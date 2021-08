Se non ci sarà un accordo di pace talebano, il leader del movimento di resistenza afghano avverte della rivolta

Il fratello del signore della guerra afghano ucciso Ahmed Shah Massoud ha invitato i talebani a formare un governo inclusivo dopo aver riconquistato il Paese e ha avvertito che se si fossero rifiutati, avrebbero opposto resistenza.

Ahmad Wali Massoud (Ahmad Wali Massoud), uno dei leader contro i talebani nella sua base nella valle del Panjshir, ha proposto che se i militanti non accettano di raggiungere un accordo, potrebbe esserci una diffusa rivolta civile.

“Se si raggiunge un accordo e si raggiunge un accordo pacifico, tutti si uniranno. Ma se non c’è accordo… Non solo il Panjshir, ma anche le donne afgane, la società civile e le giovani generazioni, sono tutte persone della resistenza movimento”, ha accettato Masood nel “Financial The Times ha detto in un’intervista video. “Se conquisti [presidential] Occupare il palazzo con la forza non significa aver conquistato il cuore della gente”, ha aggiunto.

La credibilità di Masood deriva dal suo defunto fratello Ahmed Shah Masood, un noto leader dell’organizzazione di resistenza e una delle generazioni di jihadisti che presero le armi quando l’Unione Sovietica invase l’Afghanistan nel 1979.

Come leader dell’Alleanza del Nord, Ahmed Shah Massoud ha combattuto con i talebani dopo che erano saliti al potere nel 1996, fino a quando non è stato assassinato da Al Qaeda pochi giorni prima degli attacchi dell’11 settembre 2001.

Tuttavia, gli analisti dubitano che le moderne forze anti-talebane possano competere con il gruppo militante vittorioso, che ha aggiunto al proprio arsenale l’equipaggiamento militare fornito dal governo dagli Stati Uniti.

La provincia del Panjshir, sulle montagne a nord di Kabul, è circondata dai talebani, che hanno bloccato importanti linee di rifornimento. “Non è facile entrare [to Panjshir]È un picco e un passaggio, ma l’esercito talebano è molto più forte”, ha detto una persona che comprende la situazione della sicurezza nella provincia. “La resistenza non è sicuramente un avversario. ”

Facce talebane Primi segni di disordini civili Questa settimana, gli afgani hanno marciato per celebrare il Giorno dell’Indipendenza, tenendo alta la bandiera e ignorando gli islamisti. Ma gli analisti dicono che le persone stanche della guerra esiteranno a ulteriori conflitti.

Il figlio di Ahmed Shah Massoud, Ahmed Massoud, ha chiesto il sostegno internazionale per affrontare i talebani dopo il ritiro degli Stati Uniti.

Come comandante delle forze anti-talebane del Panjshir, questa settimana ha scritto sul “Washington Post” che i suoi soldati sono pronti per il combattimento ma hanno bisogno di “più armi, più munizioni e più rifornimenti”.

Roman Malejak, autore Sopravvivenza del signore della guerraUn libro sul capo della milizia afghana affermava che il giovane Masood aveva “fascino e abilità” e “la legittimità del suo nome”, ma era “molto giovane e non aveva esperienza di combattimento”.

Anche Amrullah Saleh, il vicepresidente del governo afghano deposto dai talebani, ha promesso di combattere, ma gli analisti non sono sicuri che possa mobilitare il sostegno popolare.

Per molto tempo, la guerra in Afghanistan non è stata combattuta su campi di battaglia aperti, ma da guerriglieri, che hanno utilizzato il terreno del paese per riorganizzarsi tra due attacchi.

Tuttavia, gli osservatori sono rimasti scioccati dal facile sorpasso da parte dei talebani delle forze governative, dei signori della guerra e delle milizie che dovrebbero lanciare la più feroce resistenza.

Masood si è chiesto come i talebani abbiano potuto sconfiggere così facilmente l’esercito afghano addestrato e finanziato dagli Stati Uniti, e ha invitato il deposto presidente Ashraf Ghani e l’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a spiegare cosa è successo.

“Credo che ci sia un’enorme cospirazione per far crollare l’intero sistema… come un colpo di stato dall’interno del governo”, ha detto Masood, aggiungendo che non è “logico” che l’esercito crolli così rapidamente. “Non ho dubbi su come sia stato pianificato”, ha detto.

Molti leader tradizionali afgani sono ora dispersi. Ismail Khan, un combattente anziano nella città occidentale di Herat, si è arreso ai talebani. Secondo i rapporti, Abdul Rashid Dostum e Atta Mohamed Nur e altri sono in esilio.

Qualsiasi resistenza in Afghanistan sarà anche difficile da attirare l’appoggio internazionale. Paesi come gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita possono facilmente finanziare i signori della guerra quando combattono i comunisti, mentre paesi come l’India sono desiderosi di sostenere le milizie anti-talebane.

Ma ora molte persone sembrano essere disposte a impegnarsi con il governo talebano, anche se non è ufficialmente riconosciuto, soprattutto se include altre figure. L’ex presidente afghano Hamid Karzai e l’ex negoziatore di pace Abdullah Abdullah hanno avuto colloqui con alti leader talebani per mantenere posizioni nel nuovo regime e garantire protezione dalle ritorsioni.

Masood era un membro di una delegazione che di recente si è recata in Pakistan per fare pressione sul primo ministro Imran Khan. Sperano che Islamabad convinca i talebani a non attaccare il Panjshir e accetti un governo che includa tutti i gruppi etnici. Ha detto che spera di raggiungere un accordo per evitare spargimenti di sangue prima che l’Afghanistan precipiti ulteriormente nel caos.

“Nessun ufficio [open], Nessuno stipendio, nessun salario, nessun lavoratore, nessun personale, nessun funzionario, Kabul non ha nulla”, ha detto Masood, aggiungendo: “Non può continuare. ”