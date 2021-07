Se investi subito dopo l’IPO di Amazon

Amazon.com Inc. detenuta Offerta pubblica iniziale (IPO) è stata quotata al Nasdaq il 15 maggio 1997, al prezzo di 18 dollari per azione. Vale la pena notare che quel giorno sono stati investiti 10.000 dollari USA e, a partire da maggio 2020, il prezzo supererà i 12 milioni di dollari USA. Un aumento di oltre il 120.000%. Dai primi librai online ai giganti che vendono di tutto, dai libri ai generi alimentari, dall’archiviazione dei dati ai film, la crescita dell’azienda è cresciuta in modo esponenziale.

Il valore di mercato di AMZN ha superato i 1.000 miliardi di dollari nel 2018 e il suo fondatore, Jeff Bezos, è l’uomo più ricco del mondo al 10 luglio 2021.

Punti chiave Durante l’IPO di Amazon, l’investimento iniziale di $ 100 in Amazon darà agli investitori 5 azioni al prezzo di $ 18 per azione.

Il prezzo delle azioni di Amazon ha raggiunto livelli record molte volte nel 2020.

Le azioni della società hanno subito tre frazionamenti: due frazionamenti due a uno nel 1998 e nel 1999 e uno frazionamento tre a uno nel 1999.

A partire da maggio 2020, il valore di un investimento di 10.000 USD in AMZN al prezzo di 18 USD per azione supererà i 12 milioni di USD.

Amazon: Panoramica

Amazzonia (Amazon) È senza dubbio il rivenditore online più conosciuto al mondo. L’azienda è stata fondata da Jeff Bezos nel 1994 e originariamente la gestiva nel suo garage. Ora è diventata una delle principali aziende influenti al mondo e gestisce anche reti e Servizio di cloud computing, E l’operazione di intelligenza artificiale.

Il 4 settembre 2018, è diventata la seconda azienda con una capitalizzazione di mercato di $ 1 trilione, dopo Apple, che ha raggiunto questa impresa all’inizio di agosto. Ma nei 20 anni dalla sua fondazione Offerta pubblica iniziale (IPO), le azioni Amazon non sono sempre una merce calda come oggi. Quando Amazon è stata quotata per la prima volta nel 1997, il prezzo delle sue azioni era di soli $ 18 per azione.

Nonostante un periodo difficile durante lo scoppio della bolla delle dot-com, il prezzo delle azioni del gigante della vendita al dettaglio online è aumentato vertiginosamente da questo inizio mite. Il prezzo delle azioni della società ha raggiunto il livello di quattro cifre e, nel trading intraday, ha raggiunto un nuovo massimo di 3.103,85 dollari USA per azione il 12 gennaio 2021.

Crescita nascosta

Se hai semplicemente investito $ 100 nell’IPO di Amazon nel 1997, otterresti 5 azioni. quella investimento Alla fine della giornata di negoziazione del 20 febbraio 2020, il capitale sociale dovrebbe valere $ 129.186, quando il prezzo delle azioni ha chiuso a $ 2.153,10 per azione. Ciò aumenterà l’investimento iniziale di $ 100 di oltre il 129.000%.

Amazon è diventata una delle prime aziende con una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari USA.Il suo fondatore, Jeff Bezos, era l’uomo più ricco del mondo dal 10 luglio 2021.

Da questi dati è chiaro che anche un modesto investimento in azienda nel 1997 diventerà un contributo alla salute di chiunque. la pensione Risparmio. Infatti, con un nuovo massimo di 2.185,10 dollari USA, il prezzo delle azioni è aumentato di quasi il 12.040% dall’IPO.

Per capire come un modesto investimento di $ 100 sia cresciuto fino a raggiungere una cifra così grande, aiuta a capire la matematica dietro uno degli aspetti più potenti. mercato azionario Investimento diviso.



Vista commerciale di cortesia.



Frazionamenti azionari: le basi

Un tipo Frazionamento azionario Si verifica quando la società decide di emettere azioni aggiuntive agli azionisti esistenti in base al numero di azioni già possedute. La suddivisione 2:1 significa che gli azionisti possono ottenere azioni aggiuntive per ogni azione posseduta. Ad esempio, un investitore che detiene 100 azioni finirà per detenere 200 azioni. Frazionamento azionario Può essere generoso quanto la società che desiderano emettere, ma il rapporto più comune è 2:1 o 3:1.

Quando un’azione viene divisa, il suo prezzo verrà ridotto dello stesso fattore.Quindi una divisione 2:1 significa azionista Possedere il numero di azioni al doppio del prezzo, quindi il valore totale delle azioni rimane stabile.

D’altra parte, una divisione 3:1 significa che il prezzo delle azioni è ridotto a un terzo del valore originale.Sebbene il prezzo del titolo sia stato inizialmente abbassato dalla scissione, il valore—o Valore di mercato–Non è cambiato molto. Ciò che è cambiato, tuttavia, è che gli investitori che prima possedevano un’azione ora ne possiedono da due a tre, a seconda del fattore di divisione.

La società può annunciare uno spin-off per una serie di motivi. Tuttavia, il motivo principale è il desiderio di rendere i prezzi delle azioni interessanti per gli investitori. Quando le azioni di un’azienda raggiungono un livello elevato come le azioni di Amazon, è più difficile per gli investitori permetterselo, soprattutto quelli nuovi.Un altro motivo è fare più inventario liquido Aumentando così il numero Azioni negoziabili.

Amazon si divide

Le azioni di Amazon sono state divise tre volte di seguito. La prima scissione è avvenuta nel giugno 1998. Per il primo frazionamento azionario, Amazon fornisce due azioni per ogni azione posseduta. Ciò significa che il tuo investimento iniziale presunto di $ 100 nell’IPO aumenterà da 5 azioni a 10 azioni.

I successivi due frazionamenti azionari annunciati da Amazon avvennero nel gennaio 1999 e nel settembre dello stesso anno. Il primo di questi due è una divisione tre a uno. Ciò significa che se possiedi tutte le azioni, ora possiedi 30 azioni-10 azioni della divisione originale moltiplicata per 3 volte. Segue un’altra divisione due a uno, che aumenterà la tua proprietà a 60 azioni Amazon.

Come accennato in precedenza, non cospargere di sale le ferite, alla fine della giornata di negoziazione del 20 febbraio 2020, il valore di queste 60 azioni sarà di $ 129.186. Ricorda, questo è più del 129.000% dell’investimento iniziale di $ 100.

Linea di fondo

Sebbene sia possibile ottenere guadagni impressionanti come la storia di Amazon, l’IPO è altamente speculativa e non dimostrata. Non tutte le IPO aziendali possono garantire la tua ricchezza. Amazon ha superato le difficoltà ed è probabilmente l’azienda pubblica di maggior successo nella storia moderna.