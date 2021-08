“Se Massa dice di sì, a chi dovrei oppormi?”: l’operazione Softbank innesca tensioni interne di compliance

SoftBank ha cercato di completare la vendita chiave delle sue azioni T-Mobile e il Il più grande riacquisto di azioni del Giappone Il fatto che il gruppo di investimento sia a rischio di violare le regole dell’insider trading ha suscitato polemiche interne.

Questo conflitto è solo uno dei tanti incidenti in cui dirigenti attuali ed ex ritengono che la cultura competitiva e istintiva di Sun Zhengyi sia spesso in conflitto con le procedure di conformità.

Negli ultimi 12 mesi sono emersi alcuni problemi, che hanno fatto dubitare delle persone sull’impegno di Sun Zhengyi a rafforzare la governance dopo l’epidemia. Il crollo che circonda WeWork E Greensail. Dopo che Chad Fentress, l’ex capo della conformità dell’azienda, si è dimesso bruscamente nel settembre dello scorso anno, alcuni all’interno dell’azienda hanno messo in dubbio la saggezza di combinare il responsabile della conformità e il consulente generale in un unico ruolo.

Ci sono anche preoccupazioni su come investirà il secondo Vision Fund (VFII), anche se i dirigenti hanno fornito uno strumento aggiuntivo al fondo tecnologico da 100 miliardi di dollari sostenuto dai sauditi perché è più rigoroso del suo predecessore.

Secondo le comunicazioni interne descritte al Financial Times, nel maggio dello scorso anno, l’attenzione della società era se fosse possibile modificare i termini del suo programma di riacquisto di azioni da 23 miliardi di dollari, e il consiglio di amministrazione della società stava anche finalizzando la vendita del suo vettore statunitense Azioni T-Mobile.

Le opinioni legali sono divise e alcune persone all’interno dell’azienda ritengono che la conclusione dell’operazione T-Mobile sia incerta e quindi non debba essere divulgata. Il gruppo ha anche assunto un consulente legale esterno per verificare se l’operazione T-Mobile costituirebbe un’informazione materiale non pubblica sensibile al mercato, che potrebbe richiedere la sospensione dei riacquisti di azioni, ma non è ancora giunta a una conclusione chiara.

SoftBank ha comunque deciso di continuare ad annunciare i termini di riacquisto e ha annunciato ufficialmente Vendita delle sue azioni in T-Mobile giugno 2020.

SoftBank ha dichiarato al Financial Times che ciascuno dei suoi dipartimenti pertinenti si sta coordinando strettamente per rivedere l’impatto legale e normativo delle decisioni aziendali in esame. “Il dipartimento legale cerca regolarmente consulenza legale esterna da consulenti legali giapponesi e non giapponesi sugli obblighi legali e normativi della società e condivide tali informazioni con altri dipartimenti funzionali al fine di prendere le decisioni appropriate”, ha aggiunto.

Alcuni problemi all’interno di SoftBank uniscono il Chief Compliance Officer e il General Counsel in un unico ruolo © Kiyoshi Ota/Bloomberg

Un importante avvocato di M&A presso i quattro più grandi studi legali del Giappone ha affermato che i clienti giapponesi spesso sollevano domande su come le informazioni materiali non pubbliche influenzino i piani di riacquisto delle azioni, soprattutto quando il numero di tali piani è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni.

L’avvocato ha affermato che l’apertura interpretativa della normativa e la possibilità di essere accusati di insider trading hanno fatto sì che la società tendesse sempre a fornire alla società una consulenza conservativa. Ha aggiunto che la riluttanza di qualsiasi azienda a fornire pareri scritti può indicare che i clienti hanno scelto di correre dei rischi.

Gli investitori di SoftBank hanno affermato che in altri casi la sua posizione di divulgazione ha causato preoccupazione. Ad aprile, la società norvegese di automazione del magazzino AutoStore ha annunciato che SoftBank ha acquisito il 40% delle azioni per 2,8 miliardi di dollari USA In una società privata, questa transazione è stata condotta da un ex trader della Deutsche Bank Aksha Nakhta, Ha anche guidato la transazione “Nasdaq Whale” di SoftBank.

Le persone che hanno familiarità con il suo background hanno affermato che questa transazione è stata avanzata ad alta velocità, in linea con l’attuale “cultura SoftBank, tutti sono molto desiderosi di impressionare Sun Zhengyi”. I problemi di conformità possono essere considerati uno stress secondario. Acquisizione impressionante.

La stessa persona a conoscenza della questione ha affermato che in questo caso l’operazione è particolarmente insolita: l’autorità principale di Naheta è investire in società quotate e, quando è stata annunciata, non ha menzionato quale entità all’interno di SoftBank stava acquistando beni.

Due persone vicine a SoftBank hanno affermato che questo investimento è stato infine gestito dal secondo Vision Fund. Una delle persone che hanno familiarità con la questione ha affermato che la transazione non è stata controversa.

Oltre ad AutoStore, anche SoftBank Accelera gli investimenti Gestita da VFII, l’organizzazione ha 40 miliardi di dollari di capitale del gruppo.

Tuttavia, poiché il fondo non include investitori esterni, alcune persone all’interno della società si sono chiesti se il suo investimento abbia adeguate procedure di due diligence, citando le somiglianze con il primo fondo Cultura “Wild West”.

A novembre 2020, SoftBank Collina verde Quattro mesi prima che la società di finanziamento della catena di approvvigionamento dichiarasse bancarotta, ha ricevuto 440 milioni di dollari in finanziamenti di emergenza attraverso il secondo Vision Fund.

Akshay Naheta ha acquisito una partecipazione del 40% nel gruppo automobilistico norvegese AutoStore per 2,8 miliardi di dollari USA © Lucy Nicholson/Reuters

Sebbene l’investimento del fondo non debba sempre essere approvato dal comitato per gli investimenti del gruppo giapponese, i fondi di Greensill sono stati esaminati dai comitati del VFII e del gruppo SoftBank. Son e il capo del Vision Fund Rajeev Misra sono membri di questi due comitati.

Se Martha ha acconsentito, chi altro posso oppormi?

Secondo una persona che ha familiarità con la questione, sebbene i problemi all’interno di Greensail fossero emersi all’epoca, il comitato di investimento di quattro membri del gruppo raggiunse quasi la stessa conclusione del VFII. La persona che ha familiarità con la questione ha dichiarato: “Anche se è stato segnalato al Comitato per gli investimenti di SoftBank Group, non ci sono speculazioni sulla decisione del VFII”.

Persone vicine alla società hanno anche affermato che anche se il gruppo esamina queste transazioni, è difficile mettere in discussione la decisione di Sun Zhengyi a livello di Vision Fund. “Se Martha ha acconsentito, che diritto ho io di oppormi?” disse uno di loro.

SoftBank ha affermato che il gruppo e le sue sussidiarie hanno condotto una due diligence e una conformità “molto approfondite” durante la valutazione dei potenziali investimenti. “Il Comitato per gli investimenti di SBG comprende diversi membri che non sono membri del Comitato per gli investimenti di Vision Fund 2 e ciascuno di loro decide in modo indipendente di approvare o rifiutare una particolare transazione”, ha aggiunto.

Il Chief Compliance Officer e Chief Legal Officer Tim Mackey (Tim Mackey) ha dichiarato ai dipendenti di voler stabilire una cultura della trasparenza in cui possano esprimere liberamente le proprie preoccupazioni in merito alla conformità e alla governance. “Masa è d’accordo con i dipendenti sul fatto che dovrebbero essere schietti”, ha detto una persona vicina all’azienda.

Ma il suo doppio ruolo crea una situazione in cui quando è anche responsabile dell’approvazione legale della stessa transazione, potrebbe essere difficile segnalare problemi di conformità per la transazione.

SoftBank ha affermato che i doppi ruoli non sono rari a livello globale, aggiungendo che in caso di conflitto di interessi, ha un vice responsabile della conformità a guidare il ruolo di conformità.

Ma le persone all’interno dell’azienda temono che, sebbene McGee prometta di stabilire una rigorosa cultura della conformità, potrebbe essere difficile per lui stabilirla.

Rapporto aggiuntivo di Robert Smith a Londra