film classici come John Ford Ricercatore Con George Cook’s Lampada a gas.

L’accordo è stato concluso per me all’inizio degli anni ’80, quando abbiamo iniziato ad andare in un cinema d’essai ad Atlanta per guardare le nuove versioni dei film di Alfred Hitchcock, tra cui Nord-nordovest, Lunotto posteriore insieme a vertigini(Quando avevo 17 anni, io e un amico ci siamo intrufolati in questo fantastico cinema e il film di David Lynch mi ha fatto cambiare idea per sempre Velluto blu.)

Pertanto, quando la mia famiglia si stava preparando a trasferirsi a Los Angeles quest’estate, ho iniziato a studiare i cinema classici della città, in particolare il Revival House, il che potrebbe essere inevitabile. Ce ne sono molti: TCL Chinese Theatre, Billy Wilder, Egyptian Theatre, New Beverly Theatre (acquistato dal regista Quentin Tarantino nel 2007), ecc.

Ma per le sale cinematografiche di Los Angeles e di tutto il mondo, siamo arrivati ​​a un momento preoccupante. La pandemia ha sconvolto questo business in un modo che la Grande Depressione, la seconda guerra mondiale e altri disastri non hanno avuto, scatenando una rinnovata discussione sulla “morte dei film” e su come il bottino dei successi di Hollywood dovrebbe essere distribuito nei film Intensamente controverso . L’era dello streaming multimediale.

Rispettata

Questa primavera, la famosa di Los Angeles Cupola panoramica Sono stati chiusi anche altri 300 cinema di proprietà di Pacific Theatres e ArcLight Cinemas. La società ha dichiarato di non avere più una “via possibile per andare avanti”, il che ha spinto le persone a chiedere a salvatori come Tarantino di salvare il Panorama Dome. (Talentino l’ha passato, ma ha aggiunto un secondo punto di riferimento di Los Angeles alla sua collezione, Vista.)

Più o meno nello stesso momento, Salotto AlamoUna catena di teatri indipendente ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta, ma continuerà a operare dopo aver venduto le sue attività a una coppia di investitori di private equity. Si prevedono altre vittime.

John Fisian, il capo della National Cinema Owners Association, un gruppo di pressione per gli operatori cinematografici, mi ha detto la scorsa settimana che la crisi che sta affrontando l’industria cinematografica è una “crisi di sopravvivenza”. “Abbiamo subito cambiamenti tecnologici: l’emergere di televisione, videoregistratori, DVD e servizi di streaming, ma nulla colpisce l’industria cinematografica più di questa epidemia”.

Tuttavia, il blocco è una buona cosa per Netflix e i suoi concorrenti, portando a Guerre in streamingAl fine di aumentare gli abbonamenti ai propri servizi di streaming, Disney e Warner Bros. hanno recentemente modificato il tradizionale programma di distribuzione dei film, una mossa che potrebbe minacciare ulteriormente le entrate al botteghino su cui fanno affidamento gli operatori cinematografici.

Rispettata

Tradizionalmente, i cinema godevano di una finestra di esclusività di tre mesi prima di passare ad altri formati. Grandi numeri al botteghino sono buoni per tutti: sale cinematografiche, studi cinematografici e la classe d’élite dei migliori talenti, se i loro film raggiungono determinati obiettivi, hanno abbastanza influenza per negoziare enormi bonus.Ma la Warner Bros. ha deciso di rilasciare tutti i suoi film del 2021, inclusi Godzilla VS King Kong, Lo stesso giorno in cui è stato mostrato nelle sale, sul suo servizio di streaming HBO Max, ha chiuso violentemente la finestra esclusiva del cinema. A luglio, la Disney ha rilasciato Vedova Nera, L’ultimo numero di un importante franchise Marvel è stato lanciato lo stesso giorno al cinema e nel suo servizio di streaming Disney+.

Queste strategie hanno funzionato, almeno a breve termine. Gli investitori hanno elogiato i numeri di abbonamento più alti per HBO Max e Disney+. Tuttavia, a differenza della Warner, la Disney non ha emesso denaro alle sue star del cinema per compensare potenziali perdite di bonus sulle prestazioni al botteghino. Vedova Nera Stella Scarlett Johansson è stata citata in giudizio per violazione del contratto, ha innescato un feroce rispondere Da Disney.

Nell’era dei media in streaming, la battaglia su come pagare attori, sceneggiatori e altri creativi potrebbe essere appena iniziata. Gli analisti del botteghino temono che le abitudini di streaming che abbiamo sviluppato durante la pandemia continueranno, portando a un calo a lungo termine della partecipazione al cinema.

Financial Times Weekend Festival Il festival tornerà di persona alla nostra lineup solitamente eclettica di relatori e temi alla Kenwood House (e online) il 4 settembre. Iniettare tutto questo sarà un risveglio dello spirito e la possibilità di reimmaginare il mondo dopo la pandemia.Per prenotare i biglietti, visita qui

Ho pensato a questo quando abbiamo acquistato un proiettore Bluetooth e uno schermo a discesa per la nostra nuova casa a Los Angeles.Con l’applicazione giusta e $ 3,99, posso facilmente proiettare Lampada a gas o Ricercatore Per i miei figli sul nostro schermo. Certo, convincerli a guardare è un’altra questione. Ma anche se guardassero e apprezzassero questi film, in che modo questa esperienza è diversa dal guardare questi classici in un teatro affollato? Oppure, per risolvere le preoccupazioni dei proprietari di sale: quanta magia è rimasta nell’esperienza cinematografica?

Tarantino di solito non è interessato al dilemma del multiplexing, ha una risposta. “Ho un soggiorno”, ha detto ai giornalisti Esperto di poltrone Podcast recenti. “Voglio andare a teatro.”

Christopher Grimes è un giornalista di Los Angeles per il Financial Times

Seguire @FTMag Scopri la nostra ultima storia prima su Twitter.