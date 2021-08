Se investi subito dopo l’offerta pubblica iniziale di Netflix (NFLX)

Netflix (NFLX) È un gigante dello streaming video che fornisce programmi TV e film in sindacato e originali a più di 167 milioni di utenti. Fin dalla sua nascita come servizio di consegna per corrispondenza di film e programmi TV nel 1997, l’azienda ha fatto grandi passi avanti, soffocando efficacemente il suo più grande concorrente, Blockbuster Entertainment.

Netflix è diventato pubblico il 23 maggio 2002 e ha investito $ 1.000 in Netflix Offerta pubblica inizialeA partire da agosto 2021, l’IPO o l’IPO dopo il frazionamento azionario crescerà fino a superare i 528.000 dollari statunitensi. Questo è aumentato del 52,810% in 19 anni.

Punti chiave Netflix è diventata pubblica il 23 maggio 2002, quando il prezzo dell’offerta pubblica iniziale (IPO) era di $ 15 per azione.

Dal 2010 al 2019, Netflix è stato il titolo con le migliori performance nell’indice S&P 500.

Se hai acquistato 1,*14.000 dollari USA di azioni Netflix nel 2002 al prezzo IPO originale e hai tenuto le azioni attraverso due frazionamenti azionari, avresti più di 933 azioni per un valore di 528.100 dollari USA (a partire da agosto 2021).

In quasi 18 anni, il tuo ritorno sull’investimento raggiungerà lo sbalorditivo 34.340%.

Investimento iniziale in Netflix

Se investi $ 1.000 immediatamente dopo l’IPO di Netflix, supponendo che tu abbia acquistato ogni azione di azioni Netflix a un prezzo IPO di $ 15, possiedi 66 azioni. Netflix non ha continuato a crescere, almeno inizialmente.Invece, inizia con a Tendenza al ribasso Fino all’inizio di ottobre 2002, ha toccato un minimo di $ 4,85. Ma la situazione per l’azienda e per i primi investitori si è capovolta.

La divisione delle azioni di Netflix nel 2004

L’11 febbraio 2004, Netflix ha chiuso a 71,96 dollari per azione. Il 12 febbraio 2004, Netflix ha rilasciato il 2-in-1 Frazionamento azionario, Quindi queste 66 azioni raddoppieranno a 132 azioni. Il 12 febbraio 2004, Netflix ha chiuso a $ 37,30 per azione. Il valore dell’investimento di US$990 è di US$4.923,60 e il ritorno sull’investimento è del 397%.

Da allora, Netflix ha vissuto alti e bassi, ma nel complesso il prezzo delle azioni è salito, una pietra miliare del prezzo dopo l’altra.

Fonte: raccolta di fatti

In un frazionamento azionario, il numero di azioni emesse viene aumentato di un rapporto specifico (ad esempio, 2 a 1 o 3 a 1), ma il valore totale in dollari del titolo rimane invariato rispetto all’importo prima del frazionamento, perché il frazionamento non aggiungerà alcun valore effettivo.

Sette a uno stock split Netflix nel 2015

Quasi 11 anni dopo, Netflix ha annunciato guadagni trimestrali e il prezzo delle sue azioni ha raggiunto un livello record. La società ha annunciato un altro frazionamento azionario, questa volta 7 a 1, il 15 luglio 2015. Entro il 15 luglio 2015, le tue 132 azioni diventeranno 924 azioni. Il giorno del frazionamento azionario, Netflix ha chiuso a 98,13 dollari per azione. Alla chiusura del mercato, il valore totale della posizione era di US$ 90.672,12, con un aumento del 9,058% rispetto all’importo dell’investimento iniziale.

Il valore attuale dell’investimento IPO di Netflix

A quasi 18 anni dal suo debutto in borsa, Netflix è entrata a far parte dell’élite Azioni quadrateA partire dal 4 febbraio 2020, il prezzo di negoziazione del titolo è di circa US $ 369. Sulla base di 924 azioni moltiplicate per US $ 369 per azione, l’investimento iniziale di US $ 990 vale US $ 340.956. Si tratta di un incredibile ritorno sull’investimento del 34,340%. Tuttavia, Netflix ha anche beneficiato notevolmente dell’impatto della pandemia globale di COVID19, che ha portato a blocchi obbligatori, isolamento e autoisolamento. Alla fine di agosto 2021, il prezzo delle azioni era salito a quasi 570 dollari per azione, un livello record.