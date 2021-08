Se non supero l’esame della serie 63, quali opzioni ho?

63 serie Si tratta di un esame, una volta superato il possessore può vendere e sollecitare ordini per qualsiasi tipo di titolo finanziario in uno specifico stato.La maggior parte degli stati, ma non tutti, richiedono una persona Supera l’esame della serie 63 Diventa un agente di sicurezza autorizzato. (La serie 63 è anche il nome della patente rilasciata dopo il superamento dell’esame.)

Una persona può ripetere gli esami della serie 63 (e gli esami della serie 65 o 66) un numero illimitato di volte, purché siano soddisfatti i requisiti del periodo di attesa applicabili, secondo Associazione degli amministratori di titoli nordamericani (NASAA), Supervisionare e testare.

Ripeti l’esame della serie 63

Dopo che qualcuno non supera l’esame della Serie 63 per la prima volta, deve attendere almeno 30 giorni prima di organizzare l’esame una seconda volta. Dopo il secondo tentativo fallito, c’è un periodo di attesa di almeno 30 giorni. Se non superi l’esame 3 o più volte, c’è un periodo di attesa di almeno 180 giorni per organizzare la ripetizione dell’esame ogni volta.

Il periodo di attesa di 180 giorni è raramente esentato. Motivo: il problema del test viene selezionato casualmente dal database delle query esistente.Se il numero di test è sufficiente, lo stesso problema si ripresenterà. Quindi, il test è diventato un test di memoria piuttosto che di abilità.

La NASAA rivede periodicamente le domande d’esame per riflettere le recenti opportunità normative.Le domande d’esame della serie 63 65 e 66 verranno aggiornate nel 2021 per riflettere Legge sulla sicurezza Modifiche alle regole del piano pensionistico e Investitore accreditato definizione.

Tuttavia, il periodo di attesa è unico per ogni esame NASAA.Ciò significa che se qualcuno non supera la 63 serie di esami (ufficialmente noto come Uniform Securities National Law Exam), sosterrà la 65 serie di esami (NASAA Investment Law Exam) o 66 serie di prova (Esame di diritto statale globale unificato della NASA). Sebbene l’intervallo di tempo per la ripetizione degli esami della serie 65 e 66 sia lo stesso, il periodo di attesa si applica solo all’esame specifico che il candidato non ha superato.

Contesto dell’esame della serie 63

Gli esami delle serie 63, 65 e 66 sono gestiti dalla NASA per conto della NASA. Autorità di regolamentazione del settore finanziario (Autorità di regolamentazione del settore finanziario degli Stati Uniti). FINRA è un’agenzia di regolamentazione creata dopo la fusione dell’American Securities Dealers Association e della New York Stock Exchange Regulatory Commission. FINRA è responsabile della gestione degli affari tra broker, dealer e investitori.

USD 147 Tasse attuali per sostenere l’esame della serie 63 (a partire dal 2021).

Le 63 serie sono considerate esami di livello base. L’esame prevede 60 domande a risposta multipla. Il punteggio di passaggio è del 72%, che è 43 su 60 domande.

L’esame copre i principi delle normative sui titoli di stato e mira a qualificare i candidati che desiderano lavorare nel settore dei titoli di stato e vendere titoli Prodotti di investimento, Come fondi comuni di investimento, rendite variabili e fondi comuni di investimento.

La maggior parte degli stati e dei territori degli Stati Uniti richiedono la serie 63 di rappresentanti di broker-dealer. Solo Colorado, Florida, Louisiana, Maryland, Ohio, Distretto di Columbia e Porto Rico no.