Se la nuova vettura verrà approvata, Bill Ackerman restituirà 4 miliardi di dollari agli investitori di Spac

Bill Ackman (Bill Ackman) ha proposto che se ottiene l’approvazione normativa per lanciare una nuova auto, restituirà i $ 4 miliardi che ha raccolto dagli investitori nella sua società di acquisizione per scopi speciali, citando una causa intentata all’inizio di questa settimana. raggiungere un accordo.

In un rapporto agli azionisti di Pershing Square Tottine Holdings nella tarda serata di giovedì, l’investitore miliardario ha dichiarato che una causa che accusava Spac di “società di investimento illegale” ha compromesso le sue possibilità di completare la transazione entro il tempo specificato. .

Ackerman ha scritto nella lettera: “Sebbene abbiamo lavorato duramente per identificare e completare la transazione e abbiamo avviato discussioni con potenziali candidati alla fusione, la nostra capacità di completare la transazione entro il tempo specificato è stata compromessa dalla causa. Ha chiamato il causa “infondata”, ma ha affermato che la “mera esistenza” potrebbe scoraggiare potenziali bersagli.

La causa civile è stata intentata dall’ex commissario per la borsa valori Robert Jackson e dal professore della Yale University Law School John Molly per conto degli azionisti del PSTH, accusando la Ackerman’s Spac di essere registrata come società di investimento.

“Le società di investimento sono entità la cui attività principale è l’investimento in titoli. Investire in titoli è fondamentalmente l’unica cosa che PSTH ha fatto”, afferma la causa. In caso di successo, la causa potrebbe avere un duro colpo per il più ampio mercato Spac. Alcuni avvocati hanno dichiarato al Financial Times che si aspettano che ciò possa frenare ulteriormente l’entusiasmo per questi veicoli.

Ackerman, il fondatore dell’hedge fund Pershing Square, ha messo in dubbio l’intento della causa, suggerendo che la sua Spac è stata usata come capro espiatorio da studiosi e avvocati con un più ampio programma di riforma del mercato. Ha affermato che la causa civile era “significativamente fuorviante” in termini di importo del risarcimento assegnato agli sponsor di Spac.

La nuova proposta di Ackerman ruota attorno alla struttura che ha creato ora Transazione sfortunata Acquista azioni di Universal Music Group. Gli azionisti di PSTH recupereranno il loro investimento di $ 20 per azione e i warrant per l’acquisto di azioni nella loro società di diritti di acquisizione per scopi speciali o Sparc.

Sparc, che non ha ancora ottenuto l’approvazione normativa, non richiede agli investitori di depositare contanti prima di determinare la società target e, soprattutto, non opera entro un limite di due anni come la Spac tradizionale.

Ackerman non ha approfondito cosa accadrà se la struttura Sparc (che richiede modifiche alle regole sulla Borsa di New York) non sarà approvata.

Il tempismo è sempre stato un problema per PSTH, che ha impiegato diversi mesi per finalizzare l’acquisizione di una quota del 10% in UMG di Vivendi, per poi cancellarla dopo la forte opposizione della Securities and Exchange Commission statunitense. Ackerman ha ora 11 mesi per trovare obiettivi per PSTH e 6 mesi per completare la transazione a meno che non possa passare a Sparc.

Quando è uscita la nuova proposta, il prezzo delle azioni di PSTH è sceso al di sotto del prezzo di offerta pubblica iniziale per la prima volta dal suo lancio. Venerdì ha scritto su Twitter: “Se ti trovi su una nave che perde, di solito è meglio cambiare la nave piuttosto che riparare la perdita per completare l’operazione”.